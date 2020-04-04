Ліс не пробачає помилок, а надто зухвальства і безпечності. Загалом 56% виробничих травм у лісовій і лісозаготівельній галузях трапляються саме у перші п’ять років роботи за фахом: молодь ще не знає всіх небезпек. А ось досвідчені працівники дозволяють собі сумнозвісне «якось проскочу», що також обертається інвалідністю й навіть летальними наслідками.

Неприйнятні гроші на крові

«Аналізуємо кожний нещасний випадок і бачимо, що біди можна було уникнути, якби кожен на своєму робочому місці виконував усі правила з охорони праці. Тому вимагаємо від посадових осіб лісгоспів не тільки забезпечити їхніх робітників надійною справною технікою та індивідуальними засобами захисту, а й на інструктажах, заняттях з виробничої безпеки пояснювати, як запобігти трагедіям. Систему менеджменту охорони праці вибудовуємо на сучасній основі управління професійними ризиками, щоб мінімізувати шкоду від небезпечних виробничих чинників», — зазначає головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів та охорони праці Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛРУ) Андрій Мусійовський.

Ризик — це та сама небезпека. Але він підступний, бо обіцяє певну вигоду. Лісівники ризикують, щоб виграти час, а з ним і гроші. Розслідування нещасних випадків у лісовому господарстві країни свідчить, що високий травматизм саме через поспіх і невиправдані ризики, коли лісоруби неякісно проводять підготовчі роботи на лісосіках, залишаючи завислі дерева і гілки, які рано чи пізно впадуть. Добре, якщо у цей час поряд не буде ні працівників галузі, ні туристів з відпочивальниками.

«Усі знають, що під час рубок букових ділянок обов’язково потрібно бандажувати кожне дерево. У бука така особливість: він може розколотися, викрутитися і впасти не у заданому напрямку, а на самих лісорубів, — продовжує розмову Андрій Мусійовський. — Проте під час перевірок з виїздом на лісосіки бачимо, що дуже часто буки не бандажують. Питаю в лісорубів: чому порушуєте правила безпеки? У відповідь: а так швидше, у нас же план. Але нікому не потрібні продукція і гроші на біді й крові».

Тому під час призначення директорів лісгоспів Держлісагентство обумовлює одним із пунктів контракту розірвання трудових відносин у разі нещасного випадку на виробництві за підсумками розслідування.

Двох керівників державних підприємств лісового та мисливського господарства вже було звільнено, а чотирьох притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання зобов’язань щодо створення в лісгоспах безпечних умов праці, гарантованих законодавством. Загалом у 2019 році притягнуто до дисциплінарної відповідальності 623 працівники, 25 звільнено з посад саме за порушення вимог охорони праці.

Але головне, наголошує Андрій Мусійовський, — не покарати, а озброїти працівників галузі знаннями, навчити критично оцінювати ризики і уникати їх.

Є безпека — є підряд

Тож за практичної підтримки Державного агентства лісових ресурсів України щодо управління виробничими ризиками спеціалісти служб охорони праці державних лісогосподарських підприємств провели ризик-аудит кожної виробничої ділянки, склали карти ідентифікації, оцінки й усунення всіх неприйнятних ризиків на робочих місцях.

У підсумку за останні два роки травматизм на підприємствах галузі знизився в 1,5 раза, а з летальними наслідками — у 2,5 раза. Перед начальниками обласних управлінь лісового та мисливського господарства поставлено завдання забути про смертельні випадки в підпорядкованих Держлісагентству державних лісгоспах.

Проте загалом домогтися безпеки виробничих операцій не так просто. Законодавство обмежує, а то й зовсім забороняє державним інспекторам перевіряти охорону праці на підприємствах приватної форми власності. А нині держлісгоспи активно залучають на умовах підряду приватні бригади до лісозаготівельних, транспортних робіт.

«Цивільний і Господарський кодекси, Закон «Про охорону праці» зазначають, що приватний підприємець виконує роботу на власний страх і ризик, і вплив на нього державних органів має бути мінімальним. Приватники цим користуються і безвідповідально економлять передовсім на охороні праці. Не говоримо про підвезення на лісосіку гарячих обідів, як це роблять волинські держлісгоспи. Ідеться про елементарне: у приватних лісорубів немає спецодягу, належної техніки і технологій, бракує знань, як уникнути травмування. У підсумку показники каліцтва і загибелі працівників приватних підприємств стабільно високі. Із трьох нещасних випадків два трапляються у приватному секторі галузі. Тому Держлісагентство працює за принципом: безпека робіт — спільне завдання підрядника і замовника», — розповідає Андрій Мусійовський.

Забезпечення приватним господарником вимог з охорони праці — невід’ємна частина договору на підряд. При цьому замовник, тобто державний лісгосп, конт­ролює безпеку на всіх виробничих етапах.

Лісогосподарська галузь чи не першою разом із всеукраїнським науково-виробничим журналом «Охорона праці» розпочала проводити для приватних суб’єктів господарювання семінари і навчальні тренінги з виробничої безпеки, акцентуючи на формуванні ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»