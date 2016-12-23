Голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок відвідав з візитом Україну для участі в презентації аудиту зовнішньої політики. Нагоду зустрітися із впливовим європейським політиком, який симпатизує нашій країні, використали і Президент Петро Порошенко, і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Глава держави поінформував поважного гостя про прогрес України на шляху реформ і запевнив у рішучій налаштованості влади на забезпеченні необхідних трансформацій.
Елмар Брок гідно оцінив наші реформаторські зусилля, зокрема схвалення Верховною Радою Державного бюджету на 2017 рік, зміцнення банківської системи та сміливість рішення про націоналізацію «ПриватБанку», реалізацію антикорупційної політики особливо щодо впровадження системи е-декларування, розбудови антикорупційної інституційної архітектури та судової реформи. «Саме ці кроки зміцнюють правову безпеку України, яка дуже важлива для залучення іноземних інвестицій та економічного піднесення держави», — наголосив він.
Співрозмовники обговорили недавній розвиток подій на Донбасі та засудили збройні провокації російської сторони, мета яких — загострення ситуації на лінії зіткнення, повідомляє департамент прес-служби АП. Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну підтримку Європейським Союзом суверенітету й територіальної цілісності України включно з Кримом і схвалив рішення Ради ЄС продовжити економічні та секторальні санкції проти Росії після 31 січня 2017 року.
Петро Порошенко й Елмар Брок домовилися докласти всіх зусиль для пришвидшення вирішення процедурних питань в інституціях ЄС заради запровадження безвізового режиму для українців.
Гарячими слідами ухвалення бюджету наступного року Володимир Гройсман розповів голові комітету Європарламенту про плани уряду щодо проведення реформ у найближчій перспективі. Зокрема буде продовжено реформу державної служби, судову реформу, реформу місцевого самоврядування і децентралізації влади, енергетичну.
Серед пріоритетів на наступний рік чільне місце належить приватизації та зміні корпоративного управління державних компаній, секторальним реформам в освіті та охороні здоров’я. Уряд, окрім того, формує необхідні заходи для підвищення ефективності антикорупційної політики, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Уряд оптимістично оцінює перспективи нового року й передбачає економічне зростання на рівні 3%, зазначив Володимир Гройсман. Ці показники буде враховано під час формування середньострокової стратегії на 2017—2020 роки, розроблення якої в уряді планують завершити до кінця грудня.
Голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту позитивно оцінив ухвалення державного бюджету та дії уряду на шляху проведення реформ. За його словами, це свідчить про стабілізацію ситуації у країні. «Кроки з реформування судової системи, боротьби з корупцією, запровадження електронного декларування — це все свідчить, що у країні відбувається прогрес. Крім того, бачимо експертні оцінки економічної ситуації у країні: показники поліпшилися», — оптимістично сказав Елмар Брок.
Прем’єр подякував шанованому політикові за послідовну підтримку Європейського Союзу України на шляху докорінних суспільних перетворень.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»