Нещодавно став свідком жахливої дорожньо-транспортної аварії на регульованому перехресті біля свого будинку. Приблизно за 15 хвилин до початку комендантської години волонтерський бус з увімкненими маячками намагався проскочити перехрестя на червоне світло і зіткнувся з легковиком, який також перетинав це перехрестя. Очевидно, обидва автомобілі рухались із значним перевищенням швидкості й після зіткнення опинилися на тротуарі. 46-річного водія волонтерського буса від удару викинуло з автомобіля. На жаль, від травм він помер у кареті швидкої допомоги. П’ятьох пасажирів буса, серед яких був хлопчик 2022 року народження, із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. Також постраждав 23-річний водій легковика.

Як з’ясувалося, в бусі було восьмеро пасажирів-переселенців, яких волонтери вивозили із зони бойових дій. Кажуть, водій дуже поспішав, щоб до початку комендантської години доправити переселенців до одного з хостелів. Але чи може це слугувати виправданням?

Лише останнім часом я став свідком кількох аварій на цьому перехресті, хоч тут працюють світлофори, є дорожня розмітка і дорожні знаки. Найчастіше — через перевищення безпечної швидкості.

Переглянувши статистику дорожньо-транспортних пригод, яку веде Патрульна поліція, побачимо, що торік в усіх областях України спостерігалося зменшення кількості ДТП з потерпілими. Попри це впродовж 2022 року на українських дорогах загинула 2791 особа і понад 23 140 було травмовано. Цього року ситуація на дорогах різко погіршилася.

За сім місяців 2023-го на вітчизняних дорогах сталося понад 12 600 ДТП, в яких загинуло 1610 осіб і 15 838 було травмовано. Кількість дорожніх аварій із постраждалими зросла фактично у всіх областях України. Зокрема, на 18 відсотків зросла кількість загиблих у ДТП і на 42 — кількість травмованих.

Харківська область і місто Харків одні з лідерів за цими показниками. Із початку року кількість загиблих у дорожніх аваріях тут зросла майже удвічі, травмованих — утричі. Одна із причин — різке збільшення на дорогах транзитного транспорту, серед якого багато автомобілів належать військовим та волонтерам. Харківщина залишається прифронтовим регіоном, який має свій темп життя: всі дуже поспішають і, на жаль, не завжди зважають на правила дорожнього руху.

Патрульна поліція Харківської області не може забезпечити повний контроль за ситуацією на дорогах, хоч намагається. Лише за добу (26—27 серпня) вона винесла 468 постанов про порушення правил дорожнього руху та склала 52 адмінпротоколи за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Війна істотно змінила пріоритети і ставлення до власної безпеки учасників дорожнього руху, знизився поріг чутливості до смертельних небезпек. Отже, можна тиснути на газ, летіти на червоне світло?

«Повномасштабна війна російської федерації проти України навряд чи позитивно позначилася на психологічному стані людей, для яких стрес, розгубленість і депресія стали буденним явищем. Ці негативні явища впливають і на поведінку водіїв», — вважає генеральний директор експертної компанії «ДЕКРА Експерт», секретар української експертної групи Європейської асоціації аналітиків ДТП EVU Олег Голубенко.

На думку експерта, через війну в Україні погіршився контроль за технічним станом автомобілів. Транспортні засоби, які підлягали обов’язковому технічному контролю, здебільшого його не проходять. Так, війна й економіка воєнного часу потребують швидкої логістики, а тому окремі формальності відходять на другий план. Яскраве свідчення цього, каже пан Голубенко, — перевищення водіями дозволеної швидкості руху, зокрема й водіями вантажних автомобілів.

«Під час війни збільшується навантаження на дороги, бо до звичайної логістики додається логістика військових вантажів, техніки та озброєння, — зазначає експерт. — До того ж в Україні менше уваги стали приділяти якості дорожньої інфраструктури, а це важливий елемент системи безпеки дорожнього руху: на це бракує коштів».

Олег Голубенко вважає, що проблема з безпекою дорожнього руху потребує нині уваги не менше, ніж до війни.