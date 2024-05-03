Попри війну українська економіка 2024 року, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоч російські ракетні обстріли можуть зменшити ці цифри

Макроекономічний прогноз зробила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, відкриваючи Форум Kyiv Investment Day. Урядовиця нагадала, що після масштабного падіння економіки — майже на 30% 2022 року — торік почалося зростання, яке становило щонайменше 5,3%.

«Очікуємо, що цього року економіка продовжить відновлення — принаймні на 4,5—4,6%. Звісно, показники можуть бути гіршими через ракетні обстріли насамперед української енергетичної інфраструктури, але наш базовий прогноз поки що на рівні 4,6%», — розповіла Юлія Свириденко. За її словами, забезпечити таке зростання допоможе передовсім розвиток вітчизняного ВПК. У Мінекономіки підрахували: локалізація половини бюджету, передбаченого на закупівлю озброєнь, і створення спільних виробництв з іноземними компаніями в нашій країні забезпечать додатковий приріст ВВП щонайменше на 3,6%.

«Навіть торішні показники засвідчили, що принаймні 1% зростання національного валового продукту забезпечив саме розвиток військово-промислового комплексу», — пояснила перший віцепрем’єр.

Драйвери зростання

Другим драйвером економічного зростання вона назвала розвитокекспортуі вдосконалення транспортних коридорів. Ідеться зокрема про поширення дії морського коридору не лише на аграрну, а й на інші види експортної продукції, зокрема металургійну, а також товари з високою доданою вартістю.

«Для нас це критично важливо. Як, звичайно ж, і розширення енергетичних можливостей України, розбудова нових енергетичних потужностей. Нам потрібно будувати і розвивати децентралізовану високоманеврену генерацію», — наголосила Юлія Свириденко.

На її переконання, відновлення, яке триває попри все, — важливий аргумент на користь інвестування в Україну навіть у таких складних умовах. Адже історія знає небагато країн, які, перебуваючи у війні, демонстрували економічне зростання.

Учасники Форуму Kyiv Investment Day також обговорювали важливість інвестування в Україну вже зараз, презентували конкретні проєкти, висловлювали бачення розв’язання проблем фінансування і страхування бізнесу в умовах війни.

У МВФ прогнозують зростання реального валового внутрішнього продукту України на 3,2%. 2025 року темпи мають прискоритися до 6,5%, а до 2029-го вони можуть стабілізуватися на рівні 4,5% рік до року. За підсумками 2022-го, економічне падіння становило 29%.

У квітні Україна експортувала рекордні 13 мільйонів тонн продукції, у грошовому вимірі експорт сягнув 3,3 мільярда доларів.

«За підсумками квітня маємо рекордний із часу широкомасштабного вторгнення росії в Україну обсяг експорту — 13,1 мільйона тонн. Це на 1,3 мільйона тонн більше, ніж у березні, і більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощуванням обсягів експорту, передовсім несировинного», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло зокрема відкриття торік улітку альтернативного морського коридору, який дає змогу Україніекспортувати зерно і метал.

Страхування — важлива перевага

Також реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден Unity, створена спільно із британським урядом та пулом страхових компаній.

Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної спроможності ліній солідарності передусім з Молдовою й Румунією, а також поліпшення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Відтепер застрахувати за програмою Unity можна буде не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, а й судна, що перевозять усі невійськові вантажі.

«Розширення страхування на всі невійськові вантажі, такі як контейнерні перевезення, залізна руда, сталь, надзвичайно важливе для України особливо з огляду на збільшення можливостей для експорту металургійної продукції, оскільки цей сектор істотно постраждав від повномасштабного вторгнення. 2023 року порівняно з 2021-м виробництво сталі в Україні скоротилося у 3,4 раза, а експорт металургійної продукції — в кілька разів. Також страхування суден може підтримати наші зусилля щодо збільшення обсягів експорту всіх несировинних продуктів», — вважає Юлія Свириденко.

Зокрема завдяки страховому інструменту Unity ставки страхування на комерційному ринку знизилися вдвічі. Ставка в межах Unity нині становить 0,75% для агропродукції.

До страхового інструменту Unity мають доступ усі міжнародні брокери, до яких можуть звернутися власники суден та українські експортери. Програму Unity, покликану забезпечити доступне страхування від воєнних ризиків постачання зерна та інших важливих продовольчих товарів у всьому світі, втілюють із листопада 2023 року.

Unity пропонує страхування КАСКО та окремий захист і відшкодування (P&I) від воєнних ризиків за значно зниженими преміями порівняно зі стандартними ринковими цінами. Крім зерна, Unity тепер забезпечує покриття для іншої експортної продукції України, зокрема залізної руди, сталі, електрообладнання та кормів для тварин.

Джерела: Міністерство економіки

Укрінформ