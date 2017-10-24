Про те, що вже ухвалено пріоритетні зміни в освіті, медицині й пенсійній системі, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів на Волині під час зустрічі з діловими колами області. Глава уряду запевнив, що реформи реалізовуватимуть послідовно, а всі кроки під час втілення в життя змін вплинуть на досягнення глобальної мети уряду. За таку взято стале зростання економіки й створення сприятливого ділового клімату.

У проекті держбюджету на 2018 рік закладено зростання ВВП на рівні 3%, і ця цифра гарантує зростання промислового виробництва в абсолютних показниках не менш ніж на 400 мільярдів гривень. Уряд не втрачає оптимізму, сподіваючись навіть збільшити показник зростання ВВП. Головне — лише послідовно здійснювати заплановані реформаторські кроки. А таких, до слова, чимало. Подальша дерегуляція та скасування непотрібних рішень, які створюють бар’єри для бізнесу, зокрема у сфері приєднання до мереж, вирішення земельних питань, упровадження ефективних механізмів управління державною власністю, приватизація нестратегічних активів, зокрема через систему ProZorro, вирішення питання ліквідації будь-яких можливостей тиску на бізнес — усе це на порядку денному міністрів.

Під час зустрічі з представниками ділових кіл Волині Володимир Гройсман звернув увагу на вересневу зустріч Президента з підприємцями у Києві. Тоді саме схвалили рішення про обмеження використання силових підрозділів під час проведення перевірок бізнесу, а також про формування нової та остаточної редакції проекту закону про службу фінансових розслідувань з подальшим її обговоренням у сесійній залі Верховної Ради. «Думаю, в листопаді треба ухвалювати цей законопроект», — означив позицію глава уряду.

Пізніше, в інтерв’ю одному з вітчизняних телеканалів, Прем’єр розповів про зміни, передбачені новою медичною реформою, виокремивши принцип фінансування системи охорони здоров’я і повну оплату з держбюджету вартості медичної послуги. «Ми на 100% покриватимемо всі послуги. Маємо зростання бюджетного фінансування охорони здоров’я у 2018 році більш ніж 10 мільярдів гривень. Цього достатньо для впровадження змін», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Разом із цією реформою триватимуть програми «Доступні ліки» і будівництва кардіо- і перинатальних центрів зокрема у Львові і Чернівцях. Окремо опрацьовуватимуть рішення щодо надання допомоги сім’ям з важкохворими дітьми. «Наступного року також хочемо істотно підвищити зарплати сімейним лікарям», — наголосив Прем’єр.

Як повідомляє власкор «УК» на Волині Ольга Булковська, Володимир Гройсман дав добро спрямуванню коштів на обладнання для довгобуду, яким донедавна вважався обласний перинатальний центр. Готовність об’єкта становить 65%. Загальна кошторисна вартість проекту перевищує 231 мільйон гривень, з яких профінансовано майже 145 мільйонів. Лише у 2017-му на роботи на цьому довгобуді (а зводять його з 2001 року) надійшло з обласного бюджету 50 мільйонів гривень, ще майже 20 — з Державного фонду регіонального розвитку. А субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій передбачено в сумі 44,9 мільйона гривень.

Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк уточнив Володимирові Гройсману, що 65 мільйонів, наданих з державного бюджету, достатньо для добудови центру, та є потреба 40 мільйонів на придбання обладнання. Воно дороге, але необхідне, визнав очільник уряду і не став зволікати з рішенням. «Кошти перерахують», — підвів риску під відвіданням закладу очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик.

Побував Прем’єр і на підприємстві Modern-Expo, одному з найбільших виробників торговельного обладнання широкого спектра призначення.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»