Окружний суд Гааги 17 листопада виніс вердикт у справі щодо збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Він заочно засудив трьох із чотирьох обвинувачених до довічного ув’язнення.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, було збито в небі над не підконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Дві третини пасажирів були громадянами Нідерландів. Причини катастрофи розслідувала Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Ця слідча група дійшла висновку, що літак збила ракета серії 9М38, випущена із ЗРК «Бук», який перебував на території, підконтрольній проросійським силам. Слідчі встановили, що «Бук» потрапив на українську територію з 53 бригади протиповітряної оборони рф, що базувалася під курськом, і незабаром після трагедії його транспортували назад через кордон на територію росії. рф свою причетність до катастрофи «Боїнга» заперечує.

Винними у вбивстві 298 осіб, які перебували на борту літака авіакомпанії Malaysia Airlines, було визнано колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «днр» ігоря гіркіна (стрєлкова), генерал-майора сергія дубинського на прізвисько похмурий та громадянина України Леоніда Харченка (Крот). Ще одного підозрюваного — полковника Олега Пулатова (Гюрза) було виправдано. Суд відбувався за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагала довічного ув’язнення для всіх чотирьох.

«Відчуття безкарності веде до нових злочинів»

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим рішенням вирок суду Гааги та закликав світову спільноту притягнути до відповідальності безпосередніх замовників злочину.

«Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства — і тодішні, й нинішні — буде неминучим», — написав Президент у Twitter.

В українському МЗС також підтримали рішення суду у справі про збиття МН17. «Оголошені вироки свідчать, що на лаві підсудних врешті-решт опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов’язково відбудеться», — йдеться в заяві відомства. В МЗС наголошують, що «рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини» і до відповідальності буде притягнуто і російську федерацію.

«Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до рф, що нині розглядає Міжнародний суд ООН», — зазначено в заяві.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що лише перемога України над росією дасть змогу виконати рішення суду щодо MH17. «Ні держава-терорист, ні її воєнні злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини — вбивства, тортури та катастрофи. Тільки перемога України над росією дасть змогу виконати рішення суду», — написав Резніков у Twitter.

«росія покриває вбивць»

Австралія, чиї громадяни також перебували на борту рейсу МН17, нагадала москві: світ знає, що росія покриває вбивць загиблих пасажирів. Про це заявила міністр закордонних справ країни Пенні Вонг. Австралія вимагає від рф видати трьох осіб, визнаних винними у збитті Boeing-777 «Малайзійських авіаліній». Вирок суду в Гаазі у цій справі підтверджує, що росія несе відповідальність за цю катастрофу, заявила Пенні Вонг. «Ми закликаємо росію видати засуджених, щоб вони могли постати перед судом за свої жахливі злочини. І жодні намагання російської федерації заплутати, ухилитися чи дезінформувати не допоможуть їй уникнути цього», — сказала міністр. В інтерв’ю телекомпанії АВС вона заявила, що відмова рф видати трьох злочинців стало «викривальним обвинуваченням» на адресу президента путіна. «Ми хотіли б сказати росії: весь світ знає, що ви покриваєте вбивць, і це дещо говорить і про вас, пане путіне», — сказала Пенні Вонг.

Вирок суду в Гаазі винуватцям знищення літака рейсу MH17 — сигнал для путіна, що воєнних злочинців чекатиме ув’язнення. Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. Він назвав позитивним те, що врешті винуватці відповідатимуть за цей злочин. «І, можливо, це сигнал для путіна і йому подібних, що Захід змінює свій підхід і засуджує злочинців на ув’язнення», — сказав Лукаш Ясіна. Він зазначив, що суд у Гаазі оцінив: покарання за смерть людей в авіакатастрофі не може бути меншим, ніж за звичайне вбивство.

У Вашингтоні рішення окружного суду в Гаазі назвали «важливим моментом у нинішніх зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб», які втратили життя 17 липня 2014 року. Про це йдеться в заяві Держдепу США. «Попри те що це стало серйозним кроком до встановлення справедливості, належить ще зробити багато роботи, щоб виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що винні повинних слід притягти до відповідальності», — наголошено в документі.