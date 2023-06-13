У житті неможливо все передбачити і запрограмувати, інколи трапляються повороти, до яких не готовий. Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, це стосується роботи, яку можна не тільки знайти, а й втратити. А сучасний ринок праці доволі жорсткий і прагматичний. Однак і в таких ситуаціях є рятівний круг. Свого часу уряд запровадив програму видачі ваучерів на навчання, завдяки яким безробітні й певні категорії громадян можуть здобути нову професію чи спеціальність, підвищити кваліфікацію, скоригувати власну освіту і знайти на ринку праці собі місце.

Нова професія від центру зайнятості

Практика ствердила правильність і корисність програми. Лише з початку цього року в області ваучери отримали понад 200 осіб, зокрема в Сумській філії обласного центру зайнятості — 114, Охтирській — 53, Шосткинській — 22. І цей процес триває.

Найбільше охочих вивчитися на кухаря — 74 особи, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування — 33, електрогазозварника — 32, кондитера — 21, швачку — 15, бджоляра — 11 осіб.

Нині держава пропонує охочим, зокрема людям віком понад 45 років, здобути понад сотню різноманітних професій і спеціальностей. З-поміж них такі поширені, як слюсар, водій, муляр, токар, тракторист, агроном, верстатник, а також фахівці з комп’ютерної інженерії, медичної психології, кібербезпеки та захисту інформації, геодезії та землеустрою, мікро- та наносистемної техніки, туризму і рекреації. Одне слово, на будь-який смак.

Цього року, за прогнозними підрахунками, конкурентоспроможні спеціальності за ваучером центру зайнятості отримають майже 700 жителів Сумщини. А це означає, що саме стільки громадян через чотири — шість місяців матимуть гарантовану роботу. І це буде професія, яку дорослі люди обрали свідомо з урахуванням власних уподобань. На переконання соціологів, такий вибір справи набагато ефективніший, ніж коли людина обирає професію в юному віці за порадою батьків або в унісон з оманливою модою на окремі спеціальності.

За ваучером здобути нову для себе підготовку можна без географічної прив’язки — до послуг здобувачів сотні навчальних закладів у різних куточках України. І будь-який із них, маючи ліцензію, на замовлення служби зайнятості підготує відповідного фахівця. Як правило, таких спеціалістів швидко розбирають роботодавці, зацікавлені в сучасних кваліфікованих кадрах. Так у виграші всі: громадяни, економіка, країна.

Центр профтехосвіти — кухня кадрів

На Сумщині центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості впродовж останніх десяти років залишається кузнею сучасних кваліфікованих кадрів. Тут отримали путівки у професійне життя понад 40 тисяч охочих.

Як повідомив його очільник Михайло Гузь, колектив центру активно долучився до реалізації урядової програми, готуючи фахівців за ваучерами восьми професій: оператор котелень газових та машиніст-кочегар твердопаливних котлів, продавець продовольчих і непродовольчих товарів, бджоляр, кухар, електромонтер, електрогазозварник. Нині навчаються 33 слухачі, з яких 18 — на кухаря, 11 — бджоляра, 4 — електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Для них, як і для решти здобувачів освіти, створено комфортні умови. Допомагають цьому добротна матеріально-технічна база, досвідчений педагогічний і викладацький персонал, насичені практичні заняття. Усе це гарантує добру підготовку фахівців, які не загубляться на ринку праці. Оскільки війна внесла корективи й у навчальні програми, заняття проходять здебільшого в дистанційному режимі у зручний для слухачів час.

Важливо, що здобувачі освіти отримують розмаїту і вичерпну інформацію про послуги служби зайнятості, законодавчі нововведення на ринку праці, грантові фінансові проєкти, долучаються до соціальних ініціатив. Приміром, нещодавно закінчили навчання майже 20 осіб за професіями перукар-модельєр та манікюрник, яких особливо зацікавила грантова програма «єРобота». Опісля детальних консультацій вони зробили чіткий вибір — започаткувати власну справу.

Тут практикують благодійні акції, в межах яких слухачі надають ті чи інші побутові послуги тим, хто потребує. Наприклад, днями майстрині перукарської справи завітали до одного з медичних закладів обласного центру і підстригли охочих.

З надією на перемогу…

Віра Канавець родом із Кролевця на Сумщині, де живе і працює продавцем більш як півтора десятиріччя. Можливо, так би тривало й надалі, якби не зустріч із молодшою родичкою, яка за ваучерною програмою здобуває професію кухаря в Сумському центрі ПТО ДСЗ. Коли вона показала світлини з навчання, Віра захопилася і перейнялася можливістю щось змінити у своєму житті.

Каже, що й самій захотілося опанувати тонкощі кухарської справи. Звернулася до місцевої служби зайнятості із проханням отримати ваучер. Чекати довелося більш як два місяці, доки сформували групу. Тепер Вірина мрія здійснилася, і вона успішно опановує новий для себе фах. Зізнається: було приємно, коли вивчали рецептуру головної української страви — борщу. З’ясувалося, що саме такий вона готує для рідних, хіба що додає в нього болгарського перцю. Але ж крім цієї страви, є сотні інших, які вона опанувала під час навчання. Віра впевнена, що здобута професія неодмінно стане їй у пригоді.

Так само вважає і житель сусіднього Глухова 31-річний Євген Трухачов. Він внутрішньо переміщена особа, оскільки переїхав до колишньої гетьманської столиці з рідної Шостки. Продовжуючи працювати в галузі вантажного автомобільного транспорту, отримав ваучер у місцевій службі зайнятості й нині вчиться на бджоляра. Поштовхом до солодкої професії став досвід його родичів, які утримують пасіки і завжди мають приробіток.

…і мирну працю

А ось житель селища Недригайлів Микола Безрук поставив за мету здобути професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Цю роботу він вважає насамперед чоловічою. Про ваучерну програму дізнався з інтернету, звернувся до місцевої служби зайнятості і вже за два тижні мав на руках направлення. Хоч Миколі понад 45 років, він успішно опановує програму, бо за наявності документа про освіту йому гарантують офіційне працевлаштування на одному з підприємств селища. З особливою приємністю називає викладачів центру ПТО Олександра Лисенка, Олексія Будюка, Людмилу Ткаченко, інших, завдяки яким у серпні цього року стане професійним електромонтером.

Незабаром прибуде полку будівельних столярів — такий фах у Сумському вищому професійному училищі будівництва та дизайну опановує 59-річний Микола Волков. Він столяр-самоучка з 10-річним досвідом, однак брак офіційної освіти став на заваді під час пошуку роботи. За словами Миколи Волкова, заняття проходять цікаво, лекції корисні, а практика закріплює здобуті знання.

Усі слухачі утримуються від конкретних планів стосовно працевлаштування. Наголошують, що найважливіше нині — здобути перемогу на фронті, щоб уже потім у новому статусі починати мирну працю.

МОВОЮ ЦИФР

Із початку повномасштабного вторгнення значна частина громадян втратила роботу. За даними Національного банку України, відбувається поступове поліпшення ситуації на ринку праці, але зростає рівень невідповідності між тим, що потрібно роботодавцям, і тим, що можуть запропонувати працівники.

За даними єдиного порталу вакансій, найбільша потреба в кадрах сформувалась у тих галузях господарської діяльності, які мають критичне значення в умовах війни, наприклад, у промисловому виробництві (особливо оборонному), транспорті й логістиці. Важливими залишаються медицина та фармацевтика, які працюють і для військових, і для цивільних потреб. Актуальні галузі, які найменше постраждали від наслідків війни, наприклад торгівля і громадське харчування. Продовжує працювати бізнес, якому вдалось оперативно трансформувати й адаптувати свою діяльність до умов війни, запровадивши цифровізацію технологічних процесів, більш гнучкі форми організації роботи персоналу, зокрема перевести працівників на дистанційну форму, наприклад, у галузях ІТ, фінансів і аудиту.

За кількістю наявних вакансій на єдиному порталі вакансій ТОП-10 найбільш затребуваних професій такий: продавець-консультант — 3323; менеджер з продажу — 2657; швачка — 2295; кухар — 2277; бухгалтер — 2013; водій автотранспортних засобів — 1867; офіціант — 1708; продавець продовольчих товарів — 1391; бариста — 1341; вантажник — 1330.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить: менеджер із продажу — 200 тисяч гривень; швачка — 45 тисяч; кухар — 120 тисяч; бухгалтер — 100 тисяч; водій автотранспортних засобів — 50 тисяч; офіціант — 60 тисяч; продавець продовольчих товарів — 28 тисяч; бариста — 25 тисяч; вантажник — 27 тисяч.

На єдиному порталі вакансій ви можете самостійно знайти профільні вакансії. З актуальними вакансіями служби зайнятості можна ознайомитися на телеграм-каналі «Робота зараз: Державна служба зайнятості».