Фахівці зазначають, що на оклади вітчизняних працівників можна більше купити товарів та послуг, ніж у Росії

За січень — вересень 2021 року, як свідчать фахівці Ukraine Economic Outlook, середня заробітна плата в Україні зросла на 22% (трохи більш як 500 доларів). Чи справді це так і які були передумови для її зростання? «Урядовий кур’єр» з’ясовує це.

Середня та медіана: давня тенденція до зростання

На сайтах пошуку роботи роботодавці й шукачі не завжди вказують зарплату, тож найкраще ситуацію ілюструє медіана зарплат. Тому, наприклад, на сайті work.ua можна побачити середню зарплату в різних галузях і медіану зарплат для всіх спеціальностей, для яких розміщено вакансії на сайті.

«У травні 2020 року відсоток вакансій без вказаної зарплати становив понад 40, нині цей показник знизився і становить майже 32. Тож можемо говорити про тенденцію. Важливо зауважити, що наявність конкурентної зарплати у вакансії привертає увагу шукачів у 40%», — каже Каріне Макіян, PR-менеджер work.ua.

Загалом можна побачити загальну тенденцію до зростання зарплат за всіма категоріями, що залишається незмінною довгий час. Але видно й коливання у різних галузях у різні місяці року. Наприклад, восени зарплатні показники зростають, так само як і кількість вакансій на ринку. Тож роботодавцям доводиться боротися за шукачів і їхню увагу доступними інструментами — наявністю зарплати саме за вакансії на сайті пошуку роботи, а також вищим окладом, ніж у конкурентів. Цікаво, що в деяких категоріях діяльності стабільність пов’язана саме із сезонами.

Наприклад, у категорії «Нерухомість» середні показники зарплат майже не змінюються з 2018 року і можна відстежити загальне зниження зарплат наприкінці року. Схожа ситуація і в категорії «Страхування». Але якщо в «Нерухомості» це може бути пов’язано з курсом валют чи вилкою зарплат (в одній вакансії вилка 25—90 тисяч гривень), то у «Страхуванні» в понад 60% вакансій не вказано зарплату, а в тих, що вказано, вона складається зі ставки (10—12 тисяч гривень) та відсотків. Наприклад, 1 грудня 2020-го медіана зарплат в Україні у всіх галузях діяльності становила 12,5 тисячі гривень. Минув майже рік, медіана зарплат вища: 14,8 тисяч гривень.

Не те, що отримує на руки

Однак середня заробітна плата — це зовсім не те, що працівник отримує. Для прикладу, у вересні 2021 року цей показник наблизився до 14,2 тисячі гривень. Але з нього утримували 19,5%: 18% прибуткового податку та 1,5% військового збору. Тож працівник отримує чистими 11,5 тисячі гривень. Треба враховувати, що роботодавець сплачує за такого найманого працівника ще 22% єдиного соціального внеску.

Як вважає колишній виконувач обов’язків міністра економіки Павло Кухта, 2021 року зарплати зростали в тих галузях, де вже було притаманне таке зростання у 2018—2019 роках. Нині фахівці ринку праці зазначають шалене збільшення зарплат IT-фахівців. Як свідчить статистика, приріст середньої доларової заробітної плати у 2015—2021 роках становив 170%, а ВВП зріс лише трохи більш ніж на 110%.

РРР та якими будуть оклади 2022-го

Цікавий показник якості зарплатні — так званий РРР (паритет купівельної спроможності). Тобто скільки товарів можна купити та скільки послуг отримати на середню зарплату в тій чи іншій країні. Так-от, в Україні тепер цей показник перевищує аналогічний у Польщі, Чехії та Росії. Проте деякі експерти впевнені, що за три-чотири роки він може наблизитися до рівня таких країн, як Італія, Іспанія чи Греція.

Якими ж будуть заробітні плати українців 2022-го?

Нещодавно портал з пошуку роботи провів опитування і з’ясував, що у значній частині компаній нашої країни їхні керівники планують наступного року збільшити заробітні плати. Зростання цін, яке відбувається останніми місяцями не лише в Україні, а й у світі, для роботодавців не вирішальний аргумент. На кшталт: ціни на товари та послуги підвищуються, тож треба найманим працівникам піднімати заробітки. Роботодавці збільшують щомісячні виплати з причини гарної роботи, високих досягнень у ній тощо.

Аналітики прогнозують, що 2022 року відбудеться зростання заробітних плат на 10—12%. Найбільше, за оцінками експертів, вони зростуть у логістичних компаніях, з доставки їжі тощо. Зрозуміло, що зростатимуть оклади фахівців IT-галузі. Прогнозують, що можуть (і значно) підвищитися заробітки маркетологів та медичних працівників — ідеться передусім про приватні клініки.

«Думаю, що основна частина наших роботодавців розуміє, що треба утримувати потенційні кадри і не давати їм думати про те, щоб шукати кращої долі за кордоном. Тому вони підніматимуть заробітні плати та значно поліпшуватимуть умови праці», — зазначає «Урядовому кур’єру» фахівець з ринку праці Андрій Голота. На його думку, таке підвищення зарплати можливе у багатьох галузях. Адже буває, що дуже важко знайти високопрофесійних фахівців на різні посади.

Експерт упевнений, що зарплати можуть зростати бодай на відсоток інфляції. До речі, саме на цей показник орієнтуються майже щомісяця державні установи, коли нараховують своїм працівникам оклади.

Отже, ринок праці в Україні вельми строкатий. Як бачимо, 2021-го заробітні плати зростали активними темпами. А чи буде так наступного року, незабаром побачимо.