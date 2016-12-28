У 2016 році майже всі галузі вийшли в плюс. Урядовці впевнені, що наступного року цю тенденцію посилять

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) попередньо оцінює зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у третьому кварталі в 2% порівняно з аналогічним періодом 2015-го.

Про це на прес-конференції, присвяченій економічним підсумкам діяльності уряду та МЕРТ у 2016 році, заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Степан Кубів.

Зростання фактично в усьому

«Якщо у першому кварталі 2016 року в розрахунку до відповідного кварталу попереднього року ми мали зростання ВВП на 0,1%, в другому кварталі — 1,4%, то вже, за попередньою інформацією Держстату, в третьому кварталі 2016-го цей показник зріс до 2%.

Ми вважаємо, що є передумови для такого зростання, навіть більшого, ніж я анонсую. Відбувається збільшення обсягів виробництва за видами економічної діяльності реального сектору економіки», — сказав пан Кубів.

За його словами, за підсумками січня—листопада 2016 року, позитивну динаміку демонструє сільське господарство, зростання якого становило 2,9%, а в листопаді цей показник досяг 4,7%. Обсяги промислового виробництва за січень—листопад 2016-го зросли на 3,7%.

Керівники МЕРТ констатують, що інфляція за десять місяців року, що минає, становила 9,4%.

Степан Кубів зазначив, що уряд має добру перспективу на виконання Державного бюджету-2017, бо вперше за 25 років його було ухвалено вчасно і цей документ пройшов так званий регламентний шлях.

Особливо перший віце-прем’єр-міністр подякував за плідну співпрацю у 2016 році керівництву Верховної Ради України, з яким уряд провів семінари та консультації щодо дерегуляції бізнесу та проведення спеціальних тематичних днів у стінах парламенту.

Як відомо, в 2016 році діяв мораторій на позачергові перевірки підприємств. Його буде пролонговано до кінця 2017 року. Взагалі, на думку Степана Кубіва, 2016-й став роком, коли почав змінюватися статус органів перевірки бізнесу — з контролюючого на сервісний, і значно зменшилися контакти підприємств та їхніх керівників із цими інституціями.

Керівництво МЕРТ заявляє, що цього року Україна за ступенем легкості ведення бізнесу посіла 10 місце у світі, що фактично було підтверджено Світовим банком.

«Домашнє завдання» виконано

«Особливу увагу цього року ми приділяли реформам державних підприємств. Нехай це здаватиметься дивним, але раніше ми нічого не знали, приміром, про оцінку ризиків їхньої діяльності, розподіл державних коштів всередині держпідприємств тощо. Завдяки тому, що у більшості з них було проведено незалежні аудити, Україна зекономила 9 мільярдів гривень. А в 2015 році держава отримала чималі збитки через те, що діяльність таких підприємств не контролювалася належним чином», — зазначив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки.

Також Степан Кубів повідомив, що цього року Україна виконала своє «домашнє завдання»: тобто вимоги МВФ для отримання чергового четвертого траншу від цієї інституції в розмірі 1,3 мільярда доларів. Нагадаємо, що трохи раніше про це повідомила голова правління Нацбанку України Валерія Гонтарева, зазначаючи, що ці кошти надійдуть вже у січні 2017 року.

«Завдяки новій системі публічних закупівель вдалося заощадити майже 7 мільярдів гривень. Україна — одна з небагатьох країн світу, яка перевела свої держзакупівлі в режим онлайн, де кожен громадянин, перебуваючи вдома за комп’ютером, може перевірити, що закуповує, приміром, Укравтодор, мерія міста або Міністерство оборони. Все це стало можливим завдяки впровадженню цього року електронного майданчика», — повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

За його словами, завдячуючи такій системі МЕРТ, можна також робити висновки щодо відповідності своїм високим посадам керівників державних підприємств. Як зазначив пан Нефьодов, у 2017 році МЕРТ і надалі здійснюватиме реформу державних закупівель.

Встановлення серйозних відносин

«Наступного року ми повинні більш серйозно підійти до вирішення питання функціонування системи державної підтримки експортерів, — зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська. — Ми повинні не лише вести діалог із країнами та керівництвом ЄС, а й домогтися від них додаткових преференцій для українських підприємств-експортерів. Украй важливим у 2017 році для нас буде імплементація угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Зазначу, що експорт українських товарів та послуг у цю країну і без такої угоди в 2016 році значно зріс, але ми маємо дуже амбітні плани щодо Країни Кленового Листя».

За її словами, МЕРТ здійснює велику роботу із розповсюдження корисної інформації та проведення тренінгів для українських підприємців, які мають намір виходити на зовнішні ринки. Після таких занять та зустрічей чимало українських фірм планують встановити серйозні ділові відносини із закордонними компаніями і часто у дуже короткі терміни підписують вигідні контракти.

Кореспондент «УК» сам був свідком того, як на одному економічному форумі за сприяння МЕРТ кілька українських компаній-виробників підписали контракти із закордонними фірмами, навіть таких екзотичних країн, як Марокко та Болівія. До речі, пані Микольська закликала бізнесменів у пошуку своїх контрагентів за кордоном не обмежуватися лише країнами ЄС чи Канадою, а звертати увагу на інші держави та континенти.

«2016 року ми започаткували програму розвитку військово-промислового комплексу країни. Це дало змогу більш ефективно працювати в цій царині. В Україні збільшилися обсяги виробництва, а головне, якість військової техніки. Ми сподіваємося найближчим часом створити всі умови для розроблення та виготовлення стрілецької зброї різних калібрів. Сподіваємося, що в 2017 році Верховна Рада України ухвалить необхідний та важливий законопроект про військово-технічне співробітництво», — зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

Наостанок слід зазначити, що МЕРТ планує зростання ВВП у 2017 році на 3%. Керівництво міністерства наголошує, що цей показник може бути й більшим, адже всі передумови для такої позитивної динаміки в державі є.