Країни, які щоліта зустрічали туристів з усього світу, цього року не мали змоги на повну силу розкрити свої двері для мандрівників. І хоча на світових курортах вже приступили до пом'якшення режиму карантину, українці почали активніше подорожувати своєю країною. Отже, є всі шанси посилити цей напрямок розвитку територій. Чи скористаються ними на Донеччині?

Вареники в онлайн-режимі

Туризм в Донецькій області лише починає розвиватися. Маючи багату природу та різноманітні краєвиди, історичну та культурну спадщину, громади щосили намагаються створити якісний туристичний продукт, яким можна привабити відвідувачів та заробити гроші. І навіть карантин їм не стає на заваді!

Цього року у Званівській сільській ОТГ встановили рекорд громади – у 40-літровій каструлі зварили величезний вареник! Фестиваль вареників проводять тут вже втретє. Але, звісно, наразі карантин вніс свої корективи — свято перевели в онлайн-режим. Створили групу в соцмережі та запропонували господиням зліпити вареники вдома, зробивши фото або відео процесу. У такий спосіб званівці ще раз нагадали про себе, бо карантин – дай Боже, явище тимчасове, а впевнений розвиток – стратегічне.

Званівська сільська ОТГ – чи не найменша серед уже створених на Донеччині громад — загальна кількість населення складає 3 тисячі жителів. Єднальним фактором стало спільне історичне минуле: на території Званівської ОТГ живуть лемки та бойки, родини яких вимушено переселили на Донеччину з польських земель в 50-ті роки минулого століття.

«Званівська громада сформувалася завдяки традиціям та зберігає і примножує їх. Проведення подібних фестивалів та свят важливо для формування нової ідентичності об’єднаної громади», – зазначає керівник Донецького офісу Програми «U-LEAD з Європою» Максим Ткач.

Гостинний бізнес ніколи не був байдужим

«Туристичний ринок Донецької області ще не досягнув своєї насиченості та продовжує зростати. Наш регіон має величезний природний та культурний туристичний потенціал, який потрібно перетворити в конкурентоспроможний продукт», — впевнена керівниця туристичного кластера Донеччини Валентина Лимаренко.

Зараз кластер «Гостинна індустрія Донеччини» об'єднує 45 представників туристичного бізнесу області, які надають послуги проживання, харчування, організовують активний відпочинок мандрівників. Наприкінці 2019 року було підписано Меморандум про створення туристичного кластера під егідою Донецької торгово-промислової палати. Представники туристичного бізнесу, які об'єднались в кластер, брали участь в різноманітних промоційних заходах, навчаннях, вчилися співпрацювати. Адже один турист потребує одразу кількох послуг: екскурсії, харчування, проживання, транспорту, сувенірів на згадку тощо.

За словами Валентини Лимаренко, туристичний кластер дозволить реалізовувати цікаві проєкти, створювати ті умови для відпочивальників, зробити регіон привабливим.

«Наразі, Донецька обласна держадміністрація проводить роботу над створенням бренду регіону, і ми сподіваємося, що вона завершиться найближчим часом. Це дасть додаткову можливість для розвитку внутрішнього туризму. Бо сьогодні Донеччина в очах більшості — це зона війни, шахти-терикони. А коли розповідаєш, що у межах області знаходиться узбережжя Азовського моря з унікальними мілководними піщаними пляжами, ліси з унікальним кліматом, національний природний парк «Святі гори», Слов’янські озера карстового походження, заповідники, ландшафтні парки то люди питають: «Це де?». Це все на Донеччині!», – розповідає вона.

Донецька ОДА надає всіляку підтримку розвитку туризму. Зараз вона розробляє маркетингову стратегію та бренд Донецької області. Це потрібно, щоб більше туристів в Україні та світі дізналося про позитивні сторони Донеччини, щоб тут хотілося жити і працювати кваліфікованим фахівцям, а місцеві та міжнародні інвестори вкладали сюди більше коштів. Розробка бренду розпочалась з роботи міжрегіональних фокус-груп та продовжилася онлайн-анкетуванням пересічних громадян щодо унікальності образу області.

