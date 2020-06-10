Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
від 22.05.2020 № СП-445/2020/4411-03
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали щодо внесення технічних уточнень до рішення від 22.05.2020 № СП-445/2020/4411-03 «Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту» та прийняла рішення від 09.06.2020 № СП -450/2020/4411-03, яким вирішила викласти п. 3.2.3рішення від 22.05.2020 № СП-445/2020/4411-03 у наступній редакції:
«3.2.3.Забезпечити справляння мита при ввезенні на митну територію України в митному режимі імпорт товарів, вироблених за межами митної території України, відповідно до опису, зазначеного в п.1 цього рішення.».
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі