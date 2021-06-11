Урядовці з трьох міністерств — соцполітики, охорони здоров’я і цифрової трансформації, команди фахівців з яких спільно й наполегливо близько року працювали над розробленням і впровадження цієї системи в Україні, мали нагоду на власні очі побачити її в дії. Для цього вони відвідали Київську клінічну лікарню №7.

На брифінгу, присвяченому цій події, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що започаткування е-лікарняного — наступний важливий крок до запровадження режиму «без паперів», анонсованого Президентом. Адже нині вони залишаються найпопулярнішою медичною довідкою у країні.

«Переваги від запровадження нового формату очевидні. Для лікарів вони полягають у тому, що більше не треба буде заповнювати стоси паперів і витрачати на це багато часу. В електронному вигляді дані вносять до реєстру онлайн протягом 30 секунд — хвилини.

Для пацієнта — в уникненні можливих помилок у назві та адресі роботодавця під час заповнення листка. Адже система визначить це автоматично і направить документ до відповідної компанії. Хворому не доведеться зайвий раз іти в лікарню, щоб цей документ закрити — наражати здоров’я на небезпеку й витрачати час. Якщо перебіг хвороби без ускладнень, після того, як сплине час, листок непрацездатності буде закрито автоматично. Особливо це важливо під час пандемії, коли людина, яка щойно одужала, ще має ослаблений імунітет. Вона не контактуватиме з потенційними хворими в черзі до кабінету лікаря.

Є переваги і для бізнесу. Якщо раніше він акумулював ці листки в себе, окремо контактував з Пенсійним фондом, передавав паперові документи, на що витрачав чимало часу, то нині все це відбуватиметься автоматично. Роботодавець отримає інформацію, хто із працівників перебуває на лікарняному, і робитиме виплати для них», — зазначив урядовець.

Електронний лікарняний зберігає і не відкриває ні роботодавцеві, ні фахівцям ПФ персональну інформацію, на що саме хворіє людина.

А ще е-лікарняний, на переконання Михайла Федорова, — це антикорупційно. Адже ніде правди діти, нині в інтернеті можна придбати фальшиві паперові бланки лікарняних листків і отримати за ними виплати. Електронний лікарняний убезпечить від таких зловживань. І це значно заощадить кошти, бо щороку 5,5 мільйона українців отримують листки непрацездатності, а для держави це близько 18 мільярдів гривень.

«Через рік ми зможемо зробити аудит і подивитися, що змінилося і наскільки ці виплати стали ефективними. А до кінця 2023 року маємо мету оцифрувати всі державні послуги. Сприятиме цьому днями ухвалена постанова уряду, яка дасть змогу вже цьогоріч підключити 12 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури до фіксованого оптичного інтернету. Є у цьому переліку ЦНАПи, пожежні частини, та більшість — лікарні», — резюмував він.

Без конфліктів і бар’єрів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що Україна будує пацієнтоорієнтовану систему охорони здоров’я, покликану прибрати всі конфлікти й бар’єри між пацієнтом і медпрацівником. Звісно, зміни не можуть розпочатися одразу, для цього потрібен час, навчання й роз’яснення для медичних працівників. Нині в Академії Національної служби здоров’я є курс для них, де навчають, як оформлювати ці документи в електронному вигляді. А до лікарень, фахівцям яких це буде необхідно, направлятимуть команди від МОЗ, які допоможуть, роз’яснять і навчать.

Перехідний період триватиме з 4 червня до 1 вересня. Лікарі працюватимуть і з паперовими, і з електронними документами. Та вже нині понад 250 медзакладів працюють лише з електронними формами. Заплановано, що за півтора місяця так працюватимуть понад 70% лікарень. А з 1 вересня відбудеться остаточний перехід усіх медичних закладів на формування електронних лікарняних.

«Усі необхідні назви підприємств, коди ЄДРПОУ та інше є в електронній системі охорони здоров’я. Тож лікар вводить тільки медичні дані, ставить цифровий підпис, який є в кожного з них, натискає клавішу й автоматично відправляє дані про закритий лікарняний до Фонду соцстрахування, який в подальшому опікуватиметься виплатами», — уточнив міністр.

Алгоритм для пацієнта

Розповів міністр і про спрощений процес отримання лікарняного. Отже, пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі. Пацієнт отримує про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким пацієнтові нараховують виплати. Про це він отримає повідомлення на телефон — уже від ПФУ. Кожен лікарняний матиме особистий номер, за яким можна буде перевірити його наявність у реєстрі.

У реєстрі можна буде відстежувати так звані аномалії. Якщо більшість лікарів видають, скажімо, по п’ять лікарняних, а певний лікар — 100, то однозначно є проблема. Система це аналізуватиме, а фахівці робитимуть висновки.

За словами очільника МОЗ, незабаром запроваджуватимуть електронні рецепти й кабінет пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. І ці нові електронні сервіси спростять і поліпшать роботу лікарів.

Віктор Ляшко уточнив, що електронна система повністю унеможливить отримання недобросовісними лікарями хабарів за надання несправжнім хворим листка непрацездатності. Він закликав українців, які мають відомості про те, що за відкриття чи закриття цих листків у пацієнтів, можливо, вимагають хабар, повідомити про це до правоохоронних органів і на гарячі лінії МОЗ.

«Адже ніде ніяким тарифом це не передбачено. Ця послуга безплатна. Програма медичних гарантій, підписаних з лікарнями, покриває кожен такий випадок», — наголосив міністр.

Заборгованість буде погашено

Перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик акцентував на соціальній складовій процесу. Після отримання інформації від медичної системи про формування медичного висновку фахівці Пенсійного фонду формують електронний лікарняний, який першого дня побачать роботодавець, страхувальник і сам хворий — застрахована особа. Адже відповідні сервіси відкрито на платформі ПФ — у кабінетах страхувальника й застрахованої особи. Ці сервіси буде використано для швидкого та якісного аналізу виданих листків непрацездатності, вони спростять процедуру надання й отримання виплат.

Він запевнив, що уряд робить активні кроки з погашення заборгованості з виплат за лікарняними листками, яка нині становить близько 3 мільярдів гривень. Спричинено це значним збільшення кількості українців, які отримували останнім часом такі листки через пандемію COVID-19. Ухвалено рішення про надання чергової дотації для Фонду соціального страхування.

Запровадження е-лікарняного, на його переконання, має нівелювати саму можливість видачі підроблених або необґрунтованих документів, оптимізує і пришвидшить процес виплат.