20 жовтня в Пекін прибув вогонь зимових Олімпійських ігор-2022, запалений на батьківщині Олімпіади Греції. Це нагадує мені про урочисту подію небувалого розмаху — Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні, на яких Китай під гаслом «Один світ — одна мрія» з відкритими обіймами зустрів усі країни. Тринадцять років потому Китай знову прийняв олімпійський вогонь, а погляди всього світу ще раз звернуться до першого в історії міста двох Олімпіад. Олімпіада знову перейде на пекінський час, і вже наступного року, 4 лютого відбудеться офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. У той час, коли до відкриття зимової Олімпіади починається 100-денний зворотний відлік, олімпійський вогонь, безсумнівно, розпалить у людей всього світу пристрасть до спорту навіть у холодну зиму.

Щоб зустріти цю блискучу для всього світу мить, уряд Китаю надає великого значення підготовчим роботам для організації зимових Олімпійських ігор. Після того як 2015 року було отримано право на проведення зимової Олімпіади, Голова Китаю Сі Цзіньпін від імені китайської сторони відразу дав урочисту обіцянку докласти всіх зусиль, щоб організувати Олімпійські ігри якнайкраще. Відтоді Китай дотримувався графіка здійснення різних завдань та ні на крок не зупиняючись, ні на йоту не помиляючись і не втрачаючи ні дня, сумлінно й послідовно виконував усі етапи підготовчих робіт. Навіть перед обличчям епідемії нового коронавірусу докладені зусилля з підготовки до Олімпіади анітрохи не зменшилися, так само, як і не знизилися стандарти її проведення. І все це для того, щоб стримати дану Китаєм обіцянку: подарувати світові «безпечні, мінімалістичні та захопливі» зимові Олімпійські ігри.

На цій Олімпіаді Китай твердо дотримується ідеї проведення загальнодоступних, відкритих і чесних змагань. Вона продовження нової концепції розвитку Китаю та відображає величезну відповідальність, взяту Китаєм як великою державою.

По-перше, Китай дотримується концепції першорядної важливості стану довкілля, економії ресурсів та дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Для цього було максимально використано спадщину літньої Олімпіади 2008 року, а під час будівництва та реконструкції спортивних арен дотримано стандартів зеленого будівництва та цілковито використано зелені й альтернативні джерела енергії. Усе це цілковито відповідає вимогам з охорони навколишнього середовища і так втілює в зимовій Олімпіаді прекрасний Китай.

По-друге, Китай дотримується концепції спільної участі, об’єднання зусиль та загальнодоступності. Проведення зимової Олімпіади — це привід для всього народу займатися зимовими видами спорту й можливість підняти хвилю спортивного ентузіазму. Зимові Олімпійські ігри в Пекіні надихнуть на заняття зимовими видами спорту 300 мільйонів китайців, що стане великим стимулом для міжнародного олімпійського руху.

По-третє, Китай дотримується принципів відкритості до світу, майбутнього та модернізації. Зимова Олімпіада послужить платформою для проведення міжнародного гуманітарного обміну й розвитку міжнародної спортивної співпраці.

По-четверте, Китай дотримується ідеї працьовитості й ощадливості, припинення корупції та підвищення ефективності. Строго контролюють бюджет та витрати на організацію Олімпійських ігор і відповідні процеси, забезпечено непідкупний і справедливий контроль із нульовою терпимістю до допінгу. Проведенню зимових Олімпійських ігор буде притаманна кришталева чесність.

Завдяки докладеним величезним зусиллям Китай домігся істотного прогресу в підготовчій роботі до Олімпіади. Пекінський національний плавальний комплекс було реконструйовано у першу в світі спортивну арену, яку можна без будь-яких труднощів трансформувати для льодових і водних видів спорту в зимовий та літній час відповідно. Національний ковзанярський овал («крижана стрічка») став льодовою ареною, що першою у світі використовує новітню технологію вироблення льоду, у процесі якої викиди вуглецю зведено до нуля.

Було введено в експлуатацію перший у світі проєкт гнучкої передачі та перетворення постійного струму напругою 500 тисяч вольт. Електрика, яку використовують на всіх спортивних аренах зимової Олімпіади-2022 в Пекіні, на 100% зелена. Офіційно введено в експлуатацію першу китайську розумну високошвидкісну залізницю Пекін — Чжанцзякоу зі швидкістю потяга 350 км/год із можливістю автоматичного та інтелектуального пересування, а також самостійної перевірки квитків.

Усі ці досягнення будівництва демонструють старанність і твердість у прагненні Китаю в організації видатних Олімпійських ігор. Це гарантія успішного проведення зимової Олімпіади-2022 в Пекіні.

Україна — сильна держава в зимових видах спорту, де вони мають давню традицію й дуже популярні в народі. Спортсмени багаторазово досягали високих результатів на міжнародних зимових змаганнях.

Український уряд приділяє велику увагу розвитку зимових видів спорту. Китай високо цінує активну участь України в зимовій Олімпіаді в Пекіні. Нині українська команда вже отримала 30 кваліфікацій на участь в олімпійських змаганнях та активно готується до їх початку. Атлети з Китаю й України разом боротимуться на аренах зимової Олімпіади, разом виявлять особливу пристрасть і блиск зимових видів спорту та разом продемонструють дух олімпійського руху, який полягає в девізі «Швидше, вище, сильніше».

Гасло зимових Олімпійських ігор в Пекіні «Разом заради спільного майбутнього». Його сенс полягає в тому, що попри наявні у світі труднощі, об’єднавши наші зусилля та згуртувавшись, ми зможемо домогтися кращого майбутнього, а завтрашнє сонце світитиме ще яскравіше. У момент початку зворотного 100-денного відліку до відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні можемо голосно повідомити світу, що Китай уже повністю готовий до їх проведення. Як і Пекінська літня Олімпіада-2008, зимові Олімпійські ігри неодмінно продемонструють світові привітність, мудрість та блиск китайського народу.

Рухаймося вперед разом заради спільного майбутнього, об’єднаймося під олімпійськими кільцями та спільно проведемо чудову зимову Олімпіаду на шляху до прекрасного завтрашнього дня.