ПОВІДОМЛЕННЯ

Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

від 23.04.2021 № АД-490/2021/4411-03

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали щодо необхідності внесення технічних уточнень до рішення від 23.04.2021 № АД— 490/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки» та прийняла рішення від 27.08.2021 № АД-507/2021/4411-03, яким вирішила викласти абзаци 2 та 3 п. 2.4 рішення від 23.04.2021 № АД-490/2021/4411-03 у наступній редакції:

— для виробника-експортера «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (промзона «Ататюрк», вул. Хакки Ілері, 72, район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турецька Республіка) (Atatürk San. Bölgesi Hakkі ileri cad. No:72 Arnavutköy, Istanbul, the Republic of Turkey) — 30,78 %;

— для «Vorne Pencere Kapi Sistemleri Pazarlama Dis Ticaret Anonim Sirketi» (Хадимкой, вул. Док. Мітат Марті, 23/2 34555 район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турецька Республіка) (Hadimkoy Mah. Dr. Mithat Marti Cad. No:23/2 34555 Arnavutköy, Istanbul, the Republic of Turkey) — експортера товару, виробленого «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» — 30,78 %.

Рішення Комісії від 27.08.2021 № АД-507/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі