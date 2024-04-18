Для посилення економіки й армії українців закликають купувати продукцію національних виробників, а виробників — маркувати свої товари логотипом «Зроблено в Україні», який з’явився у вільному доступі.До кампанії вже долучилися найбільші мережі супермаркетів країни: на рекламних площах у магазинах «Сільпо», АТБ, Novus, Varus, «Ашан» покупців закликають звертати увагу на країну-виробника та обирати саме українські товари. А десятки брендів найпопулярніших товарів уже працюють над тим, щоб їхня маркована новим лого продукція незабаром потрапила на полиці магазинів.

Комунікаційну кампанію «Усі в плюсі, коли зроблено в Україні» розпочало Міністерство економіки за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS».

«Нам вкрай важливо, щоб кампанія «Усі в плюсі, коли зроблено в Україні» спонукала українців підтримувати своїм вибором вітчизняні товари. Адже це робочі місця для мільйонів наших громадян, податки у бюджет і можливість підтримувати наш сектор безпеки та оборони, продовжувати боротися. Це простий крок з великим впливом. Уряд бере на себе зобов’язання підтримувати розвиток виробництва, стимулювати несировинний експорт і залучати інвестиції в реальний сектор. На це спрямовані майже всі наші програми підтримки», — каже перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Мета кампанії — спонукати українців підтримувати вітчизняних виробників і так впливати на зростання ВВП. Задослідженням ДП «Укрпромзовнішекспертиза», в середньому 40% вартості українських споживчих товарів повертається українцям. А заміщення імпортованих харчових продуктів вітчизняними потенційно може мати значний економічний ефект і збільшити фонд заробітної плати працівників на 40 мільярдів гривень за рік, а податки і платежі до Пенсійного фонду — на майже 25 мільярдів гривень на рік. Адже ця галузь активно розвивалася протягом останніх років і нині здатна забезпечити внутрішній попит.

Тож Мінекономіки пропонує виробникам маркувати продукцію, яку буде легко виокремити завдяки спеціальному логотипу «Зроблено в Україні» (відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня). Логотип є у вільному доступі для маркування продукції, створення рекламних матеріалів тощо. Головні умови до компаній для його використання: мати фактичні потужності виробництва на території України, не вести діяльність на території держави-агресора й білорусі та не перебувати під санкціями.

Завантажити логотип, наліпки для маркування, брендбук з їх використання вже можна на сайтіhttps://madeinukraine.gov.ua/.

Оскільки маркування продукції для виробників — доволі тривалий процес, розробники передбачили можливість створення власних унікальних банерів у фірмовому стилі кампанії з логотипом «Зроблено в Україні». Їх можна згенерувати на тому самому сайті, додавши зображення свого продукту, і використовувати на будь-яких своїх онлайн-майданчиках уже тепер.

«Нас уже підтримали представники найбільших роздрібних мереж, торгових центрів, маркетплейс Prom.ua, а також десятки виробників, у яких відсоток повернення до бюджету сягає 70—80 — наприклад, бренди «Яготинське», «Молокія», «Верес», «М’ясовита», «Ятрань», «Рудь», «Рута», «Біосфера» й інші. Також ми вдячні за стратегічну підтримку міжнародній компанії Mastercard», — розповідає заступник міністра економіки Надія Бігун.

«Зроблено в Україні» — комплексна політика, покликана підтримувати українських виробників і посилювати економіку держави. Ідеться не лише про роздрібні товари для побутового споживання, а й про інші напрями: пріоритетний доступ українських виробників до публічних закупівель, програми стимулювання попиту на українські товари, дешеві кредити і гранти для інвестицій та на розширення виробництва, стимулювання інвестицій в реальний сектор і модернізацію, розвиток несировинного експорту. Завдяки реалізації всього комплексу цих заходів Мінекономіки прогнозує отримати 1% із 4,6% прогнозованого загального зростання ВВП уже за підсумками 2024 року.

Джерело: Міністерство економіки