Літературні конкурси, фестивалі, огляди, творчі змагання нині не новина, та й за кількістю їх не бракує. Однак «Відкритий світ», ініційований у Сумах, займає особливе місце в літературному процесі. Започатковано його не у столиці, а в місті, де літературне життя хоч і не жевріє, однак і не закипає. За три роки він здобув певну популярність серед шанувальників малих літературних форм, зокрема оповідання, і переконливо довів, що цей жанр прози залишається популярним і серед письменників, й серед читачів.

Цей конкурс одразу отримав міжнародний статус, що додає йому престижності і творчої ваги. «Відкритий світ» упевнено заявив про себе й неухильно утверджується в Україні й світі.

Спорідненість душ

Коли три роки тому американець Аддісон Гоффман у приватних справах приїхав у Суми, він і гадки не мав, що стане одним із засновників та меценатом літературного конкурсу. Але сталося саме так. Гість, який любить художню літературу і знається на ній, у Сумах познайомився з керівником міської мистецької студії «Орфей» Сергієм П’ятаченком та поетесою Наталкою Бурмакою. Вони швидко відчули спорідненість літературних і творчих душ.

Так відомий український поет, науковець, фольклорист, громадський діяч Сергій П’ятаченко очолив оргкомітет конкурсу. Як розповідає він сьогодні, тоді ідея не просто сподобалась, а захопила, бо обіцяла широкі перспективи й розвиток. Фінансувати конкурс погодився Аддісон Гоффман, який не вельми схильний вважати себе спонсором чи якимось благодійником. Каже, що йому дуже сподобались Україна, яку вважає другою батьківщиною, саме місто Суми, прагнення творчих особистостей висловити себе через художню прозу.

Щоб збагнути мотиви американського гостя, варто поглянути на його життя та інтереси. Нині йому 68 років, мешкає він у містечку Версаль (штат Нью-Йорк). Коло захоплень широке й розмаїте: оформлює дизайн меблів, ексклюзивних предметів інтер’єру, пише вірші, прозу, споруджує і реконструює екобудинки, входить до складу літературного об’єднання East Hampton. Свого часу як професійний танцюрист-балетмейстер створив студію сучасного танцю The Hoffman Dance Consort. Цей колектив здобув визнання і отримував гранти від штату Меріленд, Національного фонду мистецтв США. Тобто на всі сто відсотків людина мистецтва.

Значну частку турбот, зокрема організаційних, узяла на себе Наталка Бурмака — не тільки талановита поетеса, а й організатор, яка веде сайт конкурсу та сторінку у фейсбуці. З того й почався літопис «Відкритого світу».

Талант потребує підтримки

Нещодавно журі підбило підсумки вже третього конкурсу, на поштову скриньку якого надійшло понад 400 оповідань від сотень авторів не тільки з України, а й з Великої Британії, Туреччини, США, Німеччини, Польщі, Канади, Фінляндії, ПАР, Італії.

А загалом за цей час журі, до складу якого входили знані літературознавці, письменники, критики — брати Капранови, Тетяна Качак, Ніна Головченко, Катерина Борисенко, Сергій Пантюк, Сергій П’ятаченко, — розглянуло понад тисячу творів, визначивши переможців і лауреатів у різних номінаціях. Члени журі читають твори, не знаючи їхніх авторів, що унеможливлює суб’єктивність чи якусь поблажливість.

У будь-якому конкурсі важливе матеріальне стимулювання. Окрім традиційних перших трьох місць, винагороди передбачено у спеціальній і так званій сумській номінаціях, а саме за оригінальність і свіжість письма, а також за оповідання на сумську тематику. Автори найкращих творів отримують солідну матеріальну винагороду: за перше місце — 10 000 гривень, друге — 7500, третє — 5000, у спеціальній і сумській номінаціях — відповідно 2000 і 3000 гривень.

Як наголошує Аддісон Гоффман, таланти потрібно підтримувати й стимулювати матеріально. Навіть в умовах пандемії американець знайшов фінансову можливість викроїти зі своєї пенсії кошти на конкурс. А ще він мріє перетворити Суми на літературне місце, а письменників України зробити відомими у світі.

Тим часом переможці й лауреати конкурсу-2021 радіють своїм творчим успіхам, навіть попри те, що журі вирішило не давати «золото» нікому. Літературне «срібло» розділили Олена Демір з турецької Анталії та львів’янин Ігор Тимоць, «бронзу» одержав Володимир Ткаченко з міста Сміла Черкаської області. Спецвідзнаку присуджено Володимирові Котенку з Бердянська, а найкращим твором сумської тематики визнано оповідання «Стежками у барвінку» Валентини Сень із села Миколаївка Охтирського району.

Літературні твори переможців за три роки конкурсу видадуть окремою книжкою.