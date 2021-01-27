Тепло і гаряча вода не здорожчають до кінця опалювального сезону, а за січень не буде штрафів чи пені за невчасну сплату

Уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення та ОСББ на рівні 6,99 гривні з ПДВ за кубометр. Отже, тарифи на тепло та гарячу воду не буде підвищено до кінця опалювального сезону 2020—2021 років. Кабінету Міністрів вдалося досягти певного консенсусу із владою на місцях у цих питаннях, підготовлено відповідний меморандум, підписання якого відбудеться найближчим часом. Такі основні тези окреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на засіданні Верховної Ради, яка відновила роботу після зимової перерви.

Річний продукт дешевший

Він нагадав, що після всебічних консультацій з урядом, депутатами й фахівцями НКРЕКП обмежила ціну на розподіл газу на рік на рівні 1,79 гривні за кубометр. Ще одна важлива ініціатива щодо розподілу газу та обслуговування газових мереж, за його словами, це те, що уряд спільно з профільним парламентським комітетом ініціює ухвалення законопроєкту про можливість укрупнення облгазів, запровадження спецрахунків і тимчасової адміністрації, що має дисциплінувати ринок розподілу газу й унеможливить монопольне підвищення тарифів.

«Штрафів чи пені за невчасно оплачені газ і тепло за січень не буде застосовано до людей. Є така урядова ініціатива. Ми її ухвалимо на найближчому засіданні», — поінформував очільник уряду.

Очікують на підсумки розслідувань Антимонопольного комітету й встановлення чесних і прозорих правил на ринку газу. На найближчих засіданнях Кабміну буде ухвалено рішення про компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. Люди мають отримувати такі виплати — монетизовані компенсації, як раніше. Тож домовленості, які в них були з державою, буде виконано.

Основним продуктом газорозподільчих компаній стане річний продукт за замовчуванням. Це те, над чим уряд нині працює разом із профільним парламентським комітетом та енергокомпаніями, аби українцям було зручно розраховувати тариф і свої майбутні витрати. Усі облгази мають представити такі продукти на початок весни.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, Прем’єр наголосив, що закуповувати газ у Росії напряму уряд не має наміру. Електроенергія ж продається і купується на біржі, і закупівля її там має формувати ринкові ціни та запобігати корупції.

П’ять етапів вакцинації

Щодо вакцинації уряд має чіткий план. Розпочнеться ця кампанія в лютому. На першому етапі вакцинуватимуть людей із критичним ризиком інфікування — медпрацівників і персонал, які надають допомогу хворим на коронавірусну недугу, тих, хто перебуває у будинках для людей похилого віку, і військових, які беруть участь у ООС. У межах першого етапу планують вакцинувати 367 тисяч українців.

Другий етап — вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування. Це соціальні працівники, люди, старші за 80 років, та інші медпрацівники. Вакцинують 2,547 мільйона осіб. Третій етап — вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, хто підтримує функції з безпеки життєдіяльності держави, — працівників ДСНС, поліції, СБУ, вчителів. Тоді планують вакцинувати 7,2 мільйона.

На четвертому етапі вакцинуватимуть людей з підвищеним рівнем інфікування — віком від 60 до 64 років, дорослих із супутніми захворюваннями тощо. А на п’ятому — інші категорії громадян, які не входять до пріоритетних груп. Загальна мета дорожньої карти — охопити понад 50% населення вакцинацією до кінця 2022 року.

Джерело отримання вакцини — глобальна ініціатива COVAX, у межах якої очікується поставка вакцин обсягом від 8 до 16 мільйонів доз протягом 2021 року.

«Україна вже подала всі необхідні документи для отримання вакцин так званої першої хвилі до 1 лютого. Очікується рішення від COVAX. У разі позитивного рішення маємо отримати від 100 до 200 тисяч вакцин у лютому від Pfizer і BioNTech», — конкретизував Прем’єр.

На запитання, які ще вакцини можемо отримати, він відповів, що найвірогідніші ті, з виробниками і постачальниками яких у COVAX є попередньо підписані угоди. Це Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sanofi.

30 грудня 2020 року Україна уклала угоду на закупівлю вакцини від компанії Sinovac Biotech, сума контракту — 964 мільйони гривень. Кількість вакцин — 1,913 мільйона доз. Графік поставок — через 30 днів після реєстрації вакцини в країні-виробнику або в інших країнах із жорсткою регуляторною політикою. Денис Шмигаль зауважив, що минулого тижня ця вакцина отримала погодження на використання у Бразилії, де проводили її клінічні випробування. Тож орієнтовно через три, максимум чотири тижні Україна очікує на першу партію 700 тисяч доз. «Україна використовуватиме лише вакцини з ефективністю не менш як 70%», — наголосив він.

Паралельно розвивається логістична складова для оперативної доставки вакцин, безпечного транспортування та зберігання, залучатимуть насамперед приватні логістичні компанії. Формуються бригади, які проводитимуть щеплення. На першому етапі їх працюватиме понад 500. Другий та подальші етапи планують проводити у понад 4 тисячах пунктах щеплень. В областях процес координуватимуть керівники департаментів охорони здоров’я.

НСЗУ розробляє пакет медичних послуг, який компенсує витрати медзакладів на організацію та проведення вакцинації.