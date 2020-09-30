Оновлений проєкт закону «Про туризм» 28 вересня 2020 року подано на реєстрацію до Верховної Ради. Про це повідомив під час його презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що до напрацювань документа долучилося чимало представників індустрії. Новий документ має на меті розв’язати багато проблем туристичної галузі. Адже зрозуміло, що під час карантину вона зазнала чималих випробувань і відкрила для себе нові можливості. Було зокрема впроваджено президентську програму «Мандруй Україною». Тож чимало туристських перлин нашої країни нині фіксують відчутне зростання відвідувачів, передусім українців. Це замки, музеї, різні туристські маршрути.

Змінити тренд

Отже, законопроєкт передбачає системне оновлення застарілого закону «Про туризм», ухваленого ще 1995 року. Нова редакція передбачає створення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, визначення стандартів для туристичної галузі. Це сприятиме її детінізації й маркетинговому просуванню України як туристичної точки дестинації для мандрівників із-за кордону. Адже необхідно змінити тренд, коли виїжджає з України більше людей, ніж приїжджає до нас нині туристів.

«Сподіваюся, що цей закон стане основою тих змін, які ми усі очікуємо в цій галузі», — підкреслив урядовець.

Тож новий закон потрібен, адже нині нема єдиної стратегії розвитку туризму на державному й регіональному рівнях. А чинну нормативну базу не синхронізовано зі світовою та загальноприйнятою. Крім того, неефективною залишається взаємодія між бізнесом і державою, а це слід виправляти.

Уперше в історії України спостерігається інтерес до туристичної галузі, у чому можна переконатися не лише за рішеннями парламенту або уряду, а й місцевої влади.

«Нарешті всі дозріли й розуміють, що туризм може зрушити з місця багато речей, зокрема охорону культурної спадщини та інфраструктуру, наповнити місцеві й державний бюджети новими грошима. Це одна з тих галузей, яка справді країну об’єднує, і в єдиному пориві, сподіваюся, ми зможемо багато чого змінити вже найближчим часом», — сказав він.

На оновлення чекали 10 років

Народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, яка долучилася до презентації, зазначила, що дуже важливо, аби в подальшому відбулося обговорення законопроєкту із професійною спільнотою. Робота над ним тривала майже рік. А на реальні оновлення галузь чекала не менш як 10 років. Вона висловила сподівання, що у першому читанні закон буде проголосовано вже на поточній сесії парламенту.

Роботу буде спрямовано передусім на те, щоб галузь туризму стала не дотованою, а давала відчутний прибуток. Бо у країнах Європи, орієнтованих на розвиток туризму, вона дає щороку майже 10% ВВП. Тож нам є чого прагнути. А подорожі нашою країною іноземців і українців можуть давати чималі прибутки місцевому приватному бізнесу й економіці країни загалом.

У планах — втілення програм «Велике будівництво» і «Великі реставрації». За першою будуватимуть дороги, якими можна буде швидко та зручно дістатися цікавих історичних місць. Наприклад, це дороги до Карпат, кластер Трускавець — Східниця, ділянку вже завершено. Буде добудовано дороги до Канева й Ніжина.

На наступний рік у планах Укравтодору — прокласти у півтора раза більше шляхів державного значення. Це велика траса, яка сполучатиме Одесу, Миколаїв, Херсон і Маріуполь. Добудують частину найкоротшого шляху з Києва до Карпат — ділянку Тернопіль — Івано-Франківськ. Тож на гірськолижні курорти можна буде дістатися автомобілем швидко й зручно. А також велику трасу Київ — Дніпро, яку на деяких ділянках прокладають фактично з нуля.

На Полтавщині облаштовують нові сучасні зупинки — комфортні місяця для відпочинку туристів і навіть дитячі майданчики. А ще інфопоінти, які міститимуть докладну інформацію про місцеві туристські магніти регіону для мандрівників.

Поліпшуватимуть і туристські маршрути на Укрзалізниці. Змінюватиметься графік курсування поїздів на зручніший, облаштовуватимуть нові зупинки. Втілюватимуть загальну державну стратегію з оновлення пасажирських вагонів. У бюджеті наступного року вперше закладено кошти на купівлю 100 нових вагонів для пасажирських перевезень.

За проєктом «Велика реставрація», який розпочнеться 2021 року, відновлюватимуть пам’ятки архітектури, музеї, інші культурні заклади. Головні критерії, за якими їх визначатимуть, — туристський потенціал, потреба у реставрації й те, чи належить об’єкт до списку ЮНЕСКО, чи може на це претендувати. Програму розраховано до 2023 року, і за цей час планують відремонтувати щонайменше 100—150 пам’яток національного надбання.

Туристична галузь отримає допомогу в податковій частині. У першому читанні ухвалено законопроєкт для креативних індустрій і туризму, який зменшує ПДВ у цих галузях з 20 до 7%. Це стосуватиметься послуг готелів і гідів. Таку норму в законі закріплено на два роки.

Готелі та гіди

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів розповіла, що у новій редакції закону введено поняття добровільної категоризації готелів. Їхні власники матимуть змогу через Єдиний туристичний реєстр подати заявку на отримання категорії за новими сучасними критеріями, які відповідають європейським. Далі у планах — створення нової готельної асоціації, яка також частково відповідатиме за ці питання. І є розуміння, що гральний бізнес буде дозволено лише в готелях, які отримають категорію, тобто матимуть так звану зірковість. Цей процес слід зробити максимально зрозумілим і прозорим для українського бізнесу й іноземних інвесторів.

Єдиний туристичний реєстр дасть змогу реєструвати гідів. Але конкретно про те, проводити таку реєстрацію чи ні, рішення ухвалюватимуть виконкоми органів місцевого самоврядування, як і вимоги до тих, хто матиме бажання її пройти. Адже у невеликих містах гіди — це люди, які мають іншу роботу і займаються такою діяльністю у вільний час. Проте у великих містах робота більшості гідів основна, отже, вони мусять мати відповідні фахові навички і бути професіоналами. Тож робота ця має бути добре оплачуваною та престижною.

Гіди, які матимуть державну реєстрацію, отримають бейдж державного зразка, який надаватиме власникові змогу безплатно відвідувати державні та комунальні музеї і мати доступ до архівів. А в подальшому для офіційно зареєстрованих гідів планують проводити безплатне навчання, підвищення кваліфікації. Це має стимулювати їх виходити з тіні й працювати за державними правилами. А ще оновлення старого закону дасть змогу розвивати такі поки що маловідомі напрями туризму: патріотичний, економічний, діловий та медичний.