Проведення індексації пенсій з 1 березня і надалі в автоматичному режимі, монетизація субсидій на оплату комунальних послуг, а також всебічна підтримка сім’ї, відповідального батьківства й народжуваності мають стати ключовими пріоритетами роботи Міністерства соціальної політики на 2019 рік. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час колегії відомства. Її учасники проаналізували основні досягнення в соціальній сфері за 2018 рік та визначили перспективи розвитку.
Глава уряду подякував працівникам соціальної сфери й високо оцінив їхню роботу. «Люди звертаються до соціальних служб, коли їм гостро потрібна допомога. І наше завдання — побудувати якісний суспільний діалог, аби людина зрозуміла, що їй підуть назустріч і допоможуть», — сказав Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр зазначив, що один із пріоритетів роботи уряду в 2019 році — розвиток людського капіталу. І тут спектр завдань має кожне міністерство. Та ключові напрями — це безпосередньо соціальний захист, освіта й медицина.
«Маємо не лише забезпечити зростання економіки, а й реінвестувати ці надбання в якість життя людей. Зараз стоїть завдання забезпечити першу автоматичну індексацію пенсій — відповідно до закону, який схвалено у жовтні 2017 року. Все потрібно зробити вчасно та якісно, пояснити все людям. Далі — монетизація субсидій. Завдання — захистити й дати конкретну допомогу людині та родині, яка не має змоги заплатити повну ціну за тепло і воду», — вважає Володимир Гройсман.
Він звернув увагу на необхідність індивідуального підходу під час розгляду кожного звернення до соціальних служб, передусім щодо отримання субсидій. Адже люди перебувають у різних умовах. Тож не все можна врегулювати постановами уряду. І тут на передній план виходить робота спеціальних комісій при органах соцзахисту. А разом із соціальними працівниками працювати мають і органи місцевого самоврядування, які формують тарифи на комунальні послуги.
Прем’єр-міністр не оминув увагою теми забезпечення українців іншими соціальними послугами, передусім житлом, санаторним лікуванням, послугами для людей з інвалідністю, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Окреме питання — підтримка дітей-сиріт. Уявіть, коли людина одна, виросла в інтернаті, виходить в доросле життя — і їй ніде жити. І те, що торік придбали 829 квартир і передали молодим — це добрий крок до забезпечення базовими позиціями», – сказав Володимир Гройсман.
Питання підтримки неповнолітніх, сімей з дітьми й зростання народжуваності має стати ще одним пріоритетом у роботі Мінсоцполітики. Для цього вже запроваджено програми «Пакунок малюка», «Муніципальна няня», розбудовують дитячі садочки. Усе це має працювати в майбутньому й ставати доброю традицією українського суспільства, переконаний очільник уряду.
для «Урядового кур’єра»