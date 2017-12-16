Офіційний старт відбувся в День працівників суду. Влада сподівається, що тепер Україні не буде соромно за переформатування у цій чутливій царині

Початок роботи нового Верховного Суду урочисто відзначали в стінах Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал». У п’ятницю на вулицю Лаврську, крім нового керівництва Верховного Суду, прибули Президент Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава держави розпочинав урочистості словами: «Ми запускаємо роботу нового Верховного Суду. Місяцем раніше судді складали присягу. А 15 грудня 2017 року реалізується те, над чим ми працювали три роки. Символічно, що це відбувається в День працівників суду. Я хотів би привітати всіх працівників суду України з цим святом. І символічно, що саме 2017 року Україна відзначає 100 років з моменту заснування Генерального суду — найвищого судового органу Української Народної Республіки».

Президент поінформував учасників урочистостей, що незабаром він має намір поставити підписи під указами щодо перезавантаження апеляційних та місцевих судів: «Найближчим часом я видам укази в межах моїх конституційних повноважень щодо ліквідації та створення нових апеляційних і місцевих судів. Це сприятиме повному перезавантаженню судової системи».

Також глава держави пообіцяв наступного тижня внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про Антикорупційний суд». Головне, аби парламентарії його спершу погодилися зареєструвати.

Як не проґавити шанс

Що стосується нового Верховного Суду, то, на думку Президента, початок його роботи став значним кроком у процесі реформування судової системи, однак аж ніяк не завершенням судової реформи. Попереду ще виникатиме багато спірних питань. Одним із каменів спотикання може бути саме проект закону «Про Антикорупційний суд». Петро Порошенко знає, що чимало юристів не підтримують норм нинішнього тексту документа. Саме тому він звернувся до парламенту з проханням створити робочу групу. І її напрацювання дадуть змогу Президентові бути в курсі стану справ і за потреби врахувати рекомендації фракцій Верховної Ради. У цьому делікатному питанні найголовніше — уникнути дискусій і досягти компромісу. «На жаль, поки що цього не було зроблено», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Він особливо сподівається на те, що народні обранці таки розблокують ситуацію з Антикорупційним судом, відкличуть неконституційні зареєстровані законопроекти. Зокрема проект закону №6011 «Про антикорупційні суди». Причина — визнання Венеціанською комісією проектів документів такими, що не відповідають ключовим вимогам побудови судової системи й антикорупційного законодавства. Там вважають, що єдиним шляхом боротьби з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено Законом «Про судоустрій і статус суддів». Очікується, що цих суддів обиратимуть за прозорою процедурою за участі міжнародної спільноти.

«Упевнений, що Антикорупційний суд після підтримки його Верховною Радою завершить формування антикорупційної інфраструктури і дасть змогу розглядати корупційні справи, які розслідує НАБУ, підтримують Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інші правоохоронні органи. Але він матиме виключно антикорупційну спеціалізацію, — резюмував Петро Порошенко. — Це надзвичайно важливо для побудови справедливого суспільства всередині держави, для підвищення авторитету України в світі й довіри між нами й нашими партнерами».

Володимир Гройсман більше говорив про унікальний історичний шанс для України. Це перетворення судової гілки влади на нову якісну систему, яка матиме високий рівень довіри суспільства, а також буде здатна зробити державу економічно сильною і спроможною захистити свої кордони й міжнародні інтереси. Він нагадав присутнім, що для України шлях трансформаційних змін почався чотири роки тому. Нині наша держава вимагає від влади виконання одного надважливого завдання. Його Володимир Гройсман охарактеризував фразою: «Зробити Україну успішною, розвиненою державою, демократичною та економічно сильною. Державою, де люди мають гідні умови життя, де забезпечене верховенство права та безпека. На часі зміни внутрішні й зовнішні. Ми маємо обстояти свою територіальну цілісність і незалежність, посісти гідне справедливе місце серед країн світу».

Прем’єр вважає, що більше країна не матиме шансу дати старт повноцінному оновленню. У цьому контексті йдеться про можливість справити позитивне враження. Глава уряду вірить, що це позитивне враження безпосередньо залежатиме від побудови нової судової системи, підвищення рівня довіри суспільства. Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «У кожного є шанс увійти в історію. І я бажаю, аби ви, працівники суду, увійшли в історію як особистості, які створили нову незалежну професійну гілку влади».

Незалежність виллється у рішення

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська пообіцяла дбати, щоб дисциплінарна практика щодо суддів була виваженою, щоб жоден суддя не постраждав за своє вмотивоване рішення. «Ми розуміємо, що завдяки тим стягненням, які можемо застосувати до судді, ми зупинимо ті негативні явища, які наявні в судовій системі, але ми повинні бути дуже обережними. Дисциплінарна практика не повинна лякати суддів. Ми маємо переконати суддів, що знаємо, де проходить тонка межа між свавіллям і незалежністю. Обов’язково дбатимемо про те, щоб жоден суддя не постраждав за своє виважене і вмотивоване рішення».

Наступна її обіцянка — робити все можливе, щоб кількість звернень громадян України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зменшилася. Валентина Данішевська запевнила, що у Верховному Суді розуміють під поняттям «незалежність» велику відповідальність перед суспільством. Саме тому там планують переконувати українців рішеннями, що суд в Україні є, що це не технічна система, через яку просто потрібно пройти, аби потрапити до ЄСПЛ і там захистити свої права. «Українці мають бути захищені в Україні», — вважає посадовець.

Опісля голова Верховного Суду заявила про готовність співпрацювати з виконавчою владою задля пришвидшення реформи виконання судових рішень. Валентина Данішевська вважає, що довіра суспільства до судів може з’явитися не від того, що суддя ухвалив зрозуміле виважене рішення, а після того, як це рішення буде виконано.

Не менше голова Верховного Суду переконана в тому, що до лав очолюваної нею установи потрапили найкращі судді. «Професіоналізм — це не єдине, що потрібно суддям Верховного Суду для того, щоб змінити судову систему. Нам потрібна незалежність. І зараз ми бачимо, що попит на незалежний суд в Україні з’явився. Ми працюватимемо над тим, щоб незалежність суду була не лише на папері, щоб ми відчували її в житті», — вкотре наголосила посадовець.