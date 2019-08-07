Учасники фестивалю, а це не тільки молодь, хоч її більшість, а й люди старші, ніч проводять у наметах і прокидаються під пташиний спів. Ранок починається не з кави, а з йоги. А далі — програма на будь-який смак. Хтось опановує бойове мистецтво, хтось переймає досвід екологічного сортування і перероблення сміття, хтось цікавиться історією чи сучасною літературою. Тут можна послухати і поспілкуватися із сучасними популярними авторами, цікавими особистостями. А традиційно відкривають цикл лекцій на головній сцені заходу ветерани УПА. Люди, які пережили одні з найдраматичніших сторінок нашої історії, поділяться досвідом та мудрістю з молодим поколінням.
Спортсмени спортивного клубу GARDA запрошують на показовий виступ та відкрите тренування з бойових мистецтв. Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» поділилися підсумками спостережень за птахами. Вони фотографують їх, картографують місця зустрічі, стежать за їхньою поведінкою.
Спортсмени Майя Москвич, Юрій Дмитренко, Андрій Усач розповідали про підготовку та перемоги в «Іграх нескорених». Катерина Приймак — про жіночий ветеранський рух. Тут обговорювали потенціал України, збереження та використання архівів. Відбулися презентації нових журналів, романів, кінофільмів та різних проєктів.
Оскільки фестиваль пропагує ідеї здорового способу життя, багатотисячна публіка щороку із задоволенням відривається під потужну музику без впливу алкоголю. До речі, на час проведення фестивалю влада Луцька завжди забороняє продавати спиртне поряд із «Бандерштатом».
Цього року було скромнішим музичне наповнення програми заходу, лише два дні працювала головна сцена, але популяризація всього українського залишилася головною складовою свята. Бандерштатівці люблять національний одяг і спілкуються українською мовою. Патріотична атмосфера завжди панує на «Бандерштаті», адже недарма це фестиваль українського духу.
Лариса ВЕЛИЧКО,
«Урядовий кур’єр»