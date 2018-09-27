Недарма гастрономічні тури у цьому регіоні набирають дедалі більшої популярності

Коли закінчується літо, це не означає, що й туристичний сезон завершується. Принаймні це точно не про Одеську область. Навпаки, з початком осені там відбувається найцікавіше і... смачне.

Край виноробства

Здається, Бог спеціально створив цей сонячний край для вирощування винограду й вироблення з нього неймовірного вина. Саме цим займалися з давніх часів місцеві мешканці. І не тільки в грецьких поселеннях. Навіть у часи Середньовіччя, коли ця територія була у складі Османської імперії, вирощування винограду не припинялося. Щоправда, вина з нього турки не робили. А робили... Даємо підказку: по-турецьки виноград zm. Здогадалися? Цікаво, що з тих часів в Шабо зберігся місцевий унікальний сорт винограду — тельтікурук.

Те, що це край виноробства, ми відчули одразу, щойно опинилися в селі Шабо Білгород-Дністровського району. Чим ближче під’їжджаєш до Центру культури вина Шабо, тим сильніші аромати. І не дивно, адже тут роблять вино вже 200 років. Європейську технологію приготування вина привезли сюди на початку XIX століття перші швейцарські колоністи, які й заснували це містечко.

Зараз Шабо — відомий виробник вина і коньяків, площа виноградників якого становить 1250 га, а загальний обсяг винної і коньячної продукції — близько 15 мільйонів пляшок на рік.

Загалом, якщо хочете дізнатися секрети виноробства, то вам сюди. Вас проведуть музейним лабіринтом, де відображена вся історія краю, починаючи з античних часів, покажуть Королівський підвал на глибині 5 метрів, заведуть у сучасні цехи, де виробляють вино та коньяк. Також ви дізнаєтеся, чому поруч із виноградом ростуть троянди, як віслючок вплинув на врожайність виноградної лози, яка тут найстаріша пляшка та багато іншого. А на завершення найцікавіше — дегустація.

Сирна насолода

А яка ж дегустація без смачної закуски! Тому саме час відвідати Європейську сироварню, розташовану по сусідству. Сироварня відкрилася нещодавно, а два місяці тому відчинила двері й для туристів. Вона має замкнутий цикл виробництва від вирощування кормів для корів, телят й утримання голштинсько-фризького поголів’я до переробки молочної сировини й отримання кінцевого продукту. Виготовляють тут сир «Гауда» (названий на честь однойменного міста в Голландії, де вперше з’явився) за голландською технологією, обладнання та закваски теж голландські. До речі, цей продукт — зовсім не те, що у нас під цією маркою частенько продають в супермаркетах.

Фахівці знають: сир потрібно запивати вином, щоб освіжити рецептори. Кожен охочий може спробувати тут шість сортів сиру — від наймолодшого до найзрілішого: помаранчевий, з прованськими травами, на швейцарській заквасці... До речі, дуже цікавий сир з гуньбою сінною (пажитник, бобове насіння) з присмаком волоського горіха, мигдалю.

Сам собі винороб

Тримаємо ніс за вітром, адже точно знаємо, що цей дражливий запах приведе нас туди, куди треба. А саме в село Криничне, що в Болградському районі. Там розташована виноробня «Колоніст», яку заснував колишній міністр енергетики Іван Плачков. Назва виноробні асоціюється з болгарською громадою, яка з’явилась тут у XIX столітті.

На відміну від Шабо, місцеве вино не розраховане на масового споживача. Випускається всього 250 000 пляшок на рік. І, що дуже важливо — це 100% вітчизняний продукт. Деякі марки виробляють з українських сортів винограду, виведених ще в 60-х роках минулого століття в Інституті виноградарства і виноробства імені Таїрова. Вони стали візитівкою дипломатичного корпусу України: це вино є на всіх урочистих заходах у наших посольствах за кордоном.

Екскурсію Іван Васильович починає з розповіді про чотири філософські кредо «Колоніста»: започатковувати традиції, виготовляти чесне вино — як для себе, воно має стати частиною долі, воно має бути бажаним.

А потім починається справжнє шоу. Ми й самі йдемо збирати виноград, зрізаємо з лози запашні грона, складаємо їх в ящики, несемо на переробку. А далі — як у кіно. Виноград висипається в спеціальні бочки, ми залазимо туди й починаємо тиснути його ногами, як Челентано під музику з фільму «Приборкання норовливого». Наші старання винагороджені дегустацією молодого вина (божоле), до якого додаються різні смаколики — місцева бринза, випічка й екзотична страва — виноградні равлики.

Тож, якщо колись будете тут проїздом (а краще, заплануйте відвідини), не пошкодуйте часу і грошей, щоб хоча б на один день стати виноробом!

До речі, є в Бессарабії одна особливість. Щоб насолодитись вином, не обов’язково відвідувати великі виноробні. Тут практично в кожному будинку роблять власне. Коли в Ізмаїл приходять круїзні лайнери, іноземні туристи просять, щоб їх у першу чергу відвели на місцевий ринок. А в ресторанах можна спробувати смачні страви бессарабської кухні — мамалигу, каварму, мітітей...

Місто Вилкове знамените не лише своїми каналами, полуницею, айвою, дунайським оселедцем, а й вином «Новак». Купити його можна зовсім недорого практично в кожному дворі.

Еліна КАЛИНИЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

(фото автора)

ПРЯМА МОВА

Олександр ШЕКА,

начальник управління туризму,

рекреації та курортів Одеської ОДА:

— Торік Одеську область відвідало 9 мільйонів туристів. За 8 місяців цього року вже є приріст туристів приблизно на 1,1 млн порівняно з таким самим періодом минулого року. У нас збільшилася кількість туристів із Туреччини й Ізраїлю, хоча лідером серед іноземних гостей залишається Молдова.

Такий туристський потік забезпечує не лише морський курортний відпочинок, а й потужна база для гастрономічного та винного туризму. Осінь для цього — дуже вдалий час. Тому не дивно, що регіон, де одні з найоригінальніших винних теруарів (територія, де вирощуються певні сорти), приваблює людей.