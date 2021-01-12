Якщо раніше пересічні українці не дуже переймалися зміною постачальника якихось житлово-комунальних послуг — того, хто пропонує вищий тариф, і того, хто надає нижчий, то тепер це роблять часто. Передовсім це стосується природного газу.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року держава скасувала регулювання ціни на газ. Тож українцям було надано змогу змінювати постачальника палива за спрощеною процедурою. Цікаво: наприклад, житель Львова, якому не до вподоби розцінки на паливо, що їх пропонує місцева газова компанія, може укласти договір з Київгаззбутом. І навпаки.

«Спрощена процедура зміни постачальника дає змогу кожному споживачеві незалежно від того, живе він у багатоквартирному чи у приватному будинку, перейти до нового постачальника газу», — зазначає керівник ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович. За його словами, якщо раніше така процедура могла тривати до 100 днів, то з 1 липня 2020 року це можна робити впродовж 4—21 дня.

Вишенька на торті від держмонополіста

Як відомо, напередодні нового року Президент Володимир Зеленський запевнив, що громадяни матимуть змогу заощадити на рахунках за газ у разі вибору державної компанії-постачальника, зокрема «Нафтогазу України».

«Ми поставили собі завдання створити прозорий та справедливий ринок газу. І крок за кроком рухаємося у цьому напрямі. Міністерство енергетики за моїм дорученням разом з Антимонопольним комітетом перевіряє всі складові тарифів, зокрема тариф на транспортування газу», — заявив нещодавно Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Якщо порівняти ціни на природний газ для населення, які встановили постачальні компанії на 1 січня 2021 року, то тарифи «Нафтогазу України» доволі привабливі: 7,22 гривні за кубометр палива. Приватні газопостачальні компанії продають газ населенню в середньому за 8,8—9,8 гривні за кубометр. Приміром Рівнегаззбут постачає паливо за тарифом 9,92 гривні за кубометр, тобто за вищою ціною ніж нафтогазівська на 2,7 гривні за кубометр. Ось чому власна кореспондентка «Урядового кур’єра» в Рівному вирішила перейти від цього постачальника до «Нафтогазу України».

«Урядовий кур’єр» уже писав на початку зими 2020—2021 років, що з кінця жовтня 2020-го кількість заявок на приєднання до розподілення газу споживачам «Нафтогазу України» збільшилася на 2—5 тисяч щодня. Додамо, що Нафтогаз розробив тарифи для бізнесу та населення з урахуванням профілю споживання клієнта. Згідно з тарифом «Місячний», вартість блакитного палива змінюватиметься щомісячно. Це відбуватиметься залежно від коливання цін на газ. Споживачі — фізичні особи сплачуватимуть за користування газом у місяці, що минув, наступного місяця.

Для населення буде доступним «Річний тариф». Згідно з правилами сплати за газ за цим тарифом, ціну та обсяги споживання фіксуватимуть під час підписання відповідної угоди. Тож споживач платить щомісяця вартість, фіксовану протягом всього року. Якщо фізична особа за підсумками року фактично спожила менше палива, ніж було регламентовано в контракті, різниця повертається на її банківський рахунок.

Такі самі вишеньки на торті розробляють для своїх клієнтів й недержавні газозбутові компанії. Напевно, вони це в таких умовах робитимуть і надалі. Інакше просто не витримати конкуренцію.

Заспокоюватися не можна

Що це означає для ринку та пересічних громадян? І чи залишатимуться й надалі тарифи на газ для населення від «Нафтогазу України» сталими і фактично найнижчими у країні?

«Нафтогаз України» торік кілька разів підвищував тарифи на паливо, і ці показники були не такими низькими — 20—45%. І це з огляду на те, що компанія — господар дешевого газу, видобутого Україні.

Як повідомив «Урядовий кур’єр» Дмитро Марунич, енергетичний експерт, все на вигляд природно лише тому, що низьку ціну палива від державної компанії можна пояснити дуже просто: вона володіє газом, який видобуває компанія «Укргазвидобування».

«Собівартість видобутку та ціна газу в цьому разі будуть набагато нижчими, ніж ціни на імпортне паливо. Українцям варто не заспокоюватися на цьому, адже, по-перше, тарифи в будь-якій компанії, зокрема Нафтогазі, й надалі зростатимуть. По-друге, торік запрацював вільний конкурентний ринок газу, і за його правилами, той, хто пропонуватиме нижчу ціну й вищу якість послуг з постачання палива населенню, підкорюватиме серця краян», — зазначає експерт.

Щоправда, Дмитро Марунич додає, що таке може статися лише за умови, що нарешті Кабінет Міністрів забезпечить рівний доступ всіх компаній до газу, зокрема видобутого державною компанією «Укргазвидобування», і ціни на паливо формуватимуться чесно і ринково.

Аналітик нагадує, що цьогоріч може значно зрости плата за розподіл газу. Це новий вид платежу, який з 1 січня 2020 року стали сплачувати українці облгазам за фактичне прокачування палива до осель. На сьогодні вона у 20 разів нижча, ніж у країнах Західної Європи, й у кілька разів — ніж у колишньому соцтаборі. До речі, коли торік «Нафтогаз України» набагато підняв цей тариф, приватні облгази його фактично не підвищували.

Та хай там як, ціни на газ для населення від державного монополіста «Нафтогаз України» дуже низькі. Пересічні українці мають повне право, згідно із законом, обирати саме цього продавця.