Нині ХХІ століття, тож не дивина, що сучасні технології проникають у всі сфери життя. Та подекуди ще існує хибна думка, що літні люди їх побоюються й не довірять. Адже технології ці складні, а сучасні комп’ютери та інші гаджети важкі для сприйняття й кишень більшості немолодих. Тому буцімто й фахівці пенсійних установ можуть не поспішати з їхнім запровадженням в Україні. Але це зовсім не так.

Саме для спростування цих хибних тверджень 17 квітня 2018 року Посол США в Україні Марі Йованович у межах допомоги США для поліпшення послуг Пенсійного фонду України та подальшої реалізації пенсійної реформи передала голові правління ПФУ Олексієві Зарудному свідоцтво про право власності на безпрецедентну та надсучасну серверну систему Oracle. Загальна вартість системи — мільйон доларів, проте вітчизняні пенсійники отримали її безплатно.

Ефективність та безпека

Запровадження серверної системи Oracle SuperCluster M8 значно підвищить продуктивність, швидкість та надійність інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, яка обробляє інформацію про пенсійні виплати та внески громадян.

Відтепер вони зможуть відстежувати всю інформацію про свої пенсії в режимі онлайн і не турбуватися, що вона потрапить до шахраїв. Адже всі дані отримуватиме, оброблятиме, зберігатиме й захищатиме надсучасна американська система, яка у десятки й навіть сотні разів перевершує стару. Вона дасть змогу швидко й надійно здійснювати пенсійні виплати.

«Переконана, що ця серверна система надасть Пенсійному фонду України інструментарій, необхідний для забезпечення ефективності та гнучкості його діяльності, а також надійного захисту даних понад 42 мільйонів громадян України — пенсіонерів та платників податків. Вона уособлює підтримку американського народу зусиль вашої держави у сфері пенсійної реформи», — наголосила Посол США в Україні Марі Йованович.

У відповідь віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголосив, що пенсійна реформа, яку нині втілює український уряд, — це не лише зміна формули нарахування пенсій, а й передовсім поліпшення якості обслуговування людей.

«За останні три роки ми зробили значні кроки щодо модернізації сервісів Пенсійного фонду. Наприклад, завдяки створеній централізованій базі даних застрахованих осіб і пенсіонерів з 1 січня 2017 року людина, яка вийшла на заслужений відпочинок, може оформити пенсію в будь-якій точці країни, незалежно від місця свого проживання. Нині ж завдяки новому обладнанню Пенсійний фонд отримав змогу ефективнішого та оперативнішого оброблення інформації, а наші співгромадяни — ще надійніший захист своїх персональних даних», — зазначив віце-прем’єр.

Міністр соціальної політики Андрій Рева наголосив на важливості підвищення довіри до пенсійної системи України вітчизняних пенсіонерів і закордонних партнерів. Він подякував американському народу за вагому підтримку, яку той надав і надає нашій державі в нелегкий для неї історичний період. «Це важливий крок на шляху модернізації Пенсійного фонду і підвищення його можливостей для задоволення потреб громадян», — зазначив міністр.

Документи подаватимуть за 20 хвилин

Голова правління ПФУ Олексій Зарудний також подякував фахівцям проекту USAID за допомогу Пенсійному фонду зробити його діяльність більш оптимальною та ефективною. Він нагадав, що вітчизняні пенсіонери вже нині отримують 17 видів онлайн-послуг, доступних через інтернет на будь-якому стаціонарному комп’ютері, мобільний телефон, планшет чи інший сучасний гаджет. Варто лише зайти на оновлений веб-портал ПФ. В онлайні можна, наприклад, подати заявку на перерахунок пенсії, замовити довідку про її розмір або суму сплачених страхових внесків, обсяг заробітної плати тощо. Найближчим часом кількість таких послуг планують довести до 30.

А ще ці новітні технології дають змогу значно скоротити час подачі документів для оформлення пенсії. Якщо ще три роки тому, до початку реалізації стратегії модернізації Пенсійного фонду, цей процес тривав протягом 10 робочих днів з моменту подачі документів, то нині він скоротився до одного-двох днів. Планують, що використання нової системи дасть змогу врешті скоротити час на цю процедуру до мінімуму —20—30 хвилин.

«Серверна система Oracle у надійних руках. Переконаний, що вона ефективно слугуватиме нашому фонду і народу України й гарантує якісне надання послуг теперішнім і майбутнім пенсіонерам», — наголосив Олексій Зарудний. Він запевнив іноземних колег і вітчизняних пенсіонерів та платників податків, що робота з удосконалення системи Пенсійного фонду триватиме й надалі.