Полтавщина належить до областей, які попри політичні й економічні пертурбації в країні мають позитивну динаміку. Зокрема там успішно працюють машинобудівні, будівельні підприємства. Область лідирує в загальнодержавному рейтингу зі створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), за обсягами видобутку вуглеводнів, темпами впровадження органічного землеробства, бізнес-проєктів в АПК. Та останніми роками на Полтавщині стрімко розвивається ще одна, нова для регіону, перспективна галузь — туристична. Про це «Урядовому кур’єру» розповідає директор департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Валентина ВОЖДАЄНКО.

На Полтавщині є гори й море

— Валентино Володимирівно, скільки на Полтавщині привабливих туристичних об’єктів, які можуть бути цікавими широкому загалу?

— Полтавщина — це, без перебільшення, одна з найунікальніших туристичних дестинацій в Україні. У нас є гори, зокрема Пивиха — найвища придніпровська точка Лівобережної України, найбільше за площею водосховище в Україні — так зване «Кременчуцьке море», найбільше укріплення скіфського часу в Східній Європі — Більське городище й лідер санаторно-курортної сфери нашої держави — ПрАТ «Миргородкурорт».

Для тих, хто захоплюється творчістю класиків української літератури, Полтавщина представить музеї-садиби, де народилися Микола Гоголь (с. Гоголеве Шишацького району), Іван Котляревський (м. Полтава) та Григорій Сковорода (смт Чорнухи), а сільський зелений туризм представлено садибами «Старий хутір», «Весела садиба» та «Кантрі хаус». Своєрідними туристськими принадами нашого краю є гончарська столиця Опішне, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному та Всеукраїнський центр вишивки та килимарства в Решетилівці.

— Турист нині примхливий, любить комфорт, йому подавай хороші дороги, готелі. Чи може область забезпечити йому все це?

— Ну, по-перше, через нашу область проходить одна з головних транспортних артерій країни, автотраса Київ — Харків — Довжанський, яка має якісне дорожнє покриття. По-друге, у нас працює один з найрейтинговіших туристичних об’єктів в Україні — готельно-ресторанний комплекс Verholy Relax Park. Не менш комфортний і готель «Palazzo» у центрі Полтави. Для тих, хто любить смачно й ситно поїсти, повідомляю: в області є багато закладів харчування, де пропонують крафтові страви, зокрема полтавські галушки. І це не весь перелік наших туристичних можливостей, що задовольнять навіть найвибагливішого клієнта.

— Чи є в області програма, спрямована на розвиток туристичної інфраструктури? Скільки на це надають коштів з обласного й державного бюджетів? Що вдалося зробити в цьому напрямі останніми роками?

— Є два документи, що передбачають розвиток туристичної інфраструктури на Полтавщині, а саме Стратегія розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019—2029 роки та Програма розвитку туризму і курортів на 2016—2020 роки. А оскільки туризм не може розвиватися відокремлено від культури, то в краї працюють ще й Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018—2020 роки та Програма збереження, вивчення та популяризації Більського городища на період 2018—2022 років.

Згідно з цими документами, створили Гоголівський культурний центр у селі Гоголевому Шишацького району проєктною вартістю понад 55 мільйонів гривень, також на 2020 рік заплановано початок будівництва Музею історико-культурного заповідника «Більськ», проєктна вартість його реконструкції — 1,3 мільйона гривень. Сюди з обласного бюджету спрямували 345 тисяч гривень.

Це наймасштабніші туристичні об’єкти краю. У нас створено багато мініскульптур, фотозон, окремих туристських локацій, що з’явилися завдяки подієвому туризму. Тільки цього року департамент організував і провів 18 обласних свят, на які, відповідно до програми з обласного бюджету, було використано 578,4 тисячі гривень. Усі ці заходи спрямовано не тільки на розвиток туристичної інфраструктури, а й на промоцію регіону.

— У розвитку туристичної інфраструктури мають бути зацікавлені й місцеві громади. На яких умовах співпрацюєте з ними?

— Співпрацюємо одразу в кількох напрямах: освітньому, подієвому та проєктному. Навчаємо представників громад туристської гостинності, провели для них презентації, інформаційно-просвітницькі тури, курси підвищення кваліфікації «Сучасні передові технології у музейній справі» та «Школа сільського зеленого туризму на Полтавщині». У селі Яреськи Шишацького району в межах презентації туристичного маршруту «Довженко і Полтавщина» разом із представниками тамтешньої громади створили кілька фотозон, присвячених кіномитцеві.

Громада запрошує пофестивалити

— Залученню туристів сприяють і яскраві святкування, культурні заходи.

— У нашій області найдієвішою щодо розвитку внутрішнього туризму є саме подієва складова. На якісно новий рівень галузь вивели Міжрегіональна виставка-турсалон «Відпочивайте на Полтавщині», Міжнародний гастрофестиваль «Полтавська галушка», обласне фольклорне свято «Купальські ігри на батьківщині Миколи Гоголя», обласний етнофестиваль «Гелон-фест», фестивалі «Опішня СливаФест» та «Чарівна симфонія козацтва».

Щодо останніх двох фестивалів, то їх провели завдяки перемогам Омельницької та Опішнянської ОТГ у всеукраїнському конкурсі «Малі міста — великі враження». Усього за цей рік на Полтавщині відбулося 13 обласних фестивалів. Так ось, лише етнофестиваль «Гелон-фест» відвідало близько 20 тисяч осіб, це на 8 тисяч осіб більше, ніж торік. Динаміка зростання туристів очевидна.

— Над реалізацією яких ідей, проєктів у галузі туризму працюєте нині й чим плануєте здивувати в найближчій перспективі?

— Обласна влада, зокрема депутатський корпус, розуміють важливість розвитку туризму. Завдяки підтримці депутатів наступного року плануємо відкрити Обласний центр надання туристичних послуг, створити Обласний туристичний кластер, а також Координаційну раду з питань розвитку туризму при голові Полтавської облдержадміністрації; розробити туристичний логотип Полтавщини та його айдентику, запатентувати авторське право на використання інтелектуальної власності.

Крім того, наш департамент порушив перед представниками Опішненської та Гадяцької об’єднаних територіальних громад питання щодо необхідності створення туристських зупинкових комплексів на транспортній артерії в напрямку Полтава — Гадяч. Перемовини щодо облаштування такого комплексу на автошляху Полтава — Олександрія на відрізку Полтава — Кременчук ведемо зі Службою автомобільних доріг у Полтавській області.

Важливою частиною роботи департаменту є промоція туристичного продукту регіону, саме тому у 2020 році плануємо провести відповідні рекламні кампанії в Києві, Харкові, Одесі та Львові. Також одним із пріоритетних напрямів нашої роботи є виставкова діяльність, участь у міжнародних та всеукраїнських туристичних заходах. Цей напрям роботи передбачає не тільки промоцію туризму в Полтавському регіоні, а й обмін досвідом у цій сфері серед кращих практик галузі в Україні та поза її межами.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Валентина ВОЖДАЄНКО. Народилася на Київщині. Закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «бібліотекознавство і бібліографія».

Працювала старшим бібліотекарем, інспектором, завідувачем відділу культури райдержадміністрації, методистом Будинку культури, судовим виконавцем, заступником начальника, начальником управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, директором обласного методичного кабінету навчальних закладів мистецтва та культури.

З 2010 р. — заступник начальника управління культури Полтавської обл­держадміністрації. З 2018 р. — директор департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.

Заслужений працівник культури України.

Нагороджена відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».