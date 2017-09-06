Українців по праву можна назвати нацією гурманів. Адже ми любимо смачно поїсти. Тому ріст цін на продукти псує настрій багатьом. Цифри на цінниках змінюються майже щодня. З огляду на вартість курятини складається враження, що сама курка бере участь у якихось перегонах. Бо як інакше виправдати вартість курячого філе, яке вже здолало поріг у 100 гривень. Звісно, хто шукає, той знайде дешевше. Щоправда, багато зекономити не вдасться. Вартість овочів теж не тішить. Як надалі змінюватиметься ситуація навколо цін на продукти харчування, дізнавався «Урядовий кур’єр».

Цінові гойдалки

«Зазвичай у серпні в Україні спостерігається дефляція. Щоправда, цьогоріч ми мали аномальну ситуацію, коли ціни не знижувалися, — розповідає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. — Так, подешевшали овочі, але не суттєво. На моє переконання, це пов’язано з тим, що 1 січня 2017 року скасували пільги для аграріїв із ПДВ». Тобто, раніше вони мали можливість фактично не платити ПДВ. Нині зобов’язані. І це стало однією з причин зростання вартості продукції.

Цього року дуже здорожчала молочна продукція. Обіцяли, що аграрії отримають дотації. Але дали не так уже й багато. Зокрема більша їх частина пішла на соняшникову олію. У підсумку сума дотацій була невеликою, тому вплинути на зменшення ціни не змогла.

Питання, навколо якого постійно точаться дискусії, — відшкодування ПДВ. В ідеалі його мають відшкодовувати автоматично. Була навіть інформація про створення реєстру автоматичного відшкодування ПДВ. Але проблема полягає в тому, що це поки не працює. Знову торгівля та виробничники скаржаться, мовляв, експортерам ПДВ відшкодовують, а тим, хто працює на внутрішньому ринку, — ні. Тобто, ті, хто виготовляє масло для поставок у Марокко, отримують відшкодування ПДВ, а ті, хто для українського ринку, — ні. І вони змушені ці витрати ввести до собівартості продукту, тому ціни майже на всі продукти значно зросли.

«Зазвичай улітку достатньо серйозно знижувалася ціна на борщовий набір. Цьогоріч ситуація відрізнялася від звичної, — каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. — Справді, борщовий набір подешевшав навіть у порівнянні з травнем. Проте здешевлення почалося не в червні, а в липні. Це було пов’язано з холодним квітнем. Окрім цього, попри збільшення надходження молочної сировини, цей вид продукції далі дорожчав. Нині ми розуміємо, що до кінця року вона дешевшати не буде. Знову маємо гойдалки ціни на яйця. У серпні вони подорожчали на 50% і коштують більше 15 гривень за десяток. З іншого боку, раніше їхня вартість знижувалася на 70%. Це свідчать про наявність достатньо серйозної монополізації ринку. Ми вже кілька місяців звертаємо увагу Антимонопольного комітету на цю ситуацію».

Від м’ясоїда до вегетаріанця

Незрозумілою для багатьох є й ціна на м’ясо. Порівнюючи із серпнем 2016 року, яловичина здорожчала на 31% (27 грн). Це м’ясо, яке показало найменше зростання. Свинина — на 44%. Молочні продукти додали від 31% до 37%. Овочі ще більше. Картопля здорожчала на 47%. У порівнянні з минулим роком відбулося суттєве зростання ціни на капусту — більше ніж удвічі, або на 3,2 гривні, та моркви — майже вдвічі (на 4 гривні). Станом на 21 серпня 2017 року середня ціна білокачанної становить 6 гривень, а моркви — 8,5 гривні за кілограм. Чим дорожчі продукти, тим більше грошей ми на них витрачаємо. Цього уникнути неможливо.

