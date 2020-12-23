Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, — порівняно молода інституція. АРМА було створено 2016 року, але безпосередньо у регіонах його активний розвиток розпочався торік.

Головне завдання АРМА — виявлення, розшук та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Про окремі підсумки саме цього початкового періоду роботи розповідає начальник Південно-східного міжрегіонального територіального управління Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимир ОРЛОВ.

АРМА не є ні правоохоронною, ні антикорупційною структурою

— З огляду на те що АРМА — відносно молода структура, спостерігаємо певні ознаки хвороби зростання: не тільки звичайні люди, а й правоохоронці, чиновники та політики не зовсім правильно розуміють і тлумачать її функції. Які основні завдання АРМА?

— Досі помітні проблеми розуміння того, чим і як ми займаємося. Як випливає з назви, АРМА уповноважене виявляти та розшукувати активи — майно, на яке можна накласти арешт і стягнути в дохід держави. Важливий напрям — управління активами: реалізація або передача в управління.

Є два шляхи передачі в управління. Перший — реалізувати і розмістити кошти на депозитному рахунку державного банку. Другий — передати на прозорому конкурсі в управління суб’єктові, який зберігатиме економічну вартість активу, сплачуватиме податки, зароблятиме гроші для себе та державного бюджету.

Нерідко через ЗМІ поширюються коментарі, буцімто АРМА — «рейдерська структура», яка віджимає у чесних власників їхнє майно без рішення суду. Це неправда, і йде вона від елементарного нерозуміння призначення і функцій агентства.

Ще раз наголошу: АРМА — не учасник кримінального процесу, а лише на підставі ухвали суду приймає в управління активи. Прикро, але неодноразово доводилося чути виступи народних депутатів, які з парламентської трибуни намагалися переконати, що АРМА — антикорупційний орган. Це абсолютна нісенітниця, адже АРМА — ні правоохоронна, ні антикорупційна структура.

Зрозуміло, я не міг миритися з такою ситуацією і розпочав вести в регіоні велику інформаційно-роз’яснювальну роботу для ознайомлення з діяльністю АРМА. Тобто організував зустрічі із представниками правоохоронних органів та суддями, поспілкувався з журналістами друкованих ЗМІ, радіо і телебачення. Завдяки цьому нам вдалося донести найголовніше: навіщо створено АРМА, які головні завдання стоять перед цим органом і чим він може бути корисним правоохоронцям і бізнесу.

— Володимире Володимировичу, у вересні виповнився рік діяльності Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА, у грудні — рік вашої роботи на посаді керівника цієї нової структури. Звідси закономірне запитання: чого вдалося досягти за цей відрізок часу?

— Без зайвої скромності скажу, що у нас є всі підстави бути задоволеними підсумками першого року діяльності. Є про що звітувати в контексті співпраці із правоохоронними органами регіону. Це 9,4 мільйона гривень на депозитних рахунках АРМА в Ощадбанку. Ще прийняття та передача в управління 32 залізничних вагонів з 215, і робота триває. Щодо 52 активів здійснено заходи для прийняття їх в управління.

Слід звернути увагу на ситуацію, що виникла довкола риболовецького судна «Норд», затриманого українськими прикордонниками в Азовському морі. На жаль, колишні керівники АРМА залишили нам у спадок очевидні проблеми. Зокрема вони не визначили відповідальну особу за зберігання судна, заарештованого в межах кримінального провадження, і фактично не прийняли цього активу. Тому судно банально розікрали: зняли з нього все обладнання.

Ми підготували повідомлення для територіального управління Державного бюро розслідувань (м. Мелітополь), і за даним фактом порушено кримінальне провадження.

— З якими перешкодами зіткнулися, які перші кроки були на посаді?

— Озираючись, мушу погодитися, що початковий організаційний період був нелегким. Уявіть ситуацію: я очолив новостворене міжрегіональне територіальне управління АРМА, яке охоплює відразу три області: Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку, а тут разом із керівником працювали всього шість фахівців, хоч штатний розпис передбачав 14.

Тому абсолютно, вважаю, виправдано і логічно, що насамперед довелося розв’язати кадрову проблему: оголосили конкурси на заміщення вакантних посад, намагаючись залучити кваліфікованих спеціалістів, які за діловими та людськими якостями відповідали б усім вимогам роботи в управлінні. Навіть попри пандемію, нам вдалося укомплектувати штат фахівцями, які добре зарекомендували себе під час проходження випробувальних термінів.

Наступний важливий крок — організація тісної взаємодії з місцевими органами влади, правоохоронцями, судами та представниками бізнесу трьох областей. Наприклад, у Дніпрі під головуванням керівника обласної державної адміністрації за участі заступника голови провели круглий стіл з усіма керівниками правоохоронних органів регіону, під час якого обговорили актуальні питання взаємодії агентства і всіх зацікавлених осіб та структур Дніпропетровської області.

