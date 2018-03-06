Міністр оборони України започаткував систему постійних зустрічей із народними депутатами України для поліпшення комунікації та швидшого розв’язання проблем, які існують у секторі оборони і безпеки держави. Дебютною стала зустріч глави оборонного відомства Степана Полторака, керівництва Міноборони з українськими парламентаріями. Зустріч стала виявом обопільної ініціативи, її давно очікували військове керівництво й народні обранці.

У кадровій політиці — сучасні гендерні підходи

— Одним із сигналів, які змусили запропонувати новий формат діалогу з народними депутатами, стало моє здивування під час безпекової конференції в німецькому місті Гарміші. Щоб поставити запитання міністрові оборони України, деяким парламентаріям треба було їхати за кілька тисяч кілометрів, — зауважує Степан Полторак. — Це неправильно, адже всі дискусійні моменти, всі питання, які цікавлять народних депутатів, можемо обговорювати у безпосередньому спілкуванні. Така перша зустріч відбулася.

Передусім Степан Полторак роз’яснив депутатам положення п’яти основних пріоритетних позицій державного оборонного замовлення. А народні обранці змогли звернути увагу на нагальні питань, які, на їхню думку, потребують якнайшвидшого вирішення.

Народний депутат України Ірина Суслова подякувала міністрові за активне впровадження сучасних гендерних підходів у кадровій політиці відомства та більші можливості для жінок у проходженні служби у Збройних силах України. Понад 100 військово-облікових спеціальностей стали доступними для них. Вона ініціювала розширення цього переліку, адже Міністерство охорони здоров’я вже скасувало наказ, що встановлював обмеження для служби жінок на певних військових посадах.

— Понад два місяці тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях», — зауважила Ірина Суслова. — Є ідея скасувати обмеження для жінок, які бажають служити у війську, щодо віку і зрівняти їхні права з тими, що мають чоловіки. Щоб умови і можливості укладання контрактів у ЗСУ були однаковими в обох статей. Ми за тотожність не лише прав, а й обов’язків. Не має бути так, щоб жінка сьогодні хотіла — йшла у добовий наряд, а післязавтра передумувала і не заступала на чергування. Так ми дискримінуємо чоловіків. Також прошу переглянути питання дозволу щодо навчання дівчат у військових ліцеях і кадетських корпусах. Таку можливість дає ухвалений торік Закон «Про освіту».

23 тисячі контрактників поліпшать житлові умови

На зустрічі обговорили пошук оптимального рішення щодо оновлення системи грошового забезпечення у Збройних силах України та встановлення справедливості в питанні перерахунку пенсій військових пенсіонерів.

— Погіршувати стан військових пенсіонерів не можна категорично, тут треба шукати прийнятний вихід, щоб держава змогла повноцінно виконати взяті перед військовослужбовцями зобов’язання, — зазначив генерал армії України Степан Полторак. — Очевидно, закон варто доопрацьовувати. І військові заслуговують на адекватну їхньому ризику та їхній місії соціальну справедливість.

Від депутатів пролунало багато цікавих пропозицій. Приміром, про створення у країні єдиної ветеранської організації на кшталт міністерства у справах ветеранів, щоб їхнім захистом опікувалася серйозна профільна структура.

— Ми теж підтримуємо такі ідеї, але вони мають іти знизу, їх не варто нав’язувати. Проте ініціатива цілком слушна для України, — зауважив він.

Були пропозиції депутатів і про те, щоб активніше звертатися і замовляти у вітчизняних підприємств продукцію й послуги для потреб оборони держави або ж залучати їх до будівництва об’єктів військової інфраструктури. На що міністр оборони відповів, що в Україні будуватимуть 184 казарми поліпшеного планування й житлові комплекси, на які передбачено 2,63 мільярда гривень. У разі успіху ініціативи 23 тисячі контрактників поліпшать житлові умови. Степан Полторак попросив допомогти депутатів, голів ОДА і міських голів залучити місцеві будівельні підприємства до розбудови житла військовим. Він закликає такі організації взяти участь у тендерних процедурах за згаданим будівництвом, що розпочинається у 21 регіоні.

— Допоможіть, щоб прийшли місцеві фірми, здатні швидко і якісно будувати. На жаль, інколи на місцях компанії будують дорожче, ніж у Києві. І цей проект існує не для отримання надприбутків — ми даємо надію тисячам військових, мотивуємо їх, а це значно важливіше, — заявив депутатам очільник оборонного відомства.

Він повідомив, що триває розбудова полігонної інфраструктури. На Широкому Лані завершується спорудження табірного містечка на 6 тисяч осіб. Там будують штатні будівлі для розміщення особового складу. На Дніпропетровщині, у Черкаському та під Одесою теж будують містечка на 3 тисячі осіб кожне.

«Військові на навчаннях матимуть тут нормальні умови життя та вишколу — не гірші, ніж у наших західних партнерів. І цього року продовжимо таке будівництво. Перебуваємо на початковому етапі розв’язання проблеми осучаснення системи наших складів, баз та арсеналів, які здебільшого не мали належного обладнання. Головна стратегічна проблема та, що у нас тисячі тонн боєприпасів розміщено на ґрунті, вони слабко захищені. 2018 року на вирішення цього питання ми заклали 500 мільйонів гривень. Із них 300 мільйонів піде на будівництво підземних залізобетонних сховищ. Вартість одного, розрахованого на зберігання тисячі тонн боєприпасів, — майже 14 мільйонів гривень. Загалом щоб розв’язати всі наші проблеми зі сховищами, потрібно до 10 мільярдів гривень», — підкреслив міністр.

Він зацікавлено відреагував на пропозицію депутатів переглянути нинішню систему початкової військової підготовки в освітніх закладах професійно-технічного спрямування. Адже саме там навчається молодь, яка потім іде до війська й укладає контракти. Міністр оборони доручив підготувати обґрунтування такої ініціативи і розробити разом з освітянами механізм її застосування.

— Відкриваємо новий формат взаємодії з депутатським корпусом, я назвав би його очі в очі, — сказав Степан Полторак, підбиваючи підсумки зустрічі. — Тепер раз на місяць ми збиратимемося з народними депутатами і обговорюватимемо найактуальніші проблеми, які потрібно за вашою підтримкою розв’язувати заради зміцнення нашої обороноздатності. Це чудовий формат комунікації та співпраці.

Геннадій КАРПЮК

для «Урядового кур’єра»