Свідком Національних «Ігор нескорених» — фінального етапу відбору учасників збірної України на міжнародні «Ігри нескорених», що відбудуться у травні наступного року в Нідерландах, участь у яких з 2017-го беруть поранені українські військово­службовці й ветерани, Київ став утретє. Проте цьогоріч національний відбір наскрізь пронизаний новаціями. До відбіркової комісії вперше увійшли представники добровольчих формувань і ветеранської спільноти, а сам відбір відбувався за оновленими критеріями, розробленими Фундацією «Ігор нескорених» (Лондон). Акцент у цих критеріях не на спортивних результатах, а на потенційному впливі Ігор на соціально-психологічну реабілітацію тих, хто зазнав бойових поранень.

Прискіпливий відбір

На пресконференції, де оприлюднили імена 20 військовослужбовців і ветеранів, які представлятимуть Україну в Гаазі, консультант Благодійного фонду «Повернись живим» Ольга Семенова насамперед наголосила, що відбір був прозорим і справедливим, бо система оцінки була комплексною. Учасники надавали анкетні дані, брали участь в інтерв’ю, які проводили психологи з досвідом роботи з військовими й ветеранами. Асистентами під час інтерв’ю були самі ветерани. Поглиблене психологічне інтерв’ю показувало потребу в психологічній реабілітації, мотивацію людини для участі в Іграх як поштовху до змін у власному житті, прагнення залучати до спорту інших ветеранів.

Незаангажовані спостерігачі на спортивних локаціях стежили за поведінкою учасників змагань, визначали їхню здатність підтримували один одного. Ще один компонент оцінки — спортивні результати в тій чи іншій дисципліні. Спортсменів заохочували брати участь у якомога більшій кількості дисциплін. Але спортивний результат становив лише 10% оцінки. 40% припадало на потребу в соціально-психологічній реабілітації й мотивації, поштовх до адаптації в мирному житті. По 25% припало на відповідальне ставлення учасника до тренувань, бажання бути команд­ним гравцем і підтримувати ветеранів; бажання демонструвати дух Ігор — гідно і справедливо поводитися під час спортивних змагань та після них.

Наявність величезного масиву отриманої після Національних «Ігор нескорених» інформації зробила для комісії важкуватим добір учасників. На те, щоб з понад 200 претендентів обрати 20, які поїдуть до Гааги, пішло майже місяць. Члени комісії, як зауважила Ольга Семенова, дотримувалися балансу представленості учасників у збірній: ідеться про гендерну рівність, регіональний (учасники не лише зі столиці), відомчий (цьогоріч були представники не тільки Збройних сил чи МВС, а й добровольчих підрозділів).

Спортивний крок у мирне життя

Оприлюднила перелік військовослужбовців і ветеранів, які представлятимуть Україну на «Іграх нескорених-2020», голова комісії, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда. Тож у Нідерланди поїдуть: Дмитро Афанасьєв (Нацгвардія, Львів) змагатиметься у стрільбі з лука та пауерліфтингу; Андрій Бадарак (ветеран ЗСУ, Рівненщина) — стрільба з лука, плавання; Ігор Безкаравайний (ветеран ЗСУ, Київ) — веслування на тренажері, плавання; Олексій Бобчинець (ЗСУ, Одеса) — плавання, легка атлетика (біг); Ігор Галушка (ветеран, Нацгвардія, Львів) — веслування на тренажері, плавання; Іван Герецун (ветеран ЗСУ, Чернівецька область) — лук, легка атлетика (біг і стрибки в довжину); Максим Єрмохін (ЗСУ, Хмельниччина) — легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра), веслування на тренажерах; Сергій Калитюк (ветеран ЗСУ, Львів) — стрільба з лука, велоспорт; Павло Ковальський (ветеран ЗСУ, Луцьк) — стрільба з лука, веслування на тренажерах; Віктор Легкодух (ветеран ЗСУ, Львів) — веслування на тренажерах, велоспорт; Іван Лепеха (ветеран ЗСУ, Рівне) — плавання, веслування на тренажерах; Артем Лукашук (ветеран ЗСУ, Черкаси) — легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра), веслування на тренажерах; Володимир Мусяк (доброволець, Одещина) — стрільба з лука, веслування на тренажерах; Сергій Наумов (ветеран, Нацгвардія, Харків) — пауерліфтинг, веслування на тренажерах; Юлія Паєвська (ЗСУ, Київ) — стрільба з лука, пауерліфтинг; Сергій Прядка (ветеран ЗСУ, Черкаси) — велоспорт, легка атлетика (біг); Рустам Росул (ветеран Держприкордонслужби, Закарпатська область) — стрільба з лука, велоспорт; Іван Рудий (ветеран ЗСУ, Київ) — пауерліфтинг, велоспорт; Родіон Сітдіков (ветеран, Нацгвардія, Київ) — легка атлетика (біг, штовхання ядра, стрибки у довжину); Василь Стуженко (ветеран ЗСУ, Дніпропетровщина) — стрільба з лука, плавання.

Міністр, передбачаючи запитання, де тут гендерна рівність, зауважила, що лише три жінки взяли участь у відбірковому турі. «До наступного року намагатимемося інформаційно активніше залучати ветеранок до Ігор, комунікуючи з жіночим ветеранським рухом», — каже Оксана Коляда. Вона додає, що вперше у держ­програмі з реабілітації прописано, що «Ігри нескорених» — спортивний реабілітаційний захід. Тож буде державне фінансування навчально-тренувальних зборів учасників Ігор-2020 (раніше цим переймалися благодійники). Загалом міністерство має амбітну мету: провести міжнародні Ігри в Україні.

Як резюмував головний тренер нескорених Сергій Конюшок, учасники Ігор мають бути прикладом боротьби із собою, мотиваторами для ветеранів у поверненні до нормального мирного життя.