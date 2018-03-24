Крадіжки останнім часом стають мало не звичним, буденним явищем. Зловмисників особливо приваблюють електронні пристрої. У мого колеги, відомого на Черкащині журналіста, серед білого дня просто з робочого кабінету злодії поцупили ноутбук. Поліція, до якої звернулися, поспівчувала й нібито взялася за розшук. Однак після того минув уже третій місяць, а результатів — нуль. Обходив журналіст усі ломбарди та речові ринки, однак улюбленого ноутбука так і не знайшов.

Соціальні мережі переповнені подібними повідомленнями. Особливо багато звісток про крадіжки мобільних телефонів. Приміром, як розповідає черкащанка Оксана Бондар, у її доньки вкрали телефон просто з дитячого візочка поблизу залізничного вокзалу. Ніхто до поліції не звертався. Сама пішла по ломбардах у цьому районі й попросила повідомити, якщо принесуть її телефон. Через 6 годин гаджет знайшли завдяки працівникові ломбарду. Викликали поліцію, і злодія затримали, а телефон повернули власниці.

На жаль, так щастить далеко не кожному. Черкащанка Ірина Слюсаренко також знайшла свій вкрадений мобільний в одному з місцевих ломбардів. Жінка зраділа, адже тільки-но виплатила кредит, взятий саме для придбання телефону. Але після звернення до поліції ситуація набула несподіваного повороту. Правоохоронці, як виявилося, нічого не змогли вдіяти, і телефон власниці так і не повернули. Неодноразові звернення до патрульної поліції, до слідчих так нічого й не дали, хоч і з’ясувалося, що засіб зв’язку належить таки Ірині Слюсаренко. Зрештою ломбард продав телефон. Своїм обуренням жінка поділилася у соціальній мережі. Відгукнулися тисячі людей, адже виявилося, що не одна вона потрапила в таку ситуацію.

«У голові не вкладається, як могли продати крадений телефон, що був у розшуку. Очевидно, в ломбарді багато крадених речей, вони домовляються з поліцією і не бояться ніяких законів», — написала постраждала.

Очевидно, проблема актуальна, якщо інтернет-простір заповнений подібними повідомленнями. Не можна сказати, що правоохоронці в таких ситуаціях бездіють. Ось нещодавно в Умані поліцейські встановили особу зловмисниці, яка викрала мобільний телефон, завдавши потерпілій збитку на суму 4 тисячі гривень. Крадійкою виявилася 37-річна місцева жителька. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. А в Корсунь-Шевченківському районі поліцейські затримали чоловіка, який обікрав свого ж товариша, мобільний телефон повернули законному власнику. Канівським міськрайонним судом до позбавлення волі засуджено 31-річного жителя Канева, який, окрім інших крадіжок, поцупив телефон у місцевій школі. Злодія засудили до 3 років і 2 місяців позбавлення волі.

У соцмережах навіть дають поради, як знайти викрадений телефон. Серед багатьох способів пошуку радять все ж звертатися до правоохоронних органів. Саме так і вчинили багато потерпілих. Але, як бачимо, й у таких випадках результат далеко не завжди позитивний. Повертаючись до ситуації з Іриною Слюсаренко, зауважимо, що багато хто радив жінці якимось шляхом у присутності поліцейських забрати у ломбарді вкрадений телефон і йти геть. Не можна ж, мовляв, украсти свою ж річ, тим паче, що на неї є всі документи!

Однак, як вважає речник ГУ Національної поліції в Черкаській області Дмитро Грищенко, це також було б протизаконно. Адже ломбард не крав цю річ. Її в процесі слідства можуть вилучити, і тоді, можливо, буде доведено, що телефон було вкрадено. «А якби жінка забрала телефон із ломбарду, то було б уже два кримінальні провадження. Для того ж, аби слідчий міг вилучити телефон, у нього має бути дозвіл суду на обшук».

За даними Національної поліції України, торік зареєстровано більш як 100 тисяч заяв і повідомлень про крадіжки мобільних телефонів, відомості про які занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Фактична кількість злочинів, очевидно, ще більша, адже потерпілі не завжди звертаються в поліцію. Як розповів у приватній розмові один із правоохоронців, щодня трапляються сотні подібних крадіжок. А кожного дня звертатися до суду, аби з допомогою операторів з’ясовувати дані для розшуку того чи іншого телефону, фізично просто неможливо.

На жаль, крадіжка мобільного телефону — найпоширеніший злочин у світі. Розповідають, що у Сан-Франциско, де викрадення мобільних телефонів становить половину вуличних крадіжок, розробили досить ефективний спосіб боротьби з проблемою. Поліцейські в цивільному підходять до перехожих і пропонують їм купити, приміром, айфон, попереджаючи при цьому, що він крадений. Якщо людина дістає гроші й купує телефон, її відразу затримують. Тепер люди побоюються купувати смартфони з рук, і в злочинців стало значно менше можливостей їх продати. Може, й нам слід перейняти подібний метод? Адже лавину крадіжок потрібно зупинити.