Майже три роки тривають бойові дії на сході України, люди на значній території живуть в окупації. На жаль, дехто з місцевих жителів підтримує російського агресора активними діями, які переростають у кримінал. І потрапляють у поле зору українських правоохоронців. Кілька таких судових справ слухали в Запорізькій області, яка межує із зоною проведення АТО.

За шпигунство — 5 років тюрми

Бердянська місцева прокуратура підтримує державне обвинувачення в судовому слуханні кримінальної справи щодо жительки села Малоорлівка Донеччини, яка передавала терористам «ДНР» інформацію про місця дислокації та бойову техніку ЗСУ. Вона сіла за грати на п’ять років.

Токмацький райсуд розглянув кримінальну справу щодо учасника терористичної організації «ДНР», який із жовтня 2014-го по березень 2015 року був її активним членом. За даними керівника Токмацької місцевої прокуратури Олександра Свистуна, провину терориста було доведено, і його засудили до восьми років тюрми.

На рік менше отримав і колишній міліціонер-«ДНРівець», «оперуповноважений кримінального розшуку», який скоював розбійницькі напади на жителів Дружківки на Донеччині у складі незаконних збройних формувань з літа 2014 року. Десять років ув’язнення отримав член терористичної групи «Схід», який у складі диверсійної групи намагався підірвати кілька господарських і оборонних об’єктів на території деяких районів Запорізької області. Обвинувальний вирок йому виніс місцевий Гуляйпільський райсуд за скоєння злочинів проти основ нацбезпеки України.

У суді також доведено провину трьох запоріжців, які скоїли теракт у березні 2015 року, підірвавши вхідні двері Запорізької обласної організації Народної самооборони «Ніхто крім нас» в приміщенні облради. Під час судових слухань прокурор довів, що злочинці діяли за винагороду, змовившись із представниками «ДНР», щоб налякати людей та порушити громадську безпеку в місті. Злочинці отримали від семи з половиною до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Псевдовійськові вимагали грошей

Куйбишевський райсуд на два з половиною роки відправив за ∂рати 39-річного шахрая жителя села Вершина, який, за даними прокурора відділу прокуратури Запорізької області Дмитра Коваля, як умовно-достроково звільнений вдягнув військову форму та представився бізнес-леді сусіднього села Пробудження фахівцем СБУ. Він звинуватив її в реалізації продуктів, начебто викрадених у наших військових, пообіцявши вирішити всі питання за 350 гривень, не проводячи в її будинку обшуків. А раніше він, скориставшись близькістю до зони АТО, обікрав односельця.

А ще співробітники СБУ під час спецоперації затримали в зоні АТО двох торгівців смертю, які намагалися продати автомати Калашникова. Спіймали їх під час спроби реалізувати станковий автоматичний гранатомет. Триває досудове слідство.

Деякі злочинці намагаються сховатися від покарання за кордоном. І якщо для багатьох українських терористів Росія стала другою домівкою, то весь світ намагається позбутися їх. Так, нещодавно італійські правоохоронці передали українським колегам громадянина Російської Федерації, який раніше жив на території Запорізької області і його підозрюють у скоєнні вбивства.

За даними прокурора прокуратури Запорізької області з міжнародно-правових доручень Ірини Бондаренко, у світі останнім часом підвищену увагу приділяють міжнародній правовій співпраці в екстрадиції злочинців для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності. У цьому прокуратура Запорізької області підтримала прохання слідчого щодо екстрадиції підозрюваного. Цей запит задовольнила італійська сторона і вже передала затриманого Україні.

Ліквідовано схему фінансування «ДНР»

А ще на Запоріжжі ліквідували злочинну схему фінансування терористів «ДНР». Під час спецоперації фахівці УСБУ в Запорізькій області затримали двох жителів Макіївки Донецької області, які розробили злочинну схему переведення безготівкових коштів у готівку особам, пов’язаним із самопроголошеною «ДНР». Використовуючи корупційні зв’язки зі службовцями держустанов, зловмисники брали на облік терористів як переселенців із зони проведення АТО з подальшим нарахуванням соцвиплат (пенсій, страхових виплат з непрацездатності) на картки банківської установи. Потім кошти конвертували через запорізькі банкомати та відправляли на тимчасово непідконтрольну територію терористам.

За час дії злочинної групи, з березня по грудень 2016 року, незаконно оформили понад 9 мільйонів гривень. Членам групи інкримінують «сприяння діяльності терористичної організації за попередньою змовою». Встановлюють усіх членів злочинної групи.

Ще одного диверсанта в Запоріжжі судитимуть заочно. За даними начальника відділу прокуратури області Олега Концура, до суду спрямовано обвинувачення щодо жителя Донецької області, який у червні 2014 року, діючи у складі диверсійної групи, ввіз на територію Запорізької області великий арсенал вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв (автомати, міни, гранати, тротилові шашки загальною вагою 42 кг). Зловмисник сподівався вчинити диверсії шляхом підриву об’єктів, що мають важливе стратегічне значення. Оскільки нині злочинець перебуває на тимчасово не підконтрольній українській владі території, його судитимуть заочно. Диверсантові загрожує до 15 років тюрми.

Насамкінець. У всі часи та за будь-якої влади запроданці були ворогами власного народу, який їх завжди нещадно карав. Ці історії доводять, що всі злочини проти України та її народу не залишаться непоміченими.