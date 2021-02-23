У складні часи коронавірусної кризи й в непростій економічній ситуації уряд дбає про соціально найвразливіші верстви населення. Серед них літні люди. Тож учора на позачерговому засіданні урядовці схвалили постанову «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році».

У ній ідеться, що для забезпечення щорічної індексації пенсій цьогоріч перерахунок пенсій згідно з порядком такого перерахунку та відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проводиться 1 березня із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якого сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії у розмірі 1,11.

Уточнено, що якщо розмір підвищення внаслідок перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до цього розміру. Цю суму враховуватимуть під час подальших перерахунків пенсії.

Із 1 березня, якщо розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень та інших додаткових виплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) з урахуванням страхового стажу не досягає 2200 гривень на місяць, таким особам надаватимуть щомісячну доплату в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яку також враховуватимуть під час подальшого перерахунку пенсії.

Якщо пенсії, призначені відповідно до закону за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2020 року включно, не підвищувалися відповідно до пункту 1 цієї постанови та не підвищувалися з січня по липень 2021 року включно у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та з інших причин, з 1 липня 2021 року до таких пенсій встановлюється щомісячна доплата у розмірі 100 гривень у межах максимального розміру пенсій, встановленого законом, яка враховуватиметься в подальшому в разі перерахунку.

Із 1 липня 2021 року відповідно до цієї постанови доплату 100 гривень щомісячно отримають люди, чиї пенсії було призначено за зверненнями, які надійшли до 31 грудня 2021 року, крім соціальних пенсій, а також тих, що підвищаться за попередніми пунктами цієї постанови.

Якщо ж розмір пенсії, обчисленої відповідно до законів «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про наукову та науково-технічну діяльність України» з урахуванням щомісячної доплати, встановленої у пунктах вище, буде більшим від розміру пенсії, обчисленої за нормами закону з урахуванням перерахунку, зазначеному в попередніх пунктах, проводитиметься автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених законами «Про державну службу», «Про статус народного депутата України» та «Про наукову та науково-технічну діяльність України» з урахуванням щомісячної доплати, передбаченої пунктом 1 постанови за матеріалами пенсійних справ, про що цих людей поінформують органи Пенсійного фонду через листи або смс-повідомлення.

Фінансування виплат здійснюватимуть за рахунок коштів держбюджету, а також Міністерство фінансів і Мінсоцполітики мають передбачити надання додаткових коштів для забезпечення перерахунків пенсій, передбачених у цій постанові. Пенсійний фонд має провести перерахунок пенсій за матеріалами пенсійних справ українців.