У соціальних мережах останнім часом стало модно, коли обговорюють спірне питання, ставити його руба: «Це зрада чи перемога?» Так само доречно поставити це запитання і щодо можливої заборони в Україні пальмової олії (відповідний законопроект вже ухвалено в першому читанні). І однозначно відповісти «перемога» не виходить — надто багато нюансів не враховано чи через незнан­ня, чи свідомо.

Законопроект №3871 «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів» вносить зміни в Закон України «Про молоко та молочні продукти». Перемога? А що, раніше цей закон дозволяв фальсифікувати молочну продукцію? Та ні, не дозволяв… І заважало це комусь фальсифікувати?

Питання явно риторичне. Це все одно, що забороняти автомобілі через те, що деякі водії порушують правила дорожнього руху і спричиняють аварії. Тут очевидно, що карати треба не автомобілі, а несумлінних водіїв. Чому тут ця сама логіка не спрацьовує?

Вбачається лише одне міркування: на тлі постійного зростання суспільної критики якості харчових продуктів і бездіяльності структур, що мають її контролювати, кортить хоч якось продемонструвати боротьбу за цю якість. Саме продемонструвати, бо про справжню боротьбу такими методами йтися не може. Втім, це не єдина причина.

Шкода уявна і справжня

Наступне питання: а що, крім пальмової олії, молочну продукцію більш нема чим фальсифікувати? Та ні, є. І в цьому криється головна небезпека.

Ніхто з виробників, що випускають фальсифікат, не працює на чистій пальмовій олії, а використовують суміші пальмової та кокосової олії з маргаринами та кулінарними жирами. І ще одне: не всі, хто використовує пальмову олію, — фальсифікатори. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» дозволяв використовувати пальмову олію в деяких продуктах, про що виробники чітко зазначали у складі. А той самий законопроект №3871 передбачає повну заборону використання пальмової олії в усіх продуктах харчування.

То, може, відтепер пальмова олія найнебезпечніша, а інші домішки менш шкідливі для людини? Теж ні! Виробники кондитерської продукції використовують пальмову олію або маргарин (ці дві категорії жирів — прямі конкуренти). І тут перевага безсумнівно на боці пальмової олії.

У нас лунає забагато критики стосовно неї, але чомусь у всьому світі її не заборонено, її шкоди не доведено, навіть Всесвітня організація охорони здоров’я не закликає світ терміново відмовитися від пальмової олії. Байка, нібито вона містить холестерин, не має нічого спільного з дійсністю: у рослинних оліях холестерину бути не може, бо це продукт суто тваринного походження.

Ця олія, на відміну від маргаринів, багата на вітаміни А й Е, які мають антиоксидантні властивості, запобігають старінню і корисні для зору. Щоправда, ВООЗ справді закликає скорочувати споживання жирів, але при цьому в її рекомендаціях пальмова олія потрапляє в одну групу з такими продуктами, як вершкове масло і вершки, м’ясо, яйця, шоколад і сало. Споживання яких із цих продуктів ви обмежуєте, шановні? Головне — продукти з пальмовою олією обов’язково мають містити застереження для покупців на маркуванні товарів.

Дуже важливо зазначити, що технологи вважають використання якісної пальмової олії безпечнішим, ніж використання кондитерських жирів і маргарину, які містять високий рівень транс-жирів (штучно синтезованих), зауважує головний редактор журналу «Споживча довіра» Олена Куликова. На тому наголошує і керівник відділу тестувань Центру експертиз «Тест» Ніна Кільдій. Високоякісна пальмова олія набагато ближча до натуральних продуктів, ніж маргарин. Проте він чомусь гострої критики та резонансного обговорення серед суспільства не викликає. А даремно.

Кому вигідно?

Ухвалення законопроекту в частині повної заборони використання пальмової олії може призвести до повної переорієнтації виробників кондитерської продукції на маргарини і, відповідно, ще більшого підвищення кількості транс-жирів у солодощах.

Тобто продукція буде вже небезпечною. Від транс-жирів насамперед страждають серцево-судинна система та печінка. При цьому основні споживачі солодощів — діти.

До речі, нікому не доводилося бувати на олійно-жировому комбінаті й спостерігати процес виготовлення маргарину? Нагадаємо, його виробляють методом згущення звичайної олії. До останньої стадії виробництва це брудно-зелена маса, огидна і на вигляд, і на смак, лише потім за допомогою спеціальних добавок йому надають масляного вигляду і пристойного смаку. І цим витвором хочемо замінити пальмову олію, яка повністю натуральна?

Закінчити варто класичним запитанням юристів стародавнього Риму: «Кому вигідно?» Отже, кому? Виробникам молока? Та нема в Україні стільки молока, аби замінити пальмовий жир молочним в усіх продуктах, де його використовують. Та й у населення не вистачить грошей купити продукцію за такою рецептурою.

Тоді кому заважає пальмова олія? Та вітчизняним олійним концернам, кому ж іще! Вони мають достатньо і виробничих потужностей, аби завалити всю Україну не надто популярним нині маргарином, і досить політичного впливу, аби пропхати вигідний їм законопроект. У цьому ми мали змогу переконатися. Згадаємо: сумнозвісні «олійні» поправки було ухвалено Верховною Радою з дивовижною швидкістю й легкістю, а скасовували їх довго, нудно і з сумнівним результатом. Тепер, схоже, маємо другу серію тієї самої епопеї.