Який в Україні культовий харчовий продукт, що найчастіше фігурує в усіх видах народного фольклору? Що називають українським наркотиком? Безперечно, сало. Північні сусіди і досі за звичкою кличуть нас «салоїдами» — мабуть, не знають, що тепер для українців цей продукт — така сама розкіш, як авокадо чи маракуя.

За швидкістю зростання цін сало, а разом і свинина стрімко б’ють рекорди. Подорожчали всі продукти, причому набагато більше, ніж у нас офіційний показник інфляції (16% у жовтні до жовтня минулого року), стверджує генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Ціни на харчові продукти вже наблизилися до рівня ЄС, чого не можна сказати про рівень зарплат пересічних громадян. Але ціни на продукцію свинарства підскочили найбільше: у жовтні показники подорожчання становили на свинину 64%, на сало 44% (з початку року — усі 65%). Виявилося, тепер на деяких ринках сало і по 300 гривень — не рідкість.

Експерти кажуть, що і це ще не межа. Причин називають кілька. Першою з них вважають епідемію АЧС (африканської чуми свиней), через яку було знищено майже 26 тисяч голів, і більшість спалахів АЧС зафіксовано в господарствах населення (110 випадків зі 131). Ще значну кількість вирізали в господарствах населення через дорожнечу кормів. Згідно з останніми даними Державної служби статистики, на початку листопада в Україні налічувалося 6,7 мільйона свиней. Це на 0,65 мільйона голів, чи 8,9%, менше порівняно з попереднім роком, повідомляє аналітичний відділ асоціації «Свинарі України». Тепер кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах переважає їхню кількість у присадибному секторі: 3,4 мільйона голів проти 3,29 мільйона.

Нині поголів’я не лише великої рогатої худоби, а й свиней в Україні найменше за всю її історію. Із тієї самої причини, на думку експертів, подорожчали і молоко, і кисломолочні продукти — в середньому на 30%.

Дефіцит сировини породив зростання закупівельних цін переробників. За даними експертів асоціації «Свинарі України», закупівельні ціни у жовтні хоч і незначно (на 6%) знизилися порівняно з вересневими, проте залишаються вищими, ніж у серпні. Даних цін за листопад, певна річ, ще нема, але так само нема й підстав сподіватися на їх зниження. Принаймні у першій декаді листопада істотних змін не відбулося.

М’ясокомбінати у сподіванні на подальше зниження цін зменшують закупівлі на 25—30%. У них є ще одна причина для таких дій — дуже слабка реалізація. Вона значно впала порівняно і з попередніми місяцями, і з відповідним періодом торік.

Незначне зниження закупівельних цін не впливає на ринок: по-перше, роздрібна торгівля реагує на такі тенденції зі значним відставанням, по-друге, платоспроможний попит як був низький, таким і залишається. Однак більшість переробників сходяться на думці, що коливання якщо й відбудеться, то вкрай незначне, істотно на ринковій ситуації воно не позначиться.

І ще один чинник впливає на ціну улюбленого українського продукту. Втрачене поголів’я треба відновлювати, а ціни на племінних свиней і товарних поросят також підскочили. Наприкінці жовтня — на початку листопада поросят вагою 20—30 кілограмів можна було придбати по 80—105 гривень за кілограм, а менші (10—15 кілограмів) дорожчі: 125—200 грн/кг. Ще одна причина підняття цін на товарних поросят — їхня обмежена пропозиція. Протягом року основні постачальники працюють із замовленнями на кілька місяців наперед. Схоже відреагували і ціни на племінний молодняк деяких виробників: племінних свиней пропонують на 10—28 гривень за кілограм дорожче, ніж на початку осені.

А доки нове поголів’я свиней підросте, дефіцит доводиться поповнювати за рахунок імпорту. Як повідомляють у ДФС, за даними митної статистики, впродовж жовтня Україна експортувала аж 240 тонн свинини, а ввезла з-за кордону 1000 тонн — у понад чотири рази більше. Усього з початку року Україна імпортувала 4,1 тисячі тонн свинини загальною вартістю 7,2 мільйона доларів США — переважно з Німеччини, Нідерландів і Данії. Якщо Україна досі зберігає позитивне сальдо за цим видом товару (плюс 2,4 мільйона доларів), то це лише завдяки слабкому імпорту й активному експорту в першій половині року.

ПРЯМА МОВА

Мала пропозиція – велика ціна

Олександра БОНДАРСЬКА,

аналітик асоціації «Свинарі України»:

— Основний чинник здорожчання свинини у роздрібній торгівлі — підвищення цін на живець свиней, зокрема через обмежену пропозицію. Це є відлунням початку 2016 року, коли свинарів випробовувала на міцність доволі непроста економічна ситуація, спричинена втратою ринку РФ та меншим попитом на свинину українських споживачів. Крім того, через негаразди певний відсоток виробників вирішили не розширювати потужностей, інших з бізнесу вибила АЧС, що теж позначилося на кількості товарного поголів’я.

До чинників, які вплинули на підвищення цін, можна зарахувати й жвавіший зовнішній попит на українську продукцію свинарства зокрема у Грузії. За 10 місяців 2017-го поставки свіжої, охолодженої та мороженої свинини майже на 45% більші, ніж за відповідний період 2016-го. А експорт живих свиней цьогоріч зріс на 26%.

Оскільки сучасне свинарство України орієнтується на виробництво беконної свинини, сало — не основний продукт професійних операторів. Тож сало, що потрапляє на ринки, здебільшого надходить від виробника-присадибника або дрібного фермера. А поголів’я в цій категорії свиногосподарств у 2017-му нижче, ніж роком раніше. Тому пропозиція такої неіндустріальної свинини та побічного продукту її виробництва — сала — менша, що і впливає на ціну.