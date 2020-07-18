Пандемія коронавірусу внесла корективи у літній туристичний сезон. Мріям більшості українців про закордонний морський відпочинок, схоже, не судилося здійснитися. Однак відпустки ніхто не скасовував. Тож багато наших співвітчизників звернули увагу на українські морські курорти.

Після послаблення карантину в Україні дали зелене світло поїздам у південному напрямку, і люди, швиденько зібравши валізи, вирушили в жадані відпустки. Але що чекати їм від відпочинку в Україні? Шукати відповідь на це запитання кореспондент «УК» поїхав на Азовське море.

Чому Бердянськ

Азовське узбережжя приваблює відпочивальників теплим морем і лікувальними властивостями грязей. Воно ідеально підходить для дітей через мілководдя, та й дорослим тут є де поплавати. З одного боку Бердянської коси — невелика Бердянська затока, де майже не відчувається вітряна погода, з другого — відкрите море із хвилями.

І головний плюс цього місця у нинішніх реаліях — мінімальна кількість хворих COVID-19. Фактично зелена зона!

Бердянськ завжди був надзвичайно популярним напрямком, тому квитки на потяг було важко спіймати, а зараз — тим паче. Адже, за санітарними нормами, в купе можуть їхати тільки дві людини. Відповідно зросла вартість квитків до 700 гривень. Перед посадкою у вагон провідник вимірює температуру, перевіряє наявність маски. У самих вагонах чисто, в туалетах, крім мийних засобів, є санітайзер. Чаєм і кавою вас уже не потішать, але окріп є, тож беріть із собою продукти й посуд.

Прибуваючи до Бердянська, відразу розумієш, що курортний сезон у розпалі. Хоч відпочивальників менше, ніж зазвичай. Адже тепер у місто щодня прибуває всього три потяги: два з Києва і один з Харкова. Тому готуйтеся: щойно ваша нога ступить на бердянську платформу, вас одразу атакують місцеві рієлтори із пропозиціями житла у приватному секторі. Ціни, звісно, бюджетні, однак користуватися такими послугами під час карантину не радимо.

Де поселитися

Для поселення краще обирати базу відпочинку або готель, де дотримуються всіх санітарних норм. За цим жорстко стежить місцева влада. Заклад, який пройшов перевірку, позначають логотипом «Перевірено та безпечно».

Ще перед поїздкою на курорт можете самостійно переконатися, чи безпечне обране вами житло. Для цього необхідно відкрити сторінку офіційного туристичного порталу Бердянська berdyansk.travel. Там можна знайти й корисну інформацію про місто та його атракції.

Ситуація на курорті

Зазвичай курортний сезон у Бердянську розпочинається у червні, але цього року з відомих причин він почався аж у липні. Нині зі 100 курортних баз відпочинку, готелів та санаторіїв працює 88. Дитячі табори, санаторії закрито.

Більшість відпочивальників — із Києва, Харківської та Дніпропетровської областей.

Житло можна знайти на будь-який смак і гаманець. Його вартість починається зі 100 гривень за ліжко-місце на добу і з 1200 — за двомісний номер у готелях преміум-класу. В елітних комплексах є номери і за 15000 гривень на добу з харчуванням у ресторані, SPA-процедурами та іншими послугами. Цікаво, що попит у цьому сезоні має не дешевий приватний сектор, а готелі й пансіонати з гарною інфраструктурою та сервісом. Як правило, найдорожчі номери вже заброньовано.

Вельми популярними стали тури вихідного дня. Саме тоді в рази збільшується кількість охочих провести вікенд біля моря. Це важко не помітити, адже надвечір у п’ятницю більшає машин, які рухаються в напрямку Бердянської коси, в неділю ці самі автомобілі повертаються.

Чим зайнятися

Бердянськ пропонує не тільки відпочинок на морі. Ви отримаєте задоволення від прогулянок містом, його зеленими парками і скверами. На вулицях то тут то там можна бачити незвичні пам’ятники: бичку-годувальникові, сантехнікові, жабі. На Приморській площі — символ міста — біла ротонда і 50-метрове оглядове колесо. Відкриємо секрет: у Бердянську є особливе місце, де можна загадувати бажання, які обов’язково здійсняться: фотель бажань.

Відвідайте художній музей, щоб на власні очі побачити роботи видатних майстрів Айвазовського, Сєрова, Куїнджі. Погодуйте тварин у зоопарку «Сафарі». Підіть у дельфінарій «Немо». І звісно, зазирніть у кафе і спробуйте місцеві рибні делікатеси — бички, камбалу, судака.

Проблеми

Як відомо, від надійного транспортного сполучення залежить дуже багато. Мало того що нині з Києва курсує лише два поїзди, та ще й сама дорога займає аж 17 годин! А все тому, що значну частину маршруту все ще не електрифіковано: потяг їде на паровозній тязі. І це у ХХІ столітті! Місцева влада вже неодноразово зверталася до Укрзалізниці з проханням розв’язати проблему, але у відповідь поки що тільки відписки.

Але є й хороша новина — для автомобілістів: дорогу Запоріжжя — Бердянськ майже реконструйовано, залишилося доробити останні 30 км.

ПРЯМА МОВА

Володимир ЧЕПУРНИЙ,

Бердянський міський голова:

–– Торік у нас відпочило 1,5 мільйона людей. Сподіваємося, що і в цьому сезоні буде не менше. Але прогнозувати щось у нинішній ситуації неможливо, адже все може змінитися в будь-який момент. Хочу наголосити, що ми робимо все можливе для безпеки людей.

Наприклад, усім, хто звертається до лікаря з температурою понад 37, роблять тести, які відправляють у лабораторію Запоріжжя. Результати стають відомі через чотири години. На щастя, поки що всі негативні. Наша міська лікарня готова за потреби прийняти 200 хворих. Зараз у ній лікуються від COVID-19 тільки семеро наших прикордонників.

Іванна КУРОВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»