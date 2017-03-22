16-ю агропромисловою спеціалізованою виставкою АгроТехСервіс-2017 Запорізька торгово-промислова палата відкрила весняний виставковий сезон. Цей захід підтримали запорізька обласна влада, комітет підприємців агропромислового комплексу при ТПП України, профільні відомства та асоціації. На АгроТехСервіс з’їхалися виробники та постачальники сільгосптехніки, обладнання і матеріалів для переробки сільгосппродукції з Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Харківської областей. Ідеться про агрохолдинги, фермерські господарства, переробні підприємства.
Час для підписання контрактів
За підтримки Асоціації адвокатів України відбувся круглий стіл, присвячений податковому законодавству та актуальним змінам у земельній сфері. Асоціація «Укрсадпром» запросила аграріїв на науково-практичну конференцію «Садівництво та ягідництво: від проектування до врожаю». Особливу увагу приділили створенню кооперативів і кластерів, які відкривають значні перспективи в отриманні прибутків не тільки з виробництва, а й зберігання, перероблення, транспортування продукції. На конференції також розглянули питання технологій насаджень і вирощування ягідних культур, залучення іноземних інвестицій, програм розвитку галузі.
Запорізька область — не тільки промисловий, а й аграрний регіон, у розпорядженні якого понад 2297,88 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Весна та початок польових робіт — найкращий час для ознайомлення зі станом ринку та підписання контрактів.
Відбулася виїзна зустріч-обмін досвідом у плодорозсаднику «Високогірне». Активну участь у діалозі взяли учасники клубу АПК Запорізької торгово-промислової палати, успішні агропідприємства «Таврія-Скіф», «АгроЛюкс», «Лана», «Ольвія». Сільгосптехніку власного виробництва запропонувало АТ «Мотор Січ», традиційно представивши широкий спектр товарів для сільського господарства: бензопили, мотоблоки, сепаратори, запчастини. Оріхівський завод сільгоспмашин «АгроТех» запропонував аграріям високопродуктивний навантажувач зерна, культиватори.
Використанню сучасних ІТ-технологій у сільськогосподарській діяльності сприяє ТОВ «Іригаційні системи». Його автоматична інтернет-метеостанція дає змогу не лише прогнозувати погодні умови, а й управляти зовнішніми пристроями, зокрема системами поливу, контролювати мікроклімат на полях, у теплицях.
Уперше на виставці приватне підприємство «Елеваторбудмаш» (Коломия, Івано-Франківська область) пропонувало зерносушарки власного виробництва, які працюють на твердому паливі: відходах дерева і брикетах. Широко був представлений на виставці посівний матеріал, засоби захисту рослин від шкідників, сучасне лабораторне обладнання від компаній «Агро Глобал Плюс», «Агросемсервіс», «Вента Лаб», «Дер Трей».
Розмаїття продукції
Оглядаючи тематичні розділи виставки, зупинився біля експонатів компанії «Агротехносоюз», яка торгує зокрема імпортними стимуляторами росту.
— Ми і дизайнери, й імпортери цієї німецької продукції на території України, — каже менеджер з регіонального розвитку в Запорізькій області Едуард Гайда. — Цю продукцію використовують для підвищення врожайності пшениці, соняшнику, сої та інших сільгоспкультур в умовах засухи, заморозків, пригнічень гербіцидами, незбалансованого живлення.
На моє запитання щодо попиту на їхню продукцію на виставці він відповів, що здебільшого звертаються ті, хто їх уже добре знає.
Чудово йшли справи й у головного інженера ТОВ «Весмастер» Олександра Шишкіна, який саме загортав ваги черговому покупцеві.
— Ми привезли на виставку ваги торговельні, кранові, автомобільні, залізничні тощо, — зазначив він. — Щойно продали лабораторні ваги.
Та найжвавіше було біля прилавків громадських організацій «Запорізькі колорити» та «Я люблю Запоріжжя», де пропонували всілякі сувеніри.
— Ми постійні учасники всіх виставок, які організує торгово-промислова палата, — зауважила приватний підприємець Наталія Бабенко. — Самі виготовляємо сувенірну продукцію: магнітики, сувеніри в національному стилі, обереги з природних матеріалів. Розповідаємо гостям виставки про наше місто: куди краще поїхати, на що подивитися.
У цей час саме купили карту Запоріжжя. Тож є інтерес і до міста, а йому туристи не завадять.