Привітна і відкрита Лиманщина

На Лиманщині, здається, є все: цілющі соснові ліси, унікальна флора, блакитні озера та чиста ріка. За інформацією Лиманської міської ради, на території громади нараховується понад 120 туристичних баз. Звісно, не всі вони працюють. Значна частина власників цих об’єктів відпочинку залишилася на тимчасово окупованих територіях, тому і виглядають турбази досить занедбаними. Через введення карантину своєчасно не відкрилися і чинні місця відпочинку. Лише наприкінці червня, коли почалися карантинні послаблення, вони почали приймати гостей.

І поки мешканці області з'ясовують, які унікальні риси Донеччини матимуть честь представляти рідний край, одна з громад вже створила свій бренд.

У Лиманській громаді, яка стала першою в Донецькій області міською ОТГ у 2015 році, на той час вже була своя офіційна символіка – герб та прапор. Тепер додалися логотип та слоган, які покликані посилити позитивний імідж громади як всередині, так і зовні. Громада визначила для себе відразу декілька напрямків розвитку. Головний з них – рекреаційний та туристичний.

Багато хто з мешканців області їздить відпочивати лише на вихідні – автобусне сполучення тут досить розвинуте, і навіть за умови необхідного дотримання соціальної дистанції, в спеку дістатися до води досить легко.

Колихайте колиску

Олександрівська ОТГ ще досить молода — перші вибори тут провели у 2018 році. Ставку на розвиток в Олександрівській ОТГ зробили на підприємництві, але і туристична галузь тут також має шанси на успіх. Поряд є регіональний ландшафтний парк «Клебан-бик», до якого завжди їздили туристичні групи. Щоправда, тоді не будо ще ОТГ, та й після відомих подій охочих відпочивати біля лінії фронту стало значно менше. А тут ще карантин…

Але, проте, як це часто буває, криза відкрила і можливості. На території села діє народний музей історії «Довкілля», який спільними зусиллями створили самі мешканці. Хата та й хата, але з унікальною легендою, до якої доклали розуму олександрівці. А стосується ця легенда дитячої колиски, яка здатна подарувати надію бездітній жінці. Цікаво, що колиска не стара, зроблена місцевим майстром, але – працює прикмета! Місцеві мешканці з охотою розказують, як приїздило до них відпочивати одне подружжя, що вісім років марно мріяло про дитину. А ось торкнулася жіночка колиски – і вже другу дитину чекає.

Їздить по Олександрово-Калиновому унікальний«ВелоУзвар» – такий собі бар на колесах, тільки без алкоголю. Зовні він нагадує старовинну бричку, в яку можуть сісти хоч двадцять любителів узвару!

Відома Олександрівська громада своїм Мар'ївським водосховищем, де вже вдесяте планують в цьому році провести змагання всеукраїнського рівня зі спортивної рибалки на коропа. «Дайте людям якісний сервіс, покажіть цінність того чи іншого місця відпочинку, і більше ніколи не доведеться їх кликати, вони поїдуть самі, а туризм в нашому регіоні розправить крила»,— впевнена голова Олександрівської селищної ОТГ Людмила Борисевич.

Нова якість відпочинку

Залишилося вирішити лише дві головні проблеми — відсутність інфраструктури і низький рівень сервісу. Відомо, що будь-який бізнес, який передбачає створення інфраструктури (будівництво доріг, готелів, купівля транспорту тощо), по суті, є збитковим. Тут необхідна державна підтримка. За словами Президента України Володимира Зеленського, невдовзі буде презентовано низку проєктів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування. Адже туризм – це не лише культурна складова, а й економічний розвиток регіону.

Звичайно, туризму в Донеччині як ніколи складно виходити на новий рівень. Треба розуміти, що навіть при частково закритих зовнішніх кордонах регіону потрібно доказувати свою туристичну привабливість. І це не тільки об'єкти туристичного показу, готелі й ресторани. Це і дороги, і комфортні, упорядковані й міста, і заможні красиві села, і безпека… Все це потребує покращення, а десь і створювання з нуля.

Донеччина має величезні можливості для розвитку туризму: видатні гідрологічні, геологічні та біологічні пам'ятки природи, багате історичне минуле краю, численні пам'ятки історії та культури, курортні комплекси, десятки унікальних виробництв. І цей рік парадоксальним чином допоміг мешканцям Донецької області по-іншому поглянути на свій край і приємно здивуватися.

Матеріал створено в рамках стипендіальної програми «Залишайся у професії», яку організувала ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Віра ІЛЬЇНА,

для «Урядового кур'єра»