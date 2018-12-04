Попри те, що обсяги будівельних робіт за січень —жовтень 2018 року зросли на 6,4% щодо відповідного періоду торік, площа прийнятого в експлуатацію житла і надалі зменшується. За інформацією Держстату, за січень — вересень 2018 року в Україні цей показник був на 40,8% меншим за аналогічний торішній період.

У чому причина такого різкого падіння цього важливого показника? Чи це не прояв негативної тенденції?

Нагадаємо: введення об’єкта в експлуатацію — фінальний етап будівництва. Він дає змогу отримати право власності й надає можливість підключення об’єкта до водопостачання, тепло- й енергомереж. Готовий до введення в експлуатацію будинок — такий, на якому закінчено всі будівельні роботи і підготовлено всю виконавчу документацію.

«Зниження обсягів введеного в експлуатацію житла на 15,6% пояснюється об’єктивними чинниками. Ринок стає рівномірнішим і стабільнішим після буму житлового будівництва, який спостерігався в 2017-му», — вважає заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

Проте протилежної точки зору на це дотримується експерт компанії «Олімп-Консалтинг» Андрій Гусельников: «Річ зовсім не у вирівнюванні ринку. Цю тенденцію пов’язую лише з тим, що житла і торік, і в 2018-му набудували з великим надлишком. Цьогоріч продають квартир набагато менше, ніж здають в експлуатацію. Так, зі ста нових помешкань люди купують лише 20», — заявив він «УК».

Справді, автор міг відстежити таку тенденцію на новобудовах пристоличних Броварів. Чимало помешкань у нових багатоповерхівках, які тут було зведено останніми роками, залишаються непроданими. І це попри те, що компанії-забудовники проводять рекламні акції щодо зниження вартості квадратного метра, пропонують непогані програми купівлі житла на виплат тощо.

Дмитро Корчєв, директор ріелторської компанії «Брок-ріелті» зазначає «УК», що зменшення зданих в експлуатацію житлових будинків цьогоріч — це відлуння дво-трирічної давності: «Адже будинки почали зводити не в 2018 році, а в 2015—2016 роках. Більшу частину з них здали в експлуатацію торік (їх було більше), а меншу — цьогоріч. До того ж, як і ви, можу назвати десятки прикладів того, що несумлінні керівники компаній-забудовників, як і у 2006—2007 роках, просто забрали гроші в інвесторів і кинули їх напризволяще, так і не ввівши в експлуатацію нове житло».

Приміром, можуть покинути напівзбудованими помешкання такого собі відомого пана Войцеховського, комплекс «Синьоозерний» на Виноградарі чи на вулиці Ярослава Гашека в Києві.

Останніми місяцями і навіть роками («УК» про це неодноразово писав) українці побоюються вкладати кошти в будівництво житла, адже на ринку працюють компанії-забудовники з досить сумнівною репутацією. А падіння цін на вторинному ринку в 2017 році спровокувало збільшення попиту на старі квартири і будинки. Люди купують навіть уживане житло без ремонтів у панельках та хрущовках — так у квартиру фактично одразу вселишся і можеш там спокійнісінько мешкати та оминеш негаразди, пов’язані з великим ризиком придбання нового житла або того, що лише зводиться.

Яким був у ціновому розумінні первинний ринок житла останніми місяцями і який прогноз можна зробити на найближче майбутнє?

У першому півріччі 2018-го загалом ціна квадратного метра житла в Україні знизилася на 1% порівняно з аналогічним періодом торік. Цей процес відбувається й надалі. Проте картина щодо цін у різних регіонах доволі строката. Дешевшими стали квартири в Тернопільській (на 8,4%), Одеській (на 7,7%), Закарпатській (на 5,9%) областях порівняно з початком року.

Проте у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівський, Львівській і Волинській областях вони, навпаки, подорожчали (від 5 до 6,4% порівняно з початком 2018-го). Більш-менш стабільна вартість житла у Вінницькій, Миколаївській та Сумській областях.

Станом на кінець листопада 2018 року найдорожчими, як і завжди, були ціни на первинне житло у столиці. Друге місце посіла Одеса (цей тренд зберігається вже чимало років поспіль). Третє місце належить Дніпру, Львів посів четверте. На відміну від області, ціни на первинне житло у Львові потроху зростають, і там воно має неабиякий попит. Харків останніми роками продовжує традицію найнижчих цін на житло, зокрема первинне.

Щодо прогнозів на цьому ринку на найближчі місяці експерти не можуть дати чіткої відповіді, адже все залежатиме передовсім від стабільності курсу нацвалюти. Якщо курс гривні щодо долара та євро знизиться, то за кілька тижнів це позначиться й на первинному ринку житла, адже чимало будівельних матеріалів, які використовують у зведенні житла, імпортні. Проте невідомо, яким буде попит на житло серед населення, адже тенденції на ринку створюють не продавці, а покупці.