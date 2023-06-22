Роман Боровець із містечка Березне на Рівненщині за фахом технік-технолог ресторанного господарства. Про відкриття власної справи, пов’язаної з його професією, замислювався ще під час навчання в коледжі. Згодом багато й наполегливо працював, щоб заробити кошти й інвестувати їх в омріяну кав’ярню.

Мрії здійснюються й під час війни

Наважився на це у воєнному 2022-му: каже, так підтримає економіку своєї громади, області, держави. А ще ризикнув попри традиційно величезну конкуренцію в громадському харчуванні в Березному.

Утім, уже 2023-го плече допомоги Романові підставила держава — через програму «Власна справа» урядового проєкту «єРобота».

«Звісно, я підготував бізнес-план розширення кав’ярні, через «Дію» завантажив усі необхідні документи, успішно пройшов співбесіду в обласному центрі зайнятості. Якщо відверто, особливих надій на мікрогрант не мав: звик у житті покладатися лише на власні сили та можливості. Проте отримав позитивне рішення Державної служби зайнятості, а невдовзі — й 250 тисяч гривень», — розповідає підприємець.

Коштом мікрогранту Роман придбав виробниче обладнання — еспресомашину й потужну кавомолку, оновив меблі. Тепер запрошує на роботу двох людей — як і передбачають умови гранту. Відшкодовувати грант не потрібно: кошти повернуться податками за кілька років розвитку власної справи.

Тим часом місцеві поціновувачі кави вже встигли помітити принаду саме цього місця, тож сформувалося постійне коло відвідувачів.

Підприємиця з Корця Оксана Августинович уже понад п’ять років розвиває аптечний бізнес. І теж вирішила скористатися програмою «Власна справа» задля його розширення й модернізації. Успішно пройшла ті самі нескладні етапи, що й Роман Боровець, — алгоритм єдиний. Кошти мікрогранту використала на додаткове обладнання, меблі та промоцію. А в укомплектуванні двох новостворених робочих місць допомогла служба зайнятості, де й відібрали відповідних фахівців.

«Бійся, але роби!»

Ірина Лабкович до війни понад три роки займалася швейним виробництвом: вона власниця двох ательє з пошиття одягу в містечку атомників Вараш. Утім, після 24 лютого 2022-го поставила бізнес на паузу.

…У відпустці з догляду за третьою дитиною пошила постільний комплект з натуральної якісної однотонної тканини, бо у своєму місті не могла, як кажуть, і вдень зі свічкою знайти щось подібне. Невдовзі отримала замовлення на такі комплекти від друзів, знайомих. Зрозуміла: попит на якісну натуральну білизну нікуди не подівся. Тому ризикнула й подалася на мікрогрант. Ці кошти дали змогу розширити виробництво та створити першу в місті виставкову кімнату — так званий шоу-рум. Тут демонструють відвідувачам зразки власної продукції (тепер це не лише постіль, а й халати, оригінальні рушнички та пледи). А поряд їх шиють: можна на власні очі побачити процес.

«Працюємо виключно з натуральними тканинами, без жодних домішок. Пропагуємо екологічне споживання натурального текстилю, який служить у рази довше, ніж тканини з використанням синтетики. Ще й здоров’я додає. Так, роботи в нас тепер багато, та ми діємо за принципом: бійся, але роби! Це саме те, що нині потрібно всім нам для перемоги», — каже Ірина.

Велика сила малих цифр

Ми розповіли три історії людей, що проживають у різних куточках Рівненщини. Людей, які одержимі власною справою. Які в складну годину не полишили Україну, а розвивають свій маленький бізнес, вчасно та сповна сплачуючи податки. До речі, окрім іншого, урядову програму спрямовано й на відбілювання бізнесу в різних галузях: той, хто досі працює по-чорному, не може претендувати на допомогу від держави. Як і на толерантне ставлення від суспільства. Ми ж бо усвідомлюємо: податки працюють на нашу перемогу.

«Саме малий бізнес, ФОПи формують бюджет області вже на 44 відсотки: ось така велика сила, здавалося б, маленьких цифр. До того ж і 2022-го, й від початку 2023-го на Рівненщині стабільно зростає кількість підприємців — нині це додатково 3,5 відсотка. А податків ми всі разом сплачуємо майже на 25 відсотків більше», — каже начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

І наголошує: урядова програма «єРобота» — одна з унікальних можливостей отримати кошти на створення чи розвиток власного бізнесу в різних галузях. Треба тільки знайти свою нішу та звернутися за відповідним алгоритмом із передбаченим пакетом документів. Наполегливі та, якщо хочете, вперті в досягненні мети жителі краю так і роблять. Саме тому область серед лідерів в Україні за кількістю переможців у програмі «Власна справа» і торік, і нині. Так, лише з першого лютого претенденти отримали ще 210 позитивних рішень. Схвалені бізнес-проєкти передбачають створення 406 робочих місць.

Але це не єдина можливість знайти себе на ринку праці в буремний воєнний час, щоб і власну родину на плаву втримати, й державі прислужитися.

Так, із 10 квітня почався прийом заявок з надання грантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та їхнього подружжя, які мають можливість отримати до мільйона гривень на створення або розвиток власного бізнесу.

І жителі області, й внутрішньо переміщені особи вже активно користуються ваучерами для опанування нових робітничих професій. Цю програму також адмініструє служба зайнятості: оплата ваучера в сумі до 26 840 гривень — з коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Майже 200 осіб уже отримали ваучери, серед них вісім внутрішньо переміщених та двоє учасників бойових дій.