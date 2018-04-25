На святі книжки, яке відбулося цими днями в Шевченковому краї, черкащани та гості міста ознайомилися з книжковими новинками, послухали цікаві лекції, взяли участь в оригінальних перформансах і просто цікаво провели дозвілля.
Цього разу до Черкас приїхали представники понад 60 видавництв з усіх регіонів України та понад 100 культурних діячів. Серед найвідоміших — «Видавництво Старого Лева», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Зелений пес», «Vivat», «Наш Формат», «КСД». Були представлені й черкаські видавництва: «Майстерня друку» та «Вертикаль». На святі активно діяли локації відпочинку, майстер-класи, фотозони, відбувалися зустрічі з письменниками. Кожен охочий міг поспілкуватися з улюбленим майстром слова, придбати книжки у найкращих видавництв країни, взяти участь у розіграші та виграти книжку.
Уперше на фестивалі відбувся благодійний аукціон, на якому продавали картини українського художника-ілюстратора Владислава Єрка. Отримані кошти підуть на допомогу дітям, батьки яких загинули в АТО.
Із власними книжками до черкащан і гостей фестивалю завітали Дара Корній, Олег Коцарев, Артем Чех, Маркіян Камиш та багато інших письменників. У межах фестивалю відбулася чергова презентація історичного роману Василя Шкляра «Троща». Зала міського будинку культури ім. Івана Кулика була переповнена — частина охочих послухати батька українського бестселера стояла навіть у проходах. Сам письменник під час презентації зазначив, що теми дружби, любові, боротьби і зради, порушені у творі, актуальні й досі — в часі новітньої боротьби проти одвічних ворогів України. Черкащани підтримали його не тільки оплесками, а й тим, що швидко розкупили книжки.
До фестивалю, який упевнено виходить на всеукраїнський рівень, готувалися не тільки Черкаси, а й райони області. Великий внесок у підготовку зробили доброчинці від Спільнокошту.
Під час відкриття свята відбулося довгоочікуване нагородження переможців конкурсу «Чечитка». Протягом минулого року жителі Черкас мали змогу ознайомитися з книжками різножанрових сучасних письменників і вказати в анкеті ту, яка найбільше сподобалася. Фіналістами стали Дара Корній, Катерина Калитко та Олександр Ірванець. Перемогла ж Дара Корній зі збіркою оповідань «Місячне сяйво».