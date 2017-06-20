У квітні 2017 року на Донбасі загинуло 47 українських вояків. З початку ж війни на сході України були вбито майже 10 тисяч українців. З них 2652 військовослужбовці. Про це заявив на ІІ Українському форумі з оборони та безпеки заступник міністра оборони України Ігор Павловський.

Ворожі обстріли позицій українських вояків не припиняються ні на день. Навіть 9 Травня, коли, здавалося б, уся зброя мала мовчати на знак вшанування памяті загиблих у Другій світовій війні, перестало битися серце ще одного нашого бійця — морпіха Пашка з міста Кропивницького. Від кулі російського снайпера, який у День Перемоги вийшов «розважитися» з гвинтівкою з оптичним прицілом.

І вірите, серце кров’ю почало обливалося і від гніву стискалися кулаки, коли читав ці тривожні фронтові повідомлення в інтернеті. Це ж якою мерзотою потрібно бути, щоб їхати за гроші в Україну з далекого Уралу вбивати мирних людей?!

Боляче про це писати. Але й не писати не можна. Бо в Україні, на жаль, ще є ті, хто вважає Росію братньою країною. Навіть через три роки після початку війни на сході! 30 березня 2017 року, наприклад, Миколаївська обласна рада відмовилася розглядати на сесії питання визнання РФ країною-агресором. За це рішення проголосували 37 депутатів із 56 присутніх у залі. Європейський парламент ще 18 вересня 2014 року засудив Росію за гібридну війну проти України, а ми й надалі ведемо дискусії, на Донбасі триває АТО чи війна. Розумні дядьки й тітки на телеканалах до хрипоти сперечаються. А сперечатися ж немає чого: пункт «д» статті 3 резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії» чітко говорить: «Засилання державою або від імені держави озброєних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, мають кваліфікуватися як акти агресії». Незалежно від того, було оголошено війну чи ні!

І росіяни вдало користуються нашою нерішучістю, стаючи дедалі нахабнішими на Донбасі: міжнародна група Bellingcat продемонструвала у квітні 2017-го відео, на якому поблизу села Лисе Луганської області було зафіксовано «роботу» найпотужнішої бронетанкової техніки, яка є на озброєнні сухопутних військ РФ — бойових танків Т-90. А зовсім нещодавно координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявив «Фактам», що, за повідомленням штабу так званого 1-го армійського корпусу «ДНР», на одній з ділянок фронту на Донбасі планують провести випробування в «бойовій обстановці» нового 152-міліметрового артилерійського корегованого снаряда, а також 120-міліметрового керованого мінометного боєприпасу з комплекту озброєння з лазерною головкою самонаведення. Місцевим бойовикам проводити випробування нової зброї російські військові не довіряють. Для цього з РФ прибудуть спеціальні артилерійські підрозділи.

На наших хлопцях випробуватимуть! Розумієте?! Брати, про яких ми все не можемо забути! У Росії вже вшановувати почали своїх «співвітчизників-героїв», які загинули на Донбасі: у церкві Корсунської ікони Божої Матері, що в Сергієвому Посаді Московської області, меморіальну дошку відкрили на честь 39 російських воїнів-добровольців, які «полягли у першому ж бою за донецький аеропорт 26 травня 2014 року». Жителі Сергієвого Посаду були переконані, що для донеччан мирне життя закінчилося саме цього дня. А потім 242 дні точилися бої за аеропорт, у яких російські воїни-інтернаціоналісти й місцеві добровольці билися з українськими загарбниками-«кіборгами». І останні, бачите, перетворили на руїни один із найкращих новітніх повітряних портів України…