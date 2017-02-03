Нещодавно поціновувачі паперових мультиків отримали омріяний другий випуск графічної новели «Охоронці країни. Єднання». Вітчизняний друкований продукт пройшов випробування читачем ще восени торік. Перший випуск розрекламували самі читачі. Ось, приміром, один із відгуків у соцмережі: «Купував для дитини. Коли відкрив комікс, засмутився, що російською мовою, але прочитавши, зрозумів, що російською там розмовляють тільки поганці :) Чекаємо продовження!»
З ним автори не забарилися. Із сюжету першого випуску про бійців АТО «Охоронці країни. Початок» виткали наступні захоплюючі пригоди героїв. До речі, незабаром з’явиться і третій комікс.
Головний ідеолог проекту волонтер Леонід Краснопольський каже, що комікс — це продукт, продиктований часом. Прототипом головного героя став його товариш Юрій, який проходив службу в зоні проведення АТО. Його розповіді певною мірою лягли в основу історії першого випуску. Так, головний герой до початку війни був звичайним клерком із розміреним життям, яке змінилося після того, як він потрапив на поле бою.
Звісно, за сюжетом головний герой наділений надприродними здібностями. Хтозна, як би склалася його доля, не накивай той п’ятами із секретної лабораторії, де над ним проводили досліди.
Родзинкою другого випуску стала поява супергероїні. Леонід Краснопольський запевняє, що вона схожа на реальну особу. Щоправда, інтригуючи любителів коміксів, карти не розкриває і ні імені, ні прізвища не називає. Каже, з прочитаного стане одразу зрозуміло, про кого йдеться насправді.
— За задумом, комікс має захопити дітей віком 10—12 років, — розповів Леонід Краснопольський. — Аналізуючи своє дитинство, в якому супергероями були чужоземні Бетмен і Спайдермен, подумав, а чому б не створити історію в малюнках про вітчизняних героїв.
Розробники сподівалися, що захоплива історія стане цікавою і повчальною для підлітків. Однак вже після першого випуску отримали схвальні відгуки від дорослих, яким припало до душі стежити за розвитком подій українських супергероїв. Можливо, спрацювало щось підсвідоме, адже головні герої коміксу — це українські бійці, які борються з ворогом. У реальному житті кожен персонаж має прототип.
Перший сезон складатиметься з десяти випусків коміксу — видавці мають на це ресурс. А далі буде видно. Оптимізму додали слова держсекретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденка, який назвав цей мультик на папері частиною масової культури. На його думку, проект цікавий не лише з погляду виховання у підлітків патріотичного духу, а й як один із кроків реінтеграції Донбасу. Тому міністерство має намір знайти кошти, щоб збільшити наклад коміксів до 10 тисяч примірників і розповсюджувати його безкоштовно переважно серед молоді на сході країни. Нині комікс можна придбати за гроші, певну частину від продажу кожного примірника спрямовують на закупівлю обмундирування і прицілів для бійців АТО.
Коміксу пророкують життя і в інших вимірах: на його основі можна розробити комп’ютерну гру чи навіть серіал.