Логічним продовженням цього заходу стала координаційна нарада під головуванням прокурора Дніпропетровської області, на якій ми детальніше розповіли про спільну роботу, яку маємо намір налагодити з усіма правоохоронними органами. Цей розрахунок спрацював, адже нарада стала поштовхом до початку спільної ефективної роботи.

Наше управління стали помічати і передавати йому активи, надсилати запити на розшук активів фігурантів кримінальних проваджень.

Варто згадати навчальний семінар для суддів під головуванням директора регіонального відділення Національної школи суддів України Олександра Мартиненка. Тобто докладаємо зусиль, щоб про діяльність АРМА знали більше й активніше співпрацювали з нами.

На ліквідні й цікаві активи попит є завжди

— Не секрет, що наші партнери з Європи та США пропонують чимало перспективних проєктів, які мають допомогти Україні боротися і перемагати корупцію. АРМА бере участь у таких програмах?

— Створення АРМА саме й було зумовлено виконанням однієї з антикорупційних ініціатив Європейського Союзу. А серед відповідних міжнародних проєктів проти корупції, з якими співпрацює АРМА, насамперед програма Євросоюзу «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні».

Успішне функціонування АРМА напряму пов’язано з активністю на міжнародній арені шляхом співпраці з міжнародними і міжурядовими організаціями, мережами у сфері виявлення, розшуку та управління активами в частині обміну досвідом та інформацією з цих питань.

Антикорупційні проєкти інших держав, запропоновані для реалізації в Україні, містять чимало позитивних ідей, конкретних дій для подолання корупції й базуються на багаторічному досвіді наших партнерів. АРМА як приклад успішної реалізації одного з відповідних міжнародних проєктів має змогу самостійно розробляти власні антикорупційні ініціативи для України, використовуючи досвід іноземних колег.

— Наскільки відчутно на діяльність АРМА вплинула пандемія COVID-19, зокрема чи істотно зменшилася цікавість бізнесу до активів?

— Поширення коронавірусної інфекції не могло не торкнутися нас. Тому певним досягненням вважаю те, що всі наші працівники здорові й перебувають на робочих місцях. Мабуть, ще й завдяки тому, що дотримуємося всіх відповідних правил, вимог і застережень.

А щодо бізнесу можу з упевненістю сказати: на ліквідні і цікаві активи попит є завжди, попри всі кризи та пандемію. Незважаючи на новий і трохи незвичний формат взаємодії держави в особі АРМА і бізнесу, ми відкриті для діалогу.

— Підрозділ АРМА належить до тих вітчизняних державних органів, які уникають гучних корупційних скандалів. У чому секрет?

— Насправді, повірте, ніякого секрету немає. Відомство постійно працює виключно в межах закону, а тому немає ніяких порушень і скандалів. Хоча поряд із цим спостерігаються окремі наполегливі спроби все ж якось заплямувати АРМУ та його співробітників. Відомо ж бо: там, де актив заарештований у межах кримінального виробництва, завжди буде відбуватися певний тиск. Зокрема це можуть бути замовлені публікації негативного характеру у ЗМІ. Окрім цього, деякі ділки, політикани чи просто аферисти через проплачених блогерів чи так званих активістів роблять спроби дискредитувати діяльність АРМА та посадових осіб іншими способами. Мета таких непривабливих дій — змусити відомство працювати в їхніх інтересах. Скажу відразу — нічого у них не вийде!

— Перший рік діяльності Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА поступово стає історією, а тим часом, мабуть, складаєте плани на майбутнє. На чому маєте намір зосередитися наступного року?

— 2021-го плануємо продовжити роботу для поповнення депозитного портфеля АРМА. А якщо йдеться про плани масштабніші, то це значною мірою залежатиме від повноважень, отриманих на наступний рік. Адже напрацьовано зміни до законодавства, які усувають розбіжності й надають можливості для ефективнішого виконання агентством завдань.

Оксана КЕДЯ

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Володимир ОРЛОВ. Народився 6 січня 1980 року. Освіта вища: 2002-го закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за фахом «менеджмент організації». 2006-го здобув спеціальність «правознавство» після навчання у Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ. 2014 року закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за фахом «правознавство» і здобув кваліфікацію магістра правознавства.

Кандидат економічних наук: 2013 року захистив дисертацію «Управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці підприємства». 2018-го склав кваліфікаційний іспит відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і отримав свідоцтво про право займатись адвокатською діяльністю.

Державний радник митної служби 3 рангу. Старший радник юстиції. 2002 року розпочав службу в митних органах України на посаді інспектора Донбаської регіональної митниці (м. Донецьк) і за 10 років служби пройшов усі ланки від інспектора до начальника митниці. Був першим заступником і начальником Сумської та Луганської митниць, комерційним директором державного підприємства «Укроборонпостачальник». 2014—2015 років працював заступником начальника Головного управління процесуального керівництва та нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України.

З грудня 2019 року на посаді начальника Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА (м. Дніпро).