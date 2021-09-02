Нині і влада, і бізнес, і навчальні заклади дедалі частіше застосовують механізм дуальної освіти

У День знань Прем’єр-міністр Денис Шмигаль побував у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну. «Бажаю учням натхненного навчання, гарних оцінок і цікавих викликів. А вчителям і викладачам — витримки та міцного здоров’я», — привітав Денис Шмигаль усіх присутніх із початком нового навчального року.

Глава уряду зауважив, що на ринку дедалі більший запит на працівників, які мають практичні навички.

«Тому ми робимо наголос на дуальній освіті, коли заклад і бізнес укладають угоду, що дає учням змогу працювати під час навчання. Перевага дуальної освіти є й для бізнесу, і для освіти, і для учня. Тому що він отримуватиме більшу стипендію й більшу заробітну плату з першого дня своєї роботи і заздалегідь знатиме, де працюватиме», — зазначив Прем’єр-міністр.

За два роки від початку реалізації дуальної освіти понад 200 закладів уклали відповідні договори з майже 1500 підприємствами.

«Учні таких закладів уже сьогодні, навчаючись, здобувають практичний досвід роботи на підприємствах. Це дасть їм змогу, приходячи на підприємство, не гаяти час на випробувальний термін із маленькою зарплатою або без неї. А приходити вже професійно підкутим, навченим працювати на виробничій базі цього підприємства», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова очільника уряду.

В умовах конкуренції громад за інвестора державно-приватне партнерство має стати державно-приватно-регіональним, бо заклади професійно-технічної освіти переважно комунальні.

«Держава також долучається фінансуванням до створення навчально-практичних центрів. Цього року на ці потреби спрямовано 150 мільйонів гривень — найбільше за всю історію. Загалом створено 300 центрів. Наша мета — створити навчально-практичні центри в усіх закладах професійно-технічної освіти», — пояснив Денис Шмигаль.

Він ознайомився з матеріально-технічною базою та навчально-виробничою інфраструктурою закладу й поспілкувався з учнями.