«Ситуація липня—серпня показала, що ціна на курятину в нас уже вища за східноєвропейську, — зазначає директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. — У березні всі продукти з курятини в Україні були дешевшими, ніж в інших європейських країнах. У серпні ми вже побачили, що ціна бройлера лише за 10 днів серпня зросла більше, ніж за весь минулий рік. Якщо порівняти вартість м’яса у Європі й Україні, то побачимо, що, наприклад, бройлер у Польщі можна купити за 41 гривню, а в Україні — за 63. Філе курки в Польщі й Естонії коштує приблизно 90 гривень, а в Україні більше 100. Тобто ми підійшли до межі купівельної спроможності. Далі можемо перейти на імпортні продукти харчування. Або все-таки їсти наші, але на їхню вартість слід вплинути».

Погоджується з колегою і Олег Пендзін. «Справді, ми спостерігаємо як росте ціна на м’ясо птиці. Є багато причин, пов’язаних, зокрема, і з нарощенням експорту продукції з України, — каже експерт. — Проте найбільш уживана серед українців м’ясна продукція далі дорожчає. Зросло в ціні і сало, ковбаси варені (класичний замінник червоного м’яса). Весь цей процес достатньо об’єктивний. Ми входимо в осінь, а це сезон, коли традиційно слабшає курс гривні. До нинішньої вартості продуктів ми ще додаватимемо девальвацію гривні. Особливо на ті харчі, які переважно імпортуємо, — це риба і рис».

Ну добре, від м’яса відмовимося, але ж хліб їдять усі. А він теж дорожчає. Цього року зерно вродило не таке якісне, як торік, і його значно менше. Тому й низькою вартість хліба теж не буде. «Згідно з офіційною статистикою закупівельна ціна на зерно вже зросла на 15%, якщо порівняти 2016 рік із першим півріччям 2017-го, — зазначає Олександр Охріменко. — Це свідчить про те, що подорожчання продуктів харчування триватиме. Якщо дорожчає зерно, дорожчає м’ясо, молоко, яйця. Адже тварин треба годувати, і тут нічого не поробиш».

Зважаючи на високі ціни на продукти, доведеться українцям забути про традицію робити запаси на зиму. «Якщо подивитися, у скільки цьогоріч обійдуться запаси на зиму, то ситуація сумна, — каже Олексій Дорошенко. — Хочеться закласти в погріб по півкілограма овочів на людину в день. Запасів має вистачити до травня. Так, до березня на кожного члена сім`ї припаде до 105 кілограм картоплі. Тобто кожна родина з трьох осіб повинна купити приблизно 300 кілограмів картоплі. Додамо сюди буряк, цибулю, капусту, моркву — на все це потрібно витратити понад 50% середньої зарплати (майже 1700 гривень). Але не всі можуть зробити навіть такі скромні запаси».

Проте є й позитивний момент. Скоро не потрібно буде робити запаси.

Адже раніше ціна на овочі восени була суттєво нижча, ніж навесні. В Україні ми спостерігали коливання цін у 20—40%. Зокрема у Європі це лише 2—4%. «Якщо ми підійшли до східноєвропейської ціни, то таких перепадів на цінниках у нас не буде. Тому, звісно, зробити запаси у 2018 році чи й навіть у 2019-му, щоб заощадити на тому, що ви заклали в погріб, навряд чи вдасться, — додає Олексій Дорошенко. — Припускаю, що найближчими роками ціни на продукти в Україні будуть вищі за європейські. І тут головне — аби не зробили так, як це було раніше. Коли вартість одного з продуктів у нас була вищою, ніж у Європі. Тоді влада перекрила кордон імпортним аналогам, зокрема, австрійським і німецьким, сказавши, що їхня якість не відповідає українській. І ми споживали дорогий український продукт, замість дешевших імпортних аналогів».

Вочевидь, зекономлять ті, хто має город. Адже вирощені власноруч овочі будуть дешевшими, ніж ті, що продають у магазинах.

Катерина БРАТКО

для «Урядового кур’єра»