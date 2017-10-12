П’ятирічна онучка повернулася з дитсадка з неймовірним кашлем.
— Ой, Катрусю, що ж це буде?! — кажу з порога.
— Не турбуйся, бабусю, в нас майже всі діти кашляють, — «заспокоїла» мала й тут-таки уточнила: — Ні, не «майже», вже точно всі.
Медична статистика теж стверджує, що захворюваність на грип та ГРВІ різко пішла вгору: зрозуміло, насамперед, через дітей, які традиційно в групі ризику. Пригадую, як кілька років тому 2 жовтня з колегами-журналістами приїхала до Польщі: і в класах, і в соціальних закладах було тепло — нагрілися! Коли ж через тиждень повернулася додому, Україна все ще мерзла, але чомусь чекала на середньодобову температуру нижче плюс восьми, та ще й три дні поспіль… А для дитсадків — плюс 16 в групах.
Хто й коли встановив цю радянську норму? І головне — чому сьогодні, в ХХІ столітті, розплатившись життями за свій європейський вибір, ми дотримуємося її, як істини в останній інстанції? І що за цим криється: неготовність комунальників, для яких холоди завжди приходять зненацька? Бажання зекономити? Чи, може, подвійні стандарти?
В уряді запевняють, що готовність до зими — чи не стовідсоткова і тепер усе залежить від органів місцевого самоврядування, які й вирішують, коли саме відкрутити вентиль. Так то воно так, але ліміти на газ теплопостачальним організаціям виділяє Київ. Тож опалювальний сезон, про початок якого в нас зазвичай звітують з телеекранів як про чергову перемогу, — щонайменше, спільна справа уряду в особі НАК «Нафтогаз» та влади на місцях.
До слова, саме теплопостачальні організації Рівненщини найкраще в Україні розраховуються за газ. Принаймні, на останній селекторній нараді під керівництвом віце-прем’єра Геннадія Зубка по Рівненщині звучала цифра від 100 до 120%! За дорогий газ і такі само дорогі гігакалорії, які з нього продукують. Тому питання про бажання зекономити звучить як риторичне: адже кожен українець сплачує за тепло кругленькі суми. До того ж, на оплату лікарняних для мам, які сидять із хворими дітками, держава точно витрачає не менше. Хтось із керівників рівненських теплопостачальних підприємств заявив журналістам: мовляв, тепло ще не ввімкнули в жодному місті. А до чого тут інші міста, якщо саме ми — лідери з оплати газу? За логікою, наші діти першими мають і грітися — але вона, вочевидь, не спрацьовує. Бо знову всіх стрижуть під одну гребінку.
Що ж лишається — подвійні стандарти? Щоб знову звітувати з екранів про чергову перемогу над холодом? Шкода, якщо так…