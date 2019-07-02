Ми вже трохи відвикли від цього. «Думала, що вже не доведеться стояти в такій довжелезній черзі», — поділилася 80-річна бабуся Ганна. — Та ще й за чим! При Хрущові в 1950-х стояли за хлібом. А нині — аби укласти договір із сімейним лікарем!»

Черга й справді вражала. Потенційні пацієнти заповнили весь просторий вестибюль другої міської поліклініки в Черкасах та ще й на східцях вишикувалися. «Це тому, що з’явилася інформація про нового лікаря сімейної медицини в цьому закладі. Тож люди, які ще не уклали декларацію, поспішають це зробити», — пояснив головний медик міста Олег Стадник. За його словами, 210 тисяч містян уже уклали декларації із сімейними лікарями і педіатрами. На підході — ще шість молодих спеціалістів за фахом «сімейний лікар» після закінчення інтернатури. Наразі вони складають останні іспити перед отриманням сертифіката лікаря з практики сімейної медицини. Ще шістьох цьогорічних випускників інтернів-педіатрів три роки тому розподілили в міську дитячу лікарню. «Після іспитів будемо з ними зустрічатися й пропонувати влаштовуватися до педіатричних амбулаторій. Ось така ситуація. Можливо, моя інформація зніме такий суперажіотаж».

Гадаю, не зніме. Адже сімейних лікарів на Черкащині, зокрема й в обласному центрі, критично бракує. Тисячі людей у Черкасах не можуть потрапити до лікаря через так звані нові порядки. Відтак і про медичну реформу відгукуються не надто схвально. Кажуть, якщо дуже припекло, то таки можна потрапити на прийом до лікаря «по швидкій». Мовляв, у медичних центрах створено кабінети невідкладної допомоги. Тобто та людина, яка потребуватиме медичної допомоги, її одержить, запевняють чиновники від медицини. Однак багато з тих, хто вкрай потребує лікарської допомоги, зокрема діабетики, сердечники, гіпертоніки, не завжди входять до класифікації невідкладних. Багатьом потрібно виписати нові ліки, пройти додаткове обстеження, просто порадитися. Стояти в черзі, аби записатися до інтерна, вони також не будуть. І не тільки тому, що їм це не під силу.

— Та й що це, зрештою, за знущання — чекати, поки тебе колись зволить прийняти вчорашній інтерн! — обурювалася молода мама з малям біля дитячої амбулаторії. — Дитина хвора, а я не можу добитися до лікаря.

Загострення ситуації пророкують з 1 липня 2019 року. Відучора в Україні запроваджують плату за обстеження. Кошти не платитимуть лише пацієнти з деклараціями. У разі направлення від сімейного лікаря до вузького спеціаліста або на якийсь вид обстеження — за це заплатить Національна служба здоров’я. Але обов’язкова умова — наявність лікаря і пацієнта в системі eHealth Національної служби здоров’я. «Тоді, напевно, ситуація загостриться для тих людей, хто не поспішав обрати собі сімейного лікаря», — пояснюють у департаменті охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради.

«Хто винен, що ті люди до цього часу сиділи і не поспішали укладати декларацію? Кожен має відповідати за своє здоров’я персонально. Активна агітація обрати сімейного лікаря та підписати з ним договір триває з 1 квітня минулого року. Хтось сидів, чекав, а хтось думав, що пронесе, що ця чергова реформа провалиться, а, виявляється, не провалилася», — ніби знущається у своїй інтернет-публікації (Zmi.ck.ua ) керівник департаменту.

Як зауважила заступник директора департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Надія Гетьман, в Черкасах нині бракує близько 40 сімейних лікарів. Багато лікарів уклали декларації з жителями ближніх сіл, виконавши передбачену норму. Тепер той, хто навіть проживає поблизу лікарні, але не встиг укласти декларацію, не може цього зробити.

Зрештою, вихід же має бути. Невже ті, хто покликаний допомагати людям, можуть ось так зверхньо ставитися до проблем тих, кого мають обслуговувати? Та й хіба не для блага пацієнтів проводиться реформа галузі?

«Відповідати за своє здоров’я персонально» — це, звичайно, класно! Але й за свої службові обов’язки також потрібно відповідати. Не киваючи нагору.