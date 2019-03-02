Дев’ятикласниця Ганнуся Цимбалюк із Демидівки не могла стримати сліз. То були сльози радості й розчарування водночас. Радості за те, що саме її відзначено в номінації «Кращий гід-екскурсовод» в обласному етапі конкурсу «Знай і люби свій край». Смутку — бо її дружна команда «Етноfresh» не поїде у Херсон для участі у фінальному міжрегіональному етапі. Область представлятимуть переможці — «Вільний вітер» із Гощанського району.

«Інноваційний проект із профорієнтації учнівської молоді «Знай і люби свій край» започаткувала Державна служба зайнятості через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який і фінансує його. Тобто роботодавці сказали: нам потрібна креативна молодь, яка зможе зробити свої території привабливими для туристів. І обрали для початку проекту чотири області: Закарпатську, Львівську, Херсонську і нашу. Оскільки Рівненщина всерйоз ставить на туризм і позиціонує себе як привабливий туристський край, де ж, як не тут, реалізуватися тим, хто по-справжньому закоханий у нього?» — ставить риторичне запитання директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук.

Заради цього об’єднали зусилля з обласними управліннями освіти і науки, культури і туризму. Фінальному шоу передувала велика робота на рівні шкіл, районів і зональні туристичні перегони. А тут змагалися п’ять команд — найкращі. Треба було бачити й чути, з якою любов’ю й самовіддачею розповідали школярі про той найрідніший клаптик землі, що зветься для кожного з нас малою батьківщиною.

«Пройдемося разом з вами нашими поліськими стежками, — щиро запрошує капітан команди «Варта» з Рокитнівського району Аліна Маринич. — Маршрут номер один пролягає до Білорусі — тут гуляють лосі аж із Біловезької Пущі. А нашому Юзефинському дубові, який бачив самого князя Ігоря, вже 1350 років. Кожен, хто до нього приїжджає, неймовірну силу має». Після такої презентації, погодьтеся, ноги самі просяться в путь на рівненське Полісся!

А «Надслучанська Швейцарія» чи «Соколині гори» в Березнівському районі? Саме там народилася Поліська Січ Тараса Бульби-Боровця, а ще там живе стільки народних умільців, як, здається, більше ніде! Скажімо, Ніна Осейчук, яка володіє мистецтвом живопису тополиним пухом, чи гончар Віктор Андрощук, з умілих і вправних рук якого народжуються вироби з унікальної чорної кераміки. А ще ткалі, різьбярі, вишивальниці! І все це школярі з команди «Барви Случа» не просто достеменно вивчили, а й оригінально представили.

— На Рівненщині працює обласна комісія, яка маркує туристські маршрути. Але учні розробили нові, цілком готові до маркування, знайшовши на рідній землі стільки цікавинок! — щиро захоплюється учнівськими презентаціями заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко. — Ми нічого не чули, скажімо, про музей традиційної української іграшки, що в Рівненській ЗОШ №19, чи музей фотографії, який створив у Рівному фотохудожник Олександр Харват. Школярі змусили нас поглянути навколо іншими очима. Гадаю, маємо в нашому краї гарні перспективи для розвитку туризму. Це саме та галузь, яка за професійного менеджменту здатна витягнути економіку краю і створити нові робочі місця для молоді.

Яскрава її представниця — Ганнуся Цимбалюк, яка провела захопливу екскурсію рідним Демидівським районом трьома мовами: українською, польською й англійською. А її сльози — то вияв небайдужості наших дітей до справи, яку вони започаткували.

ПРЯМА МОВА

Ярослава ГАВРИЛОВА,

заступник начальника

управління культури

і туризму ОДА:

— Цей інноваційний учнівський проект — чудове доповнення концепції «Рівненщина туристична». Її логотип уже добре відомий туристам. Він є на нашому офіційному туристському сайті і в путівнику. Його можна знайти на спеціальній серії марок і навіть на обгортках смачних фірмових цукерок, які виготовляє Гощанський завод продтоварів. Тепер «Рівненщина туристична» чи не першою в Україні виходить на ринок Китаю. Навесні представимо в Піднебесній наш потенціал на виставці ITB CHINA 2019. Буклети китайською вже готові.