З дитинства патологічно боюся собак. І нічого не можу з цим удіяти, хоч частенько читаю рекомендації, як із ними примиритися, якщо раптом доведеться. А таких раптом що далі, то більше чи не на кожному кроці.

Приміром, у Рівному (і не лише) стільки псів, що інколи здається, саме вони тут господарі. Більшість безпритульних чотирилапих (торік їх нарахували щонайменше 900) уже із пластмасовими кліпсами, тобто стерилізовані. Ситуація поволі змінюється, бо ще 5—6 років тому їх було близько 4 тисяч. Тому сказати, що в місті зовсім нічого не роблять, не можна: щонайменше півмільйона гривень щороку передбачають депутати у бюджеті на стерилізацію псів. А торік ще стільки само надали на початок будівництва комунального притулку. Однак фірма, яка виграла тендер через ProZorrо, втекла. І тепер про неї ні слуху ні духу. Отакої!

Символічно, що ніяк не вдається нам локалізувати собак. Та й суспільство розділилося на тих, хто за, і хто проти. Одні обстоюють право тварин на достойне життя, другі відкрито діляться в інтернеті рецептами обідів, які допоможуть звести собак зі світу, адже закон про жорстоке поводження з тваринами категорично забороняє відстрілювати й присипляти бездом­них, зокрема псів.

Утім, комунальні собаки — це ще півбіди порівняно з тими, що мають господарів. Днями на дитячому майданчику в середмісті Рівного бійцівський пітбуль просто-таки пошматував чотирирічного хлопчика. Попри те що мама просила господаря одягнути на свого вихованця намордник. Він накинувся, щойно хлопченя махнуло рукою. Випадковий перехожий вихопив дитину з пащі. Хлопчика доставили в лікарню в шоковому стані: глибокі рвані рани за день-два не гояться. А власник із собакою… втекли.

Правоохоронці з’ясували, що господар пса вже перебував у місцях позбавлення волі за вбивство з необережності та крадіжки. А як його покарають цього разу, поки що промовчали.

Ось і думаю: якщо в нас є покарання за жорстоке поводження з тваринами (і воно діє, бачимо це), то має бути й за таке саме поводження з людьми. Та поки що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає лише штраф від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварини. Тільки ж куди її подіти, якщо притулків, як правило, немає?

І не бійся після цього собак…