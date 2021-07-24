У час великих змін та глобальних викликів цей всесвітній форум набуває виняткової ваги. Олімпіада — це не лише змагання найкращих атлетів планети, а й символ єдності, що дарує людству віру і надію на майбутнє.

Без глядачів, але з новим гаслом

Літні Олімпійські ігри в Токіо увійшли в історію задовго до початку, адже вони мали відбутися в японській столиці 2020 року, однак через пандемію їх перенесли й уперше відбудуться непарного року.

А за два тижні до відкриття японська влада оголосила, що змагання в Токіо пройдуть без глядачів — теж уперше в історії. Тож не лише іноземні, а й японські вболівальники не зможуть відвідати олімпійські об’єкти під час змагань. Аж до середини серпня в Токіо запроваджено надзвичайний стан і спеціальні карантинні заходи, спрямовані на запобігання поширенню штаму коронавірусу «Дельта».

«Попри перенесення ігор та поширення пандемії, олімпійці зуміли об’єднати зусилля і обернути виклики на можливості.

Ми разом змінювались, адаптувалися до нових реалій і долали особливо складні як ніколи умови ліцензійних турнірів та кваліфікаційних відборів. І кожен, хто успішно здолав цей шлях і нині має велику честь презентувати нашу країну серед понад 200 держав і найсильніших спортсменів світу, вартий високої поваги та визнання», — зазначив з нагоди підняття українського державного прапора в олімпійському селищі президент НОК Сергій Бубка.

Він висловив переконання, що в Японії наші атлети успішно продовжать славні традиції українського спорту й на олімпійському світовому небосхилі запалають нові зірки з українськими іменами.

Також уперше з часу заснування Міжнародний олімпійський комітет змінив девіз Олімпійських ігор. Його доповнили, і тепер він звучить: «Швидше, вище, сильніше — разом». Як пояснив офіційний представник МОК Марк Адамс, «ідея слогана полягає в тому, що ти не зможеш бути швидшим, вищим або сильнішим без команди, яка тебе оточує, — і у спорті, і в звичайному житті. Олімпійські цінності полягають не тільки в особистій перевазі, що теж важливо, а й у тому, що тебе оточує твоя команда, чи це тренер, сім’я або лікар».

Церемонія відкриття ХХХІІ літніх Олімпійських ігор розпочалася із хвилини мовчання за жертвами пандемії COVID-19 і жертвами теракту під час Мюнхенської олімпіади 1972 року.

Під час параду атлетів під своїми прапорами вийшли 205 національних команд та команда біженців. Прапор збірної України несли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.

На що розраховуємо?

Отже, в Токіо понад 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту й розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті планети представлятимуть 157 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

За наших спортсменів уболіватимемо в бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (і жіночій), греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні та фехтуванні.

Найбільша кількість спортсменів від України традиційно змагатиметься у легкій атлетиці — 47. Ще по десятеро будуть у вільній та греко-римській боротьбі, а також веслуванні на байдарках і каное. По одному — у триатлоні, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, стендовій стрільбі та веслувальному слаломі. На жаль, жодної нашої команди в ігрових дисциплінах не буде.

Найкращих результатів Україна очікує передусім від дзюдо, кульової стрільби, легкої атлетики, фехтування, стрибків у воду, академічного веслування, боксу, гімнастики, синхронного плавання.

За словами міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, загалом країна розраховує здобути 13—15 медалей і поліпшити результат попередніх ігор у Ріо-де-Жанейро, на яких посіла загальне 31 місце, здобувши 11 медалей і лише дві — найвищого ґатунку. Найуспішнішим із часу, як українці почали брати участь в Олімпійських іграх окремою національною командою, був виступ синьо-жовтих в Атланті 1996 року. Україна тоді була дев’ятою в командному заліку, здобувши 23 медалі.

До речі, медалі, якими нагороджуватимуть призерів Токіо-2020, виготовлено з переробленої побутової електроніки. Смартфони, комп’ютери тощо зібрали жителі Японії. Подіум, на якому проходитимуть церемонії нагородження, теж екологічний — його виготовлено з переробленого пластику.

Розмір призових від держави для українських спортсменів не змінився: володарі «золота» Токіо отримають по 125 тисяч доларів США, «срібла» — 80 тисяч доларів, «бронзи» — 55 тисяч.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці: «Бажаємо нашим олімпійцям бути швидшими, вищими та сильнішими — разом. Визначних вам здобутків та великих перемог!

Слава Україні!»