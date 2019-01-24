2019-й має стати роком значної лібералізації для всіх пересічних українців. По суті, цікавинок у цій царині багато. Принаймні для мене, адже вважаю себе частиною глобального фінансового світу. Тому й вирішив поділитися роздумами з читачами.

Улітку 2018-го Президент України Петро Порошенко підписав довгоочікуваний закон про валюту, й «Урядовий кур’єр» торік аналізував цей важливий документ. Тепер підсумуємо.

Цим законом затверджено поступову лібералізацію на валютному ринку. Її буде запроваджено із 7 лютого. Там буде 20 значних послаблень.

Фахівці ринку (повністю з ними погоджуюся) вважають, що основним з нововведень для фізичних осіб стане можливість купувати валюту онлайн. До речі, ліміт для таких покупок встановлено чималий — на рівні 150 тисяч гривень в еквіваленті на день. Саме онлайн (тобто через інтернет) продавати долари і євро (а можливо, й іншу валюту — це треба ще дізнаватися) можуть і банки, і небанківські фінансові установи. До останніх належать, приміром, кредитні спілки, ломбарди чи обмінні установи.

Чимало українців, з якими спілкувався протягом минулого року, чекали на цей закон. Адже придбавати валюту не виходячи з дому через ноутбук не лише зручно, а й безпечно. Чого не скажеш про реальні обмінні пункти, розташовані в містах та селищах, навколо яких працюють валютні кидали та інші кримінальні елементи.

Як це відбуватиметься на практиці, дізнаємося трохи пізніше. Проте вже тепер фахівці зазначають, що клієнти можуть купити онлайн валюту на власний рахунок або покласти гроші на депозит чи зняти готівку, коли матимуть бажання.

Додамо, що кілька років тому (ще до ухвалення закону) в межах експерименту валюту онлайн продавав один з найбільших банків України. Щоправда, він потім відмовився від надання цієї послуги, бо такі операції не було законодавчо врегульовано. За чотири роки експерименту, згідно з інформацією цієї фінансової установи, послугами інтернет-банкінгу скористалися 9 мільйонів громадян. Як бачимо, цифра вагома. Тому прогнозують, що ця послуга буде затребуваною.

Із 7 лютого 2019 року громадяни України, які мають бажання зробити інвестиції за кордон, а говорячи простими словами, купити в тій чи іншій країні нерухомість або відкрити депозит в інобанку, можуть полегшено зітхнути. Така нагода в них буде.

Раніше все це зробити було вкрай важко, а нерви собі зіпсувати — просто: для відкриття іноземного рахунку треба було отримувати індивідуальну ліцензію від Національного банку України. Тепер це все замінить так звана система електронних лімітів.

Щоб купити квартиру, скажімо у Братиславі (раз на рік на суму 50 тисяч євро), достатньо буде подати свої документи в обраний банк.

Також простіше із 7 лютого громадянам України буде переказувати гроші в будь-яку державу. Український головний банківський регулятор збільшив ліміт на такі операції без відкриття рахунку з 15 до 150 тисяч гривень на рік в еквіваленті згідно з курсом валют. Такі операції стануть у пригоді громадянам, які не мають бажання відкривати закордонні рахунки у фінустановах, а просто хочуть зробити разову трансакцію.

Наостанок Нацбанк України дозволив нашим громадянам купувати за валюту державні цінні папери. Раніше їх можна було придбавати лише за гривні. Скажете: яка різниця? Вона є. Це позбавляє громадян курсових втрат, яких вони зазнавали, продаючи валюту за гривні за курсом купівлі і сплачуючи потім у нацвалюті.

Можливо, всі ці нововведення протягом перших місяців стосуватимуться лише багатих людей. Це насамперед цікаво саме їм. Мій знайомий фінансовий експерт так і думає.

Проте мине небагато часу, і цими послугами користуватимуться чимало громадян. Адже велика кількість українців має за кордоном близьких, які працюють там, а дехто вже фактично оселився в тій чи іншій країні. І спілкування між такими людьми збільшується щодня. Та слід думати, що українці й самі житимуть краще, тому охочих відкрити закордонні рахунки не бракуватиме.