У Пхьончхані розіграють 102 медалі у 15 видах спорту. Усього виступлять 92 країни-учасниці, з них Еквадор, Еритрея, Косово, Малайзія, Нігерія та Сінгапур проведуть дебют зимових ігор.
Тож у яких видах спорту в українських олімпійців є шанси на високі місця і медалі на Олімпіаді-2018? Цілком виправдано, що найбільші медальні надії на Олімпіаді у Пхьончхані українські вболівальники покладають на вітчизняних біатлоністів. Вони матимуть шанс вибороти медалі в 11 гонках. Перша — жіночий спринт.
Попри сім годин різниці в часі між Сеулом та Києвом, українські вболівальники матимуть змогу стежити за біатлонними змаганнями на Олімпіаді в доволі зручний обідній час.
Для 29-річного Олександра Абраменка це вже будуть четверті в кар’єрі Олімпійські ігри.
На попередній Олімпіаді у Сочі український фристайліст посів 6-те місце.
Проте щодо Ігор у Пхьончхані, то тут серйозні прогнози щодо українця робити складно, адже весь попередній сезон Олександр пропустив через операцію на коліні.
Досвідчена українська лижниця Валентина Шевченко, яка брала участь у чотирьох Олімпіадах поспіль із 1998 року, а на Іграх у Сочі була прапороносцем збірної України, на Олімпійські ігри-2018 не потрапила.
Україну в лижних гонках у Південній Кореї представлятимуть Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський та Андрій Орлик.
Уперше на зимовій Олімпіаді Україна буде представлена у скелетоні.
19-річний скелетоніст Владислав Гераскевич — один з наймолодших учасників української збірної. У цьому сезоні спортсмен брав участь у шести Кубках світу. За підсумками виступів у цьому сезоні юний українець посів 46-те місце у світовому рейтингу й, можливо, здивує на дебютній для себе Олімпіаді.
До речі, медалі нинішньої Олімпіади передають традиції й культуру корейської нації. Один з основних елементів дизайну — корейський алфавіт хангиль, написи на ньому говорять про зусилля спортсменів з усього світу, що спільно привносять молодість, солідарність і національне надбання на арену Олімпійських ігор. Це співзвучно з лозунгом Ігор — «Об’єднавча пристрасть».
На лицьовому боці медалі — діагональні лінії, які символізують історію Олімпійських ігор, на зворотному — певна спортивна дисципліна. Стрічку для медалей створено з традиційних корейських тканин. У Міністерстві молоді та спорту вже оголосили суми призових, якими вітчизняних олімпійців заохочують боротися за медалі. Так, за кожне здобуте у Пхьончхані «золото» спортсмен отримає 125 тисяч доларів, «срібло» — 80 тисяч, «бронзу» — 55 тисяч доларів.
Загалом за всю історію виступів наші спортсмени на зимових Олімпійських іграх вибороли 7 медалей різного ґатунку.
Чи врожайним виявиться Пхьончхан, дізнаємося вже незабаром. Тож уболіваймо за наших!
Україну представляють 33 атлети у 9 з 15 видах спорту
♦ Біатлон: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, Артем Тищенко.
♦Фігурне катання: Олександра Назарова — Максим Нікітін (танці на льоду), Анна Хниченкова (одиночне катання), Ярослав Паніот (одиночне катання).
♦ Санний спорт: Олена Стецків (одиночка), Олена Шхумова (одиночка), Андрій Мандзій (одиночка), Антон Дукач (одиночка), Роман Захарків — Олександр Оболончик (двійка).
♦ Фристайл: Олександр Абраменко (акробатика), Ольга Полюк (акробатика), Тетяна Петрова (могул).
♦ Лижні гонки: Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик.
♦ Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Ольга Книш.
♦ Сноубординг: Аннамарі Данча.
♦ Скелетон: Владислав Гераскевич.
♦ Лижне двоборство: Віктор Пасічник.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»