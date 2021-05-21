Точне землеробство — не лише інновації та сучасна техніка. Для агрокомпанії «Контінентал Фармерз Груп» — це значно ширше поняття, її внутрішня філософія. На цьому наголосив генеральний директор Георг фон Нолкен під час проведення Дня поля. На цей захід, крім працівників компанії, приїхали сільськогосподарські виробники, представники місцевої та обласної влади, студенти навчальних аграрних закладів.

Аби створити прагматичний майданчик

«Контінентал Фармерз Груп» у п’яти областях країни обробляє понад 190 тисяч гектарів землі. Як зазначив Георг фон Нолкен, точне землеробство використовують на майже 30% площ. Їх, звісно, розширюватимуть і надалі. Своїм агропартнерам, гостям Дня поля взялися показати, поділитися досвідом, за яким принципом ведуть власне виробництво — від планування й до виконання, від моніторингу й до обліку, показали, яку техніку застосовують. Тож не загострювали увагу на роботах, інноваціях, технічних новинках, а як використовують цілковито апробовану технологію, за якою можуть збільшити прибутки. Розповіли, що працює на землі, виробництві, біля кожного виставкового об’єкта, який представили на заході, можна було ознайомитися з цікавими розрахунками.

«Чому це робимо? — запитав операційний директор компанії Віталій Ставнічук. І відповів: — Ми побачили, що маємо експертизу, і готові нею поділитися. Наша ідея — побудувати прагматичний майданчик, де могли б обговорювати, як у кого відбуваються технологічні зміни, приймати певні рішення, впроваджувати їх у життя».

Щоб землеробство стало ще ефективнішим, у нашій країні та світі застосовують найрізноманітніші технології. Але як справедливо зауважив Дмитро Зайцев, керівник служби точного землеробства компанії «Контінентал Фармерз Груп», якщо використовувати їх безсистемно, не звертати уваги на конкретні речі, братися за все відразу, то дуже ймовірно, що на бажаний ефект можна чекати довго, а то й зовсім не отримати його. На переконання пана Дмитра, потрібно «зробити послідовність, побудувати поетапність упровадження, базуючись на стандартних речах, закінчуючи високими передовими технологіями».

В агрохолдингу систему точного землеробства впроваджували за сім етапів. Їх розподілили умовно на три рівні: культура виробництва, точне землеробство і процеси автоматизації. Кожну з цих складових Дмитро Зайцев розшифрував, пояснив.

Якщо йдеться про культуру виробництва, то треба правильно, якісно здійснювати класичні агрономічні операції: посіяти, внести добрива так, щоб був рівномірний розподіл, організувати рух техніки полем, аби не допускати зайвого витоптування й ефективно використати всю площу поля. На цей початковий рівень звертають увагу всі аграрії.

Під час його репрезентації фахівці «Контінентал Фармерз Груп» продемонстрували, яку роль відіграють сучасні технології в підвищенні ефективності виробництва: цифрові контури полів, паралельне водіння, контроль напрямків технологічних операцій, від’єднання секцій сівалок та обприскувачів, робота з технічною колією.

«Виникає багато запитань, як правильно оцифровувати контури полів, адже технологій чимало, можна застосувати обхід з геодезичними пристроями, обліт за допомогою дрона, об’їзд поля по периметру. У нашій компанії ми порахували та прийняли рішення, що ефективний і найточніший запис контура поля технікою, яка працює з під’єднанням до мережі RTK-станції, тобто з високою точністю сигналу. Якщо немає точного контура, то системи працюватимуть із помилками. А це мінус ефективність, певні проблеми із сусідами», — поділився думками пан Дмитро.

Другий рівень точного землеробства — агрохімічний аналіз ґрунту, контроль за переущільненням на полях, оцінка якості технологічних операцій, створення мап-завдань для техніки, картування врожайності, супутниковий та метеомоніторинги.

«Там, де визначаємо різні зони неоднорідності на полі, застосовуємо додаткові засоби, обладнання», — зазначив Дмитро Зайцев. На цьому етапі в компанії широко використовують для моніторингу безпілотники. Вважають доречним і найбільш ефективним застосування супутникових знімків, аналізаторів рівня вегетації, вологості у ґрунті.

Про процеси автоматизації як третю складову Дмитро Зайцев теж детально розповів. Стандартні речі, які зазвичай роблять люди, перекладають на відповідальність машин. «Так розвантажуємо працівників, забезпечуючи їх більш продуктивною працею, мінімізуємо вплив людського чинника», — зазначив він.

Розширюють обрії співпраці

Георг фон Нолкен каже, що компанія відкрита до співпраці й прагне розвиватися разом з партнерами. Зрозуміло, що цю тему обговорювали і під час Дня поля. Цьогоріч агрохолдинг узявся розширити обрії співпраці з фермерами й дати їм змогу скористатися всіма перевагами роботи з ним, незалежно від того, скільки гектарів землі господарства обробляють. «Допоможемо вирішити такі питання: де придбати за хорошими цінами міндобрива й засоби захисту рослин, де їх зберігати до весни, де і як продати врожай за найкращою ринковою ціною. Завдяки нашій програмі зможете отримати додатковий прибуток», — зазначив комерційний директор «Контіненталу» Юрій Кузьм’як. Запропонують і послуги сучасного насіннєвого заводу. Фахівці агрокомпанії із задоволенням нададуть фермерським господарствам технологічну підтримку і поділяться досвідом.

«Контінентал Фармерз Груп» успішно займається картоплярством. Безперечно, готовий сприяти фермерам і в цьому напрямку. Як і в наданні послуг з користування елеваторами компаній, які розташовані в Тернопільській та Львівській областях.

«У нас діє принцип: для партнерів як для себе. Це означає, що вони отримують послуги за такими самими цінами, як для компанії «Контінентал», що дає змогу зекономити», — стверджує Юрій Кузьм’як.

На землях фермерського господарства «Агро-Фортуна К» з Борщівської територіальної громади вирощують пшеницю, озимий ріпак, сою та соняшник. Його голова Володимир Петровський приїхав на День поля, аби дізнатися більше про умови співпраці, ознайомитися з новою технікою, запозичити досвід у колег. Найбільше фермера турбує збут вирощеного. Гадає, що співпраця з великою агрокомпанією його малому господарству теж посприяє.

«Контінентал Фармерз Груп» активно співпрацює роками не лише з фермерськими господарствами. Компанія енергійно допомагає розвивати й кооперативний рух. Ігор Велиган — виконавчий директор кооперативного об’єднання «Файні ґазди». Під парасолькою цієї господарської структури — 40 кооперативів ягідного, молочного, пасічницького, зернового напрямів. Половину з них створено за сприяння «Контінентал Фармерз Груп». Пан Ігор каже: «Давно об’єднання підтримує з компанією дружні й теплі зв’язки. Це наш партнер, бо, працюючи на селі, ведучи соціальну роботу, сприяє створенню нових робочих місць, самозайнятості краян. Були б дуже раді, якби інші великі сільгоспвиробники області вели кооперативну роботу на такому високому рівні, як «Контінентал».

Плідна робота агрокомпанії й із громадами, на території яких обробляє земельні площі. За словами першого заступника голови Хоростківської міської ради Петра Сліпця, «Контінентал Фармерз Груп» — не лише один з найбільших платників податків до цієї ОТГ, допомагає у втіленні різних проєктів. Серед іншого, за фінансовою підтримкою агрохолдингу облаштували опалення в будинку культури цукрового заводу, цьогоріч зробили свердловину для центрального водопостачання в селі Карашинці. Компанія брала участь у відкритті пам’ятника краянинові, українському письменникові, правнику, організаторові кооперативного руху Євгенові Олесницькому у селі Великий Говилів. Чимало добрих справ стосується підтримки осіб похилого віку, дітей.

Серед учасників Дня поля було багато молоді, зокрема учнів різних курсів Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею. Працівниця цього закладу Ольга Гудована каже, що молодь задоволена заходом. Учні переглянули на організованій тут виставці всю новітню техніку та устаткування для точного землеробства, а в майбутньому стажуватимуться, а може, й працюватимуть у «Контінентал Фармерз Груп».

Георг фон Нолкен зазначив, що метою Дня поля була побудова взаємовигідних партнерських відносин з місцевими агровиробниками, з якими агрохолдинг готовий не лише ділитися досвідом та експертизою, а й на належних умовах надати доступ до своєї матеріально-технічної